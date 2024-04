Pagamento do Pé-de-Meia causa filas de até 12 horas em agências da Caixa no Ceará

Foto: samuel Setubal Boa parte da fila em frente às agências é formada por quem busca liberar o cadastro no programa Pé-de-Meia

Com filas de espera de até 12 horas, ambiente climático instável – com chuva e sol –, falta de alimentação e banheiro, estudantes contemplados pelo programa estudantil Pé-de-Meia têm lotado as agências da Caixa Econômica Federal no Ceará, em meio a dificuldades para conseguir acessar o aplicativo Caixa Tem.

A demanda aumentou após o Governo Federal ter feito o depósito da primeira parcela do incentivo no fim de março.

Embora o acesso ao aplicativo e até a abertura de conta ocorram de forma automática para os beneficiários, sem necessidade de deslocamento, parte dos alunos têm relatado erros ao tentar realizar o desbloqueio do Caixa Tem. O que motiva a ida à agência.

Uma dessas pessoas foi a estudante Hayanna Yohara, que mora no distrito de São João do Amanari e se deslocou para a agência na cidade metropolitana de Maranguape, com uma espera de 12 horas. “A mãe chegou às 5h40min e saímos às 17h10min da tarde. Eu fiquei na escola, pois eu tinha aula, aí quando a aula terminou eu fui para a fila”, disse.

Hayanna não estava conseguindo acessar o aplicativo, mesmo colocando as informações da sua mãe como responsável. “Os pais tinham que botar o CPF deles no Caixa Tem para ter acesso e monitoração do dinheiro que vamos receber no mês. O problema é que estava dando erro e não estava dando certo acessar. Aí eles informaram para ir à agência liberar a conta”.

A estudante e sua mãe passaram boa parte do dia à espera por atendimento, sentadas na calçada, sem um local adequado para ir ao banheiro ou se alimentar. Outros colegas de Hayanna também tiveram o mesmo problema ao acessar o aplicativo, poucos conseguiram desbloquear tudo de forma online, de acordo com a garota.

Longas filas em agências de Fortaleza

Em Fortaleza, o cenário se repete. O POVO percorreu ontem pela manhã as agências da Caixa localizadas na avenida Francisco Sá e na Osório de Paiva e constatou que a maioria das pessoas nas filas era composta por alunos do Pé-de-Meia e seus responsáveis.

Yasmim Carvalho, de 16 anos, foi uma das estudantes que tiveram dificuldades em liberar acesso ao aplicativo Caixa Tem Crédito: Samuel Setubal

Foi o caso da aluna Yasmim Carvalho, de 16 anos, que chegou cedo à agência da Caixa Econômica na Avenida Francisco Sá.

“Eu acho que não vou conseguir chegar para o almoço da escola, às 12 horas; talvez só para a aula à tarde. A de manhã eu já perdi para vir à fila”, explicou a estudante, que tem aula integral.

Yasmim pretende usar parte do dinheiro para ajudar a pagar um curso de auxiliar de veterinária, que já tem sido pago com recursos do Bolsa Família. O seu intuito é cursar medicina veterinária depois de se formar, mas ainda fica em dúvida com a possibilidade de se tornar uma professora de artes.

“Quero guardar o dinheiro para poder começar a faculdade”.

Ester Oliveira, 17, também estava na mesma fila de Yasmim. Ela acredita que algumas pessoas se veem na situação de fazer uma escolha entre estudar ou trabalhar, mas que o Pé-de-Meia auxilia na dedicação aos estudos, como uma recompensa. “A escola pública atende todos os públicos, inclusive os menos favorecidos. É um estímulo para a galera (o programa)”.

A estudante almeja cursar nutrição quando se formar e espera poder investir na graduação com o dinheiro do Pé-de-Meia. “Eu já me identifico com essa área de nutrição, porque gosto de temas de biologia e química. Fiquei feliz não só por mim, mas por todos os alunos que poderão se dedicar mais aos estudos. O estudo é uma recompensa para o futuro.”

