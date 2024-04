Em meio à crise, Enel muda presidente no Ceará

Foto: Thais Mesquita em 25/04/2022 Enel troca direção da empresa no Ceará

A Enel Distribuição Ceará está sob nova direção. O executivo José Nunes de Almeida Neto, que exercia o cargo de diretor de Relações Institucionais da Enel Brasil, assume a função de diretor-presidente da companhia no Estado no lugar de Márcia Sandra Roque.

A mudança ocorre em meio aos questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado pela empresa no Ceará, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em novembro do ano passado, o grupo já havia feito a troca de comando das operações da companhia no Brasil. Saiu o italiano Nicola Cotugno e em seu lugar assumiu Antonio Scala, executivo com 18 anos de trajetória à frente de diversas áreas na Enel.

"A mudança na direção da Enel Ceará está em linha com a estratégia do Grupo de reforçar ainda mais a sua atuação e investimentos no segmento de distribuição", informou a empresa ontem em comunicado.

Ainda segundo a nota, Márcia Sandra, que ocupou o cargo por quase três anos, seguirá no Grupo Enel em outras funções.

Saiba quem é o novo presidente da Enel Ceará

JOSÉ Nunes já exerceu a presidência da Enel Goiás antes da empresa ser vendida em 2022 Crédito: Divulgação/Enel

Com 44 anos de experiência no setor elétrico, José Nunes já exerceu o cargo de presidente da Enel Goiás, antes da companhia ser vendida, em setembro de 2022, para a Equatorial por quase R$ 1,6 bilhão.

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Nunes iniciou sua carreira profissional como professor de Engenharia Elétrica. Ocupou diversas posições no segmento de distribuição de energia no estado do Ceará, entre elas superintendente de Distribuição de Fortaleza e diretor de Operação.

O novo presidente da companhia no Estado tem pela frente grandes desafios a resolver. A despeito da empresa vir reforçando em seus comunicados que fez investimentos na ordem de R$ 5,9 bilhões em melhorias no Estado - sendo R$ 1,6 bilhão somente em 2023 - a qualidade do serviço prestado é alvo de duras críticas tanto por consumidores residenciais, como dos setores produtivos, como o agronegócio, a indústria e o turismo.

Dentre os problemas apontados, estão as recorrentes falhas no fornecimento de energia, a exemplo do que ocorreu no Réveillon, no Carnaval e mais recentemente também no feriadão da Semana Santa em diversos municípios do Estado.

Reportagem do O POVO, publicada em fevereiro deste ano, também mostrou que a Enel acumula um total de R$ 71.169.875,87 em multas nos últimos dois anos, tanto do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE), como da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Além das falhas de energia, os motivos das multas incluem ainda queixas de cobrança indevida, descumprimento dos prazos estabelecidos nas normas, dano ocasionado ao consumidor, contestação do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), corte indevido de energia e qualidade do atendimento.

A empresa, desde o ano passado, também responde a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Na última quarta-feira, dia 3, os membros da comissão aprovaram a convocação de dirigentes da empresas para darem respostas e prestarem esclarecimentos sobre os serviços realizados no Estado. A oitiva está prevista para dia 24 de abril.

Em suas redes sociais, o presidente da CPI, o deputado Fernando Santana (PT) afirmou que "a empresa tem desrespeitado o povo cearense com a prestação de um péssimo serviço".

Lucro da Enel Ceará caiu 50,8% em 2023

Os números financeiros também demandam atenção. Em 2023, o lucro líquido da empresa amargou queda de 50,8%, saindo de R$ 640,57 milhões, em 2022, para R$ 315,47 milhões no ano passado.

Os dados que constam no balanço financeiro da companhia, divulgado em março, mostram ainda que a receita operacional líquida obteve ligeira alta, de 0,6%, alcançando a marca de R$ 8,62 bilhões. A dívida líquida da Enel Ceará foi estimada em R$ 5,70 bilhões em 2023. Alta de 27% ante o ano anterior.



Nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira enviou ofício à Aneel determinando a abertura de processo para averiguar a atuação da Enel SP

Procon-SP multa Enel, mais uma vez, em quase R$ 13 mi

O Procon-SP aplicou uma multa de R$ 12,9 milhões à distribuidora de energia elétrica Enel São Paulo pela falta de energia na região central da capital paulista. Segundo o órgão, a companhia cometeu diversas infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

No mês passado, um apagão deixou partes dos bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque sem luz por um período prolongado.

A ocorrência, que segundo a Enel SP foi provocada por um incidente na rede subterrânea, deixou inclusive a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo sem energia. Em outra ocorrência, a região de comércio popular da Rua 25 de Março também foi afetada pela interrupção no fornecimento de eletricidade.

O Procon apontou outras infrações da empresa além da falta de energia, como cobranças indevidas, falta de respostas a notificações enviadas anteriormente e problemas no serviço de atendimento ao cliente.

Esta é a segunda vez que o órgão multa a Enel pela interrupção de energia em um curto período. No final do ano passado, foi aplicada uma multa de R$ 12,7 milhões à companhia, pela falta prolongada do serviço. (Agência Estado)