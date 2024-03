Dívida de estados que investirem em ensino médio técnico será reduzida

Foto: FÁBIO LIMA Estimativa do governo é a de que iniciativa envolva 3 milhões de estudantes do ensino médio técnico

O Ministério da Fazenda divulgou ontem como funcionará o novo programa de refinanciamento de dívidas dos Estados com a União, com redução de juros condicionada ao investimento no ensino médio técnico (EMT).

No Ceará, a proposta foi vista com ressalvas por analistas ouvidos por O POVO. Entre as principais razões para a cautela com o chamado programa Juros por Educação está o fato de que a proposta beneficia, principalmente, quatro estados muito endividados das regiões Sul e Sudeste e tem pouco impacto sobre a realidade local.

Leia mais Presidente defende renegociação de dívidas dos estados com a União

Sobre o assunto Presidente defende renegociação de dívidas dos estados com a União

Para se ter uma ideia, o débito cearense de R$ 1,18 bilhão representa apenas 0,16% do montante de R$ 740 bilhões devido por todos os Estados em conjunto. Por outro lado, somente os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais devem R$ 660 bilhões à União. O programa Juros por Educação foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad justamente a governadores do Sul e do Sudeste.

Participaram da reunião os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais), Renato Casagrande (Espírito Santo), Ratinho Jr (Paraná), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). A proposta lançada ontem pela Pasta foi criada a partir de uma sugestão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para renegociar a dívida de seu Estado, Minas Gerais. Com a discussão da dívida mineira, Pacheco passou a sugerir uma proposta que valesse para todos os Estados.

Conforme o anúncio feito pela Pasta, os Estados que aplicarem ao menos 50% da economia no serviço da dívida proporcionada pela redução dos juros na ampliação de matrículas no EMT, a taxa de juros será IPCA+3% ao ano. Para os que aplicarem ao menos 75%, a taxa cai para IPCA+2,5% ao ano. Por fim, os que aplicarem 100%, a taxa cai para IPCA+2% ao ano. Segundo a Fazenda, caso as metas do programa sejam atingidas pelos Estados, essa redução na taxa de juros se torna permanente para os entes federativos.

Além disso, o programa também prevê uma redução maior na taxa de juros caso os Estados optem por amortizar o saldo devedor. Se 10% do saldo for amortizado, a taxa cai 0,5%. Se 20% for amortizado, a queda é de 1%. Os Estados poderão usar ativos, como participações em empresas públicas e sociedades de economia mista, para fazer a amortização.

Qualquer Estado poderá aderir ao programa apresentado pelo Ministério da Fazenda. Os Estados que porventura não tiverem dívidas com a União ou que tenham débitos de menor valor, como é o caso do Ceará, terão acesso prioritário a linhas de financiamento e outras ações de apoio à expansão do EMT, de acordo com a pasta.

“Os secretários da Fazenda e os governadores do Nordeste já estão conversando sobre possíveis alternativas para que a gente tenha um equilíbrio entre os estados de todas as regiões. Um princípio, que é básico, é o de que a gente tem que ter isonomia”, defendeu o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes.

“Tudo aquilo que for dado para o Sul e para o Sudeste deve ser disponibilizado, no mesmo montante, para os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para que também eles possam fazer suas políticas públicas. Afinal, a situação de perda de receita aconteceu no Brasil todo desde 2022”, complementou.

Citando o caso do Ceará, avaliado como um exemplo de boa gestão fiscal há pouco mais de duas décadas, o economista e secretário de Finanças de Caucaia, Alexandre Cialdini, afirmou que “(as gestões anteriores) do Tesouro Nacional nunca estimularam, de forma diferenciada, as boas práticas”.

“Apenas foram feitas medidas residuais e os grandes devedores não fizeram seus deveres de classe ou de casa. O Rio Grande do Sul é o maior devedor. Alagoas, que já esteve endividado no passado, fez uma boa política de ajuste fiscal e Ceará, Santa Catarina e Espírito Santo se sobressaem”, listou. (Com Agência Estado)

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia