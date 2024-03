Preço da gasolina recua 2,32% em março no Ceará

Foto: Samuel Setubal/ Especial para Jornal O Povo Dados mais recentes da ANP são da semana dos dias 17 a 23 de março

Depois do aumento na alíquota do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis em fevereiro, o preço da gasolina comum havia subido no Ceará. No entanto, já há recuo de 2,32% em março. Na semana dos dias 1º e 2, o preço médio da gasolina foi observado de R$ 6,03 por litro. Já na semana dos dias 17 a 23 o valor médio chegou a R$ 5,89/L.

Os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam ainda que a diferença de preços foi maior em Fortaleza, com uma queda de 4,09% no mês. Na semana dos dias 1º e 2 de março, o valor médio do litro foi de R$ 6,11 na capital, enquanto na semana até o dia 23 ficou em R$ 5,86 por litro.

No entanto, o Ceará ocupou a quarta colocação do Nordeste com gasolina mais cara, atrás apenas de Sergipe (R$ 6,09/L), Bahia (R$ 5,96/L) e Rio Grande do Norte (R$ 5,95/L) entre os dias 17 a 23 de março. O preço médio mais barato da região foi registrado no Maranhão, a R$ 5,47 o litro. Já a média do Nordeste foi de R$ 5,81/L.

Ao passo que Fortaleza esteve na quinta posição entre as gasolinas mais caras do Nordeste, com a liderança de Aracaju (R$ 6,15/L) e o último lugar a cargo de São Luís (R$ 5,28/L). O preço mínimo de revenda por litro registrado nos 47 postos pesquisados na capital cearense foi de R$ 5,37 e o máximo de R$ 6,17.

O preço médio da gasolina comum no Brasil ficou abaixo tanto de Fortaleza quanto do Ceará, com R$ 5,75 por litro no mesmo período. A região mais barata foi a Sudeste (R$ 5,61/L), depois Centro-Oeste (R$ 5,75/L), Nordeste (R$ 5,81/L), Sul (R$ 5,84/L) e Norte (R$ 6,02/L).

Preço da gasolina nos municípios cearenses chega a variar 19%

Nos municípios do Ceará, o valor da gasolina comum chegou a variar 19% na última semana, entre 17 e 23 de março. O preço mais barato do litro foi de R$ 5,37 em Fortaleza e o mais caro de R$ 6,39 em Itapipoca, com um total de 162 postos de combustíveis pesquisados no Estado.

Em relação ao preço médio de revenda, o maior foi em Itapipoca – localizada a 145 quilômetros de Fortaleza –, com custo de R$ 6,34 por litro. Por outro lado, o mais barato ficou em Caucaia, na Região Metropolitana da capital, com R$ 5,82 por litro.

Limoeiro do Norte (R$ 6,05/L), Icó (R$ 6,01/L), Canindé (R$ 5,99/L), Iguatu (R$ 5,97/L), Sobral (R$ 5,96/L), Juazeiro do Norte (R$ 5,95/L), Crato (R$ 5,94/L) e Quixadá (R$ 5,90/L) estão também entre os municípios com maiores valores médio da gasolina no Estado.

Gasolina Aditivada

O valor médio do litro da gasolina aditivada do Ceará, de R$ 6,02, ficou acima do registrado no Nordeste, de R$ 5,96, e no Brasil, de R$ 5,94. O preço médio do litro em Fortaleza foi de R$ 6,01, com mínimo de R$ 5,78 e máximo de R$ 6,49 nos postos pesquisados entre 17 a 23 de março.

Óleo Diesel e S10

O óleo diesel e diesel S10 tiveram preço médio de R$ 6,01 e R$ 5,84 por litro, respectivamente, no Ceará. A pesquisa – de 17 a 23 de março – mostrou ainda que o litro no Brasil foi de R$ 5,85 para o diesel e R$ 5,93 para o S10. Em Fortaleza, o diesel ficou em R$ 5,77/L e o diesel S10 em R$ 5,69/L.

Etanol Hidratado

Com R$ 4,42 por litro, o preço médio de revenda do etanol hidratado no Ceará foi semelhante ao registrado em Fortaleza entre 17 a 23 de março. Por outro lado, o Nordeste apresentou valor ainda menor, de R$ 4,21/L, e o Brasil, de R$ 3,57/L.

GNV

O preço médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 4,99 tanto em Fortaleza quanto no Ceará dos dias 17 a 23 de março. No Brasil, o valor médio ficou em R$ 4,55/L, assim como no Nordeste (R$ 4,55/L).



