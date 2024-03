Sebrae mapeia cadeia e cria bases de apoio a artesãos no Ceará

Foto: Tatiana Fortes (27.06.2019) Objetivo é chegar nos 39 mil artesãos já identificados

Na esteira de projetos voltados para o fortalecimento econômico do artesanato cearense, o Sebrae lançou o programa CriarCe, com objetivo de estimular melhorias tanto na qualidade dos produtos artesanais quanto na gestão dos processos, desde a concepção até a comercialização. A ação ainda vai mapear as atividades dos artesãos, qual a especialidade de cada um, as atividades desempenhadas e criar um diagnóstico para um melhor desempenho comercial.



Com vistas a abranger os 39 mil artesãos certificados do Ceará, o projeto desponta em eixos estratégicos que englobam inovação e aprimoramento dos produtos, desenvolvimento de estratégias para fortalecer a imagem, planejamento de métodos para venda e divulgação, além da otimização da produção.



Cattleya Guedes, gestora estadual de Economia Criativa do Sebrae do Ceará, destaca que o foco é promover o empreendedorismo como uma alternativa de renda, indo além da mera subsistência.



"Temos 12 escritórios regionais, nos quais são realizados atendimentos diários aos artesãos. Todos os municípios são cobertos dentro dessa metodologia, com foco nos grupos e nas associações, promovendo capacitações e consultorias, que buscam melhorar os produtos e o acesso ao mercado", explica.



Para Angelice Custódio, presidente da Federação das Cooperativas e Associações de Artesãos do Ceará (Fecarce), as estratégias oferecidas não apenas destacam a singularidade de cada trabalhador, mas também contribuem para a construção de uma marca reconhecida, ampliando as oportunidades de negócio e consolidando o artesanato cearense como um produto de qualidade e identidade única.



"Quando faz uma marca, quando faz uma tag, uma embalagem para que na hora da comercialização a gente possa entregar o produto de uma forma adequada é muito importante. Isso é agregar valor", garante Custódio.

Mais notícias de Economia