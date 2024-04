Ceará produz 70 mil m³ de CO² purificado por dia, mas queima por não ter demanda

Foto: FÁBIO LIMA USINA de biometano GNR Fortaleza tem capacidade de produzir 70 mil m³ de CO² por dia

Pioneira na injeção de biometano proveniente do aproveitamento do metano produzido no Aterro Sanitário de Caucaia na tubulação de gás natural da Cegás no Ceará, a usina GNR Fortaleza também possui capacidade de produção de CO² renovável e purificado. O montante produzido chega a 70 mil m³ por dia.

Apesar do potencial para produção de combustíveis verdes, como Combustível Sustentável de Aviação (SAF), bioetanol e plástico verde, além de uso para a indústria de bebidas, faltam acordos para fornecimento e a matéria-prima é queimada diariamente.

A diretora da GNR Fortaleza, Suzana Marinho, avalia a situação como desperdício de potencial. Ela explica que o grau de pureza do CO² obtido do Aterro Sanitário atende aos padrões de exigência da indústria alimentícia.

Mas, existe um acordo entre as empresas deste setor para que o gás proveniente de resíduos não possa ser utilizado, mesmo alcançando o grau de pureza.

Ela comenta que, assim como ocorreu com o biometano, quando o Ceará foi pioneiro em projeto do tipo e precisou convencer o mercado da efetividade - o que hoje se tornou exemplo internacional, com a segunda maior rede de gás natural com injeção de biometano do mundo.

Atualmente, entre 15% e 20% da rede de gás natural que atende clientes residenciais, industriais, comerciais e veiculares do Ceará são atendidos com o biometano injetado na rede. A proporção só é menor do que a experiência da Dinamarca, em que a injeção representa 25% do total de gás canalizado.

"Novamente, da mesma forma que lá atrás tivemos que provar que o nosso biogás é igual ao gás proveniente do petróleo, portanto fonte poluente, tenho que provar que o CO² é tão limpo quanto qualquer outra oferta da indústria", pontua.

Com relação às possibilidades de ser fornecedora de indústrias na produção de combustíveis renováveis, Suzana destaca que há uma corrida em andamento, recursos e interesse para que esse mercado avance, vide a aprovação do Projeto de Lei (PL) do Combustível do Futuro.

Um dos marcos do PL foi a introdução do Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV). A ideia é promover a produção de SAF obtido a partir de matérias-primas como gorduras de origem vegetal e animal, cana-de-açúcar, etanol e outras fontes de baixo carbono, como resíduos.

É daí que surge o interesse da GNR Fortaleza de se viabilizar como fornecedora. De forma inédita no mundo, o Brasil deverá ter uma meta de redução de emissões a partir do uso de SAF. E já há prazos: A meta prevista é que, até 2037, a redução mínima das emissões desse setor seja de 10%.

Conforme a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), existem estimativas de que a produção de SAF triplique em 2024, dos atuais 600 milhões de litros para 1,8 bilhão de litros.

Projeto, de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), aponta a possibilidade de transformar CO² capturados de algas e cianobactérias para gerar biocombustível e plástico verde.

A ideia é que além de elas capturarem e fixarem CO2, sua biomassa possa ser fermentada em reatores para a produção de bioetanol, também conhecido como etanol de terceira geração. Um dos desafios do projeto é como produzir grandes volumes de bioetanol por meio das microalgas.

Já no caso da geração possível de CO² a partir da produção de biogás no Aterro Sanitário de Caucaia é grandiosa. Suzana destaca que grandes players poderiam se beneficiar dessa geração para descarbonizar seus processos.

O desafio agora é buscar uma regulamentação clara para conseguir viabilizar esse negócio. A diretora da GNR Fortaleza aponta o caso dos Estados Unidos, que avança velozmente nesta direção e já utiliza dessa fonte.

"A transição energética é uma coisa que é direcionadora de muitas políticas públicas que devem beneficiar muitos negócios. Entendemos que (a produção de SAF e bioetanol) vai ser fomentada nos próximos anos para consumo sustentável. É um mercado de potencial muito grande", ressalta.

CANA-DE-AÇÚCAR

Pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), de 2022, aponta que o Brasil tem potencial de produzir 6 bilhões de litros de SAF a partir da cana-de-açúcar, o que é praticamente o montante demandado pelo setor aéreo nacional anualmente.

Com a chegada do período chuvoso, a produção de biometano já aumentou mais de 30% e a perspectiva é de que chegue a 100 mil m³ por dia, tudo injetado na rede de gás natural da Cegás