Os gêmeos Adysson e Alysson, com 16 anos, também foram à agência hoje resolver questões relacionadas ao Pé-de-Meia. Ambos disseram que o programa vai ajudá-los a comprar material e apostilas para estudar. Eles almejam conseguir passar no concurso para se tornarem policiais. “Quero ver se consigo também comprar um celular, estou sem aparelho há 1 ano, depois de ter sido assaltado”, disse Adysson.

Já os amigos Daniel Silva e Livia Alves, de 16 e 18 anos respectivamente, chegaram na agência da Caixa na Avenida General Osório de Paiva, em Fortaleza, por volta das 9 horas da manhã e acreditam não iriam conseguir chegar a tempo para participar de uma peça teatral na escola, às 15 horas. “Talvez a gente tenha que voltar outro dia aqui para resolver”, ambos estavam com problemas de acesso ao aplicativo Caixa Tem.

Em conversas com ambulantes próximos às agências, O POVO apurou que as filas têm virado esquinas desde o pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia. A mãe de uma das estudantes na fila, Leonice Bezerra, 48, afirmou que viu gente passando mal na fila. “Tem que ter sangue no olho para aguentar sol e chuva aqui”. Essa era a segunda vez que a mulher tentava entrar na agência com a filha. “No outro dia que vim, não aguentei a espera e desisti.”

Caixa diz que reforçou atendimento em agências

A Caixa Econômica Federal esclareceu em nota ao O POVO que os responsáveis legais dos estudantes com menos de 18 anos podem fazer a liberação de acesso ao Caixa Tem por meio da opção "Programa Pé-de-Meia - Permitir acesso a um menor". Se os alunos já forem maiores de idade, o acesso ao aplicativo deve ser liberado automaticamente.

“Somente nos casos específicos em que o responsável legal não for o pai ou a mãe do estudante, a jornada de consentimento deverá ser realizada em uma agência da Caixa”, esclareceu o banco. Caso haja algum erro no aplicativo, isso só poderá ser resolvido em uma agência.

No Ceará, há um total de 102 agências, 359 correspondentes Caixa Aqui e 394 lotéricas da Caixa. Somente em Fortaleza, há 42 agências. Isso significa que muitos dos 184 municípios do Estado não contam com agência bancária da Caixa, o que pode dificultar o deslocamento de estudantes que, eventualmente, enfrentam problemas relacionados ao Pé-de-Meia.

Para atender a alta demanda desde o pagamento do Pé-de-Meia, a Caixa informou que as agências no Ceará iniciaram o atendimento uma hora antes da abertura das unidades, às 9 horas. Já que o horário normal era das 10h às 15h para as cidades do interior do Estado e das 10h às 16h na capital cearense.

“O banco reforça que todos os clientes que procuram a agência até o horário de fechamento são atendidos no mesmo dia”, destacou no comunicado, e reforçou que a cidade de Caucaia recebeu, ainda, um reforço no quadro de funcionários devido à demanda.

Além disso, o Ministério da Educação (MEC) esclareceu que as contas são abertas de forma automática na Caixa Econômica para beneficiários do Pé-de-Meia, não sendo necessário ir presencialmente a uma agência bancária para realizar o pedido.

“O estudante não precisa se cadastrar, enviar dados ou efetuar qualquer pagamento de taxa. O programa é gratuito; por isso, para ter direito ao incentivo, basta o aluno ter CPF, estar regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Programa Bolsa Família”, disse o MEC.

“A habilitação do estudante elegível ao Pé-de-Meia é realizada mediante cruzamento das informações de matrícula (transmitidas pelos sistemas de ensino estaduais, distrital e municipais e pelas instituições federais que ofertam o ensino médio) com os dados do Bolsa Família”, acrescentou o Ministério em nota.



