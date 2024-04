Maioria dos turistas estrangeiros que visitaram o Ceará pegou uma ou mais conexões

Foto: FCO FONTENELE Pesquisa mostra que 61,8% dos visitantes internacionais vêm ao Ceará a lazer

A maioria dos turistas estrangeiros que escolheu o Ceará como destino teve que pegar uma ou mais conexões no voo até chegar ao Aeroporto de Fortaleza. A informação faz parte de um levantamento realizado pela Embratur com a ForwardKeys.

O período se refere aos meses de janeiro a outubro de 2023, quando o Estado recebeu mais de 53,5 mil turistas internacionais.

A pesquisa aponta que apenas 19,1% do quantitativo de visitantes chegaram por meio de voo direto.

Um total de 60,5% dos entrevistados afirmou que precisou realizar uma conexão em outro aeroporto para chegar ao destino final no Ceará. Já 20,4% frisaram que foram necessárias duas ou mais conexões.

No período da pesquisa, a oferta de rotas internacionais ligando o Aeroporto de Fortaleza era com as cidades de Lisboa-POR, Paris-FRA e Miami-EUA.

Foram 70 voos mensais operados pelas companhias aéreas TAP, Air France e Latam, com mais de 19 mil assentos disponíveis. Ainda assim, a participação do Ceará na oferta de voos para o Brasil foi de apenas 1,32%.

Ainda conforme os dados levantados pela Embratur, o Ceará recebeu turistas principalmente de Portugal, França e Estados Unidos entre 2022 e 2023, "destacando-se os aeroportos de Fortaleza (37,5%) e de Guarulhos-SP (27%) como portões de entrada."

O levantamento ainda aponta que 61,8% dos visitantes internacionais afirmam que vêm ao Ceará a lazer, enquanto outros 25,9% vêm para visitar familiares. Existem ainda quem venha a negócios (7,3%) e viagem em grupo (5,1%).

Para além da pesquisa, dados consolidados da Polícia Federal divulgados pela Embratur apontam que, durante todo ano de 2023, o número de turistas que chegou ao Ceará foi de 71,5 mil, número 26,3% maior do que o observado em 2022.

Neste ano de 2024, entre janeiro e fevereiro, quase 12,5 mil turistas internacionais já visitaram o Ceará. Desse montante, 81,2% são visitantes da Europa; 11,8% da América do Sul; e 5,8% da América do Norte.

Esse número de turistas internacionais no Ceará no primeiro bimestre do ano é o melhor desde 2020, quando 15,1 mil turistas estiveram no Estado. Vale lembrar que naquele período inicial ainda não havia impacto da pandemia no turismo.

Em nível nacional, os dados da Embratur mostram que o mês de fevereiro teve o terceiro maior registro de entradas de turistas internacionais de todos os tempos.

Foram 833.306 visitantes do Exterior no período, um crescimento de 10,2% em comparação a 2023. No acumulado do primeiro bimestre deste ano, mais de 1,79 milhão de turistas internacionais chegaram ao Brasil.

Vale destacar ainda que o gasto do turista estrangeiro no Brasil cresceu 27% em fevereiro, batendo recorde histórico e 10,1% superior ao obtido em 2018 - última melhor marca na série histórica.

Em fevereiro, os turistas internacionais deixaram mais de R$ 3,4 bilhões na economia nacional.

Veja os dados que mostram como os turistas internacionais chegam ao Ceará

Entrada de turistas estrangeiros no Ceará - série histórica

2018: 107,4 mil

2019: 112,9 mil

2020: 23,3 mil

2021: 17 mil

2022: 56,6 mil

2023 * : 53,5 mil

*De janeiro a outubro

2018: 107,4 mil 2019: 112,9 mil 2020: 23,3 mil 2021: 17 mil 2022: 56,6 mil 2023 : 53,5 mil Quantidade de conexões até o Ceará

Uma conexão: 60,5%

Duas ou mais conexões: 20,4%

Voo direto: 19,1%

Uma conexão: 60,5% Duas ou mais conexões: 20,4% Voo direto: 19,1% Oferta de voos internacionais para o CE

Companhias aéreas: TAP, Air France e Latam

Cidades de origem: Lisboa (Portugal), Paris (França) e Miami (Estados Unidos)

Principais portões de entrada secundária: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília

Companhias aéreas: TAP, Air France e Latam Cidades de origem: Lisboa (Portugal), Paris (França) e Miami (Estados Unidos) Principais portões de entrada secundária: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília Visitantes estrangeiros em Fortaleza em 2023 - Motivo da viagem

Lazer: 61,8%

Visita familiar: 25,9%

Negócios: 7,3%

Viagem em grupo: 5,1%

Fonte: ForwardKeys/Embratur



Alta

A Fraport, gestora do Aeroporto de Fortaleza, contabilizou mais de 100 mil passageiros em cerca de 550 pousos e decolagens internacionais na capital cearense no primeiro trimestre deste ano. Alta de 50% ante o ano anterior

