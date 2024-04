Hapvida investirá R$ 1 bilhão em 2024 e planeja inaugurar quatro projetos

Foto: Aurélio Alves Hapvida conta hoje com cerca de 800 unidades de atendimento

O CEO da Hapvida NotreDame Intermédica, Jorge Pinheiro, anunciou que o grupo investirá R$ 1 bilhão neste ano. Dentre os investimentos, quatro grandes projetos de hospitais e um centro de inteligência, em Fortaleza, foram destacados.

"Apresentamos resultados encorajadores em 2023. Para este ano, queremos continuar a evoluir investindo em inovação, tecnologia e expansão da rede própria. Sempre com foco em atender melhor o cliente", afirmou Jorge em reunião com analistas do mercado financeiro.

A Hapvida é a maior empresa de saúde suplementar da América Latina e, com os investimentos, deve fortalecer sua presença com novos centros de atendimentos no Sudeste e no Nordeste.

No Sudeste, há a previsão de início de construção de dois hospitais, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

Dentre os investimentos previstos estão a conclusão das obras de um hospital em Recife-PE, que deve começar a operar no segundo semestre.

Esses investimentos previstos devem reforçar a rede de atendimento própria da Hapvida NotreDame Intermédica, que já conta com cerca de 800 unidades, entre hospitais, pronto atendimentos, clínicas e centros de diagnósticos.

Outro projeto que deve ser inaugurado em breve é o Centro de Referência em Inteligência Artificial (Cereia), em Fortaleza.

Conforme Anderson Nascimento, vice-presidente de Operações Hospitalares e Serviços da Havida NotreDame Intermédica, esse movimento indica a importância dada pela Hapvida ao mercado das regiões Norte e Nordeste. "São altamente estratégicas e um polo de tecnologia".

Ele ainda enfatiza que a busca por inovação como um importante pilar para promover acolhimento e atendimento assistencial na ponta. Como exemplo, destaca a integração da tecnologia entre todas as unidades da companhia.

“Temos uma central de controle que opera 24 horas por dia, sete dias por semana, que nos mostra, em tempo real, o momento de entrada de cada cliente em nossos hospitais e prontos atendimentos. A partir daí, a prioridade é começar um atendimento rápido, acolhedor e seguro em até 15 minutos”, disse.

A telemedicina é outro exemplo citado. Entre 2021 e 2023, o número de atendimentos remotos efetuados por mês saltou de 190 mil para mais de 400 mil.

Para o executivo, os números crescentes estão ligados às soluções oferecidas, como consultas agendadas e de urgência, o que proporcionou um crescimento de mais de 110% na demanda em dois anos.

Números da Hapvida NotreDame Intermédica

87 hospitais

77 prontos atendimentos

331 clínicas médicas

269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial

