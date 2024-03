No dia 3/2/2024, Luís Gustavo Silveira Maia, 44 anos, foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma mulher, na Arena Castelão. Foi durante a partida Fortaleza x América-RN pela Copa do Nordeste.

A vítima era uma moça que trabalhava no setor "premium". No depoimento da mulher, obtido pelo O POVO, ela relatou que Luís Gustavo Silveira Maia se aproximou e beijou perto de sua boca.

No inquérito policial, a versão de Luís Gustavo Siveira é de que ele havia "se confundido e pensou se tratar de uma pessoa conhecida".

Na época, o advogado Iury Ribeiro - da defesa de Luis Gustavo, informou que seu cliente em nenhum momento teve a "intenção de satisfação sexual ou algo do tipo".

Apenas por coincidência, a versão apresentada por Luís Gustavo é semelhante a de outro importunador suxual flagrado por câmeras. O empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, que atacou a nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, se defendeu dizendo que "confundiu" a vítima com uma mulher de sua intimidade.

Luís Gustavo, administrador financeiro de uma empresa e membro do Conselho Fiscal do Fortaleza Esporte Clube, foi solto no dia seguinte durante audiência de custódia na Justiça.

Em nota, o Conselho Deliberativo do Fortaleza comunicou a saída de Luís Gustavo do Conselho Fiscal do clube após renúncia.

"O Conselho Deliberativo comunica o recebimento e homologação da renúncia do quinto suplente do Conselho Fiscal da associação Fortaleza Esporte Clube. Em decorrência de ausência de previsão estatutária para substituição, o cargo ficará vago".

Em 14 de setembro de 2023, na partida entre Fortaleza e Corinthians, duas torcedoras do Leão denunciaram outro torcedor por assédio sexual contra elas. Os episódios relatados pelas vítimas teriam ocorrido no setor Bossa-Nova da Arena Castelão.

Conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o homem foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e colocado à disposição da Justiça.