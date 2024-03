O POVO lança pesquisa de mercado para fortalecer empresas em seus mercados de atuação

Foto: João Filho Tavares  Base de dados para análise das pesquisas dispõe de alto nível de confiabilidade

Com um ambiente cada vez mais competitivo para as empresas em diversos setores, tanto no universo físico quanto no virtual, o conhecimento assertivo das tendências de mercado e públicos-alvo tem sido uma ferramenta valiosa para identificar oportunidades, desenvolver produtos e conquistar clientes. O POVO lançou, a partir deste cenário, um produto que vai auxiliar na tomada de decisões e estratégias nas organizações, "O POVO Pesquisas".

A ideia é que empresas e clientes tenham a possibilidade de acessar uma base de dados, atualizados periodicamente, com o perfil de consumo e as tendências da população em segmentos variados. Além disso, há a possibilidade da realização de pesquisas e análises customizadas, não somente a partir de dados quantitativos. O intuito é impulsionar negócios, entendendo não só o nicho de atuação dentro de uma organização específica, mas também de seus concorrentes.

Os questionários são realizados em uma ampla base de dados dentro dos sites O POVO e O POVO+, tanto para assinantes quanto para não assinantes. “Sabemos que o nosso portal é um canhão de audiência. Temos mais de 25 milhões de pageviews (visualizações de página) por mês, mais de 6.800.000 usuários únicos”, citou o diretor de Negócios do O POVO, Alexandre Medina, em lançamento feito ontem, 20.

“A gente está utilizando a nossa audiência para estudar os segmentos e como as pessoas veem um segmento. Isso dá um termômetro muito bom para o mercado anunciante desenvolver suas estratégias. Vamos fornecer ao mercado a possibilidade de assinatura a esse banco de dados sobre consumo e poderemos fazer também pesquisas customizadas”, acrescentou Medina.

Há ainda um estímulo para os usuários do site responderem os questionários e fornecerem uma grande base de análise, com alto nível de confiabilidade. Em um dos casos desenvolvidos pelo O POVO, por exemplo, as pessoas que responderam as pesquisas concorriam a um prêmio de R$ 300 para utilizar em restaurantes da capital cearense. Apesar do foco ser em Fortaleza, no Ceará e no Nordeste, outras regiões nacionais são abrangidas.

“Estamos desenvolvendo não uma metodologia, mas a forma de oferecer pesquisas para o mercado. Já realizamos três pesquisas: uma no segmento automotivo, outra no segmento imobiliário e outra de hábitos e consumo”, detalhou o head de Novos Negócios do O POVO, Rafael Silveira.

Neste último levantamento de hábitos e consumo, o tempo médio de resposta foi de 12 minutos a uma taxa de confiança de 90%, com 1.374 respostas e 2.103 formulários iniciados. Essa pesquisa quantitativa baseou-se em uma amostra aleatória não probabilística por conveniência. Um dos diferenciais esteve com o público alcançado com o questionário, cuja renda foi de R$ 5.280 a R$ 13.200 em sua maior parte.

“Pesquisa de campo é demorada e cara, e o que a gente faz é on-line, porque temos uma altíssima audiência no site. Então, isso nos dá uma capacidade muito rápida de gerar pesquisa com um público relevante, muitas vezes, mais velho, de classe A e B”, afirmou Rafael.

Se o cliente tiver uma metodologia própria que gostaria de utilizar, o conteúdo do levantamento pode ser adaptado ou a equipe pode desenvolver uma metodologia baseada nos interesses de cada cliente. A partir dos dados captados nas pesquisas, a equipe do O POVO desenvolve um dashboard interativo e didático para acesso dos clientes, com segmentações de faixa etária, gênero, renda, entre outros.

O lançamento do 'O POVO Pesquisas' integra a primeira parte de uma série de produtos desenvolvidos pela organização.



