Principais pontos

> Estados podem aderir de forma voluntária

> Estados que aderirem pagarão juros menores nos contratos de refinanciamento da dívida com a União, entre 2025

e 2030

> Estados que cumprirem a meta, terão redução de juros permanente

> Estados que não tiverem dívidas com a União ou tiverem dívida baixa (caso do Ceará) terão acesso prioritário a crédito e outras ações para expansão do

ensino técnico

Faixas de correção da dívida



Faixa 1

Aplicação de 50% a 74% da economia do serviço da dívida na criação e ampliação de matrículas no ensino médio técnico: taxa de juros real de 3%

ao ano



Faixa 2

Aplicação de 75% a 99% da economia do serviço da dívida na criação e ampliação de matrículas no ensino médio técnico: taxa de juros real de 2,5% ao ano



Faixa 3

Aplicação de ao menos 100% da economia do serviço da dívida na criação e ampliação de matrículas no ensino médio técnico: taxa de juros real de 2% ao ano



Fonte: Ministério

da Fazenda