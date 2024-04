O compartilhamento que engajou um comércio sem movimento

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-04-2024: 2 Dedos de Prosa com Juan Jose - Don Juan do Pastel, com pastelaria há 5 meses no bairro Lagoa Redonda que viralizou nas redes sociais. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Com uma pastelaria montada há cinco meses no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, Juan Jose Luis Mendez lidava com a pouca movimentação.

Com a boa localização e bom cardápio, alguns moradores do bairro não entendiam a baixa clientela na Pastelaria Don Juan.

Para tentar o mudar o cenário, uma moradora do bairro e cliente fiel do Don Juan do Pastel fez um vídeo para divulgar o estabelecimento e atrair mais clientes, o que acabou dando certo.

No último domingo, 24, a postagem já acumulava mais de 300 mil visualizações nas redes sociais.

Já na última segunda-feira, 25, o estabelecimento começou a receber diversos clientes e também visitas de influenciadores digitais de Fortaleza, que estimularam ainda mais a movimentação.

O perfil no Instagram também foi impulsionado pela visitação, que já conta com mais de 25 mil seguidores.

Natural do Uruguai, aos 72 anos Juan Jose carrega histórias, vivências e aprendizados de suas mais variadas profissões e países já visitados, como o Panamá e a Espanha.

Juan veio morar no Brasil há 48 anos, em Porto Alegre, onde trabalhou em duas fábricas diferentes, mas pediu demissão para viajar pelo Brasil. Em uma de suas viagens, a paixão certeira é em Fortaleza, onde já mora há 28 anos.

O POVO - Como o senhor veio morar no Brasil?

Juan Jose - Eu fui contratado por uma fábrica de pilhas de Inox, em 1976, lá em Porto Alegre, aí eu passei um tempo e saí. Depois trabalhei em uma fábrica de armas, mas também fui chamado para a Copesul, uma petroquímica, no qual fiz um concurso, passei e fiquei cinco anos trabalhando lá.

Só que eu pedi as contas para poder conhecer o Brasil e me apaixonei por aqui [Fortaleza], tinha um clima bom, era uma cidade muito linda para se morar, não tinha tanta violência como tem hoje e aí eu acabei ficando por aqui.

Hoje, olhando para trás e vendo toda minha trajetória, se fosse preciso e necessário eu voltaria para o Uruguai, mas eu prefiro bem mais esse clima.

O POVO - Quando o senhor veio para Fortaleza, o trabalho já era com uma pastelaria?

Juan Jose - No início, em 1996, eu montei uma pastelaria e uma pizzaria ali na Barbosa de Freitas com a Maria Tomásia, mas minha sogra ficou doente e nós voltamos para o Rio Grande do Sul, porque minha esposa era gaúcha, então tivemos que fechar o restaurante.

Quando eu voltei novamente para Fortaleza, passei oito anos sendo representante de cosméticos para salão de beleza.

Novamente mudei de profissão, e foi quando abri uma loja de amolador de facas, tesouras e outras fissuras radicais em um shopping daqui de Fortaleza.

Mas veio a pandemia e para não ter problemas, porque tudo ficou bem difícil, eu fechei e me aposentei. Mas assim, o custo de vida vai subindo e a aposentadoria não, né? Então eu decidi abrir, novamente, outra pastelaria, mas agora aqui na Lagoa Redonda.

O POVO - O movimento da Pastelaria Don Juan foi por causa de um vídeo postado por uma cliente. O senhor já conhecia ela?

Juan Jose - Já, sim. Assim, o movimento daqui não estava muito bom e nós sempre conversamos sobre isso, inclusive ela me dava uma dicas para melhorar, me falava até para postar nas redes sociais para melhorar as vendas.

Aí um dia, ela estava aqui, com a filhinha dela, que deve ter um cinco meses, e filmou tudo, mas eu não sabia que ela ia postar nas redes sociais.

Quando eu vi, no domingo [24] começou a chegar muita gente, em torno de 200 pessoas, querendo me conhecer e também experimentar o pastel, aí eu me liguei que ela tinha postado. Até gente da internet veio conhecer.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-04-2024: 2 Dedos de Prosa com Juan Jose - Don Juan do Pastel, com pastelaria há 5 meses no bairro Lagoa Redonda que viralizou nas redes sociais. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O POVO - E como foi a escolha do nome “Pastelaria Don Juan”?

Juan Jose - Como eu também trabalhava com alicates na minha loja de amolar, 95% da minha clientela era feminina, acabou que o apelido ficou de “Don Juan” e eu mudei o nome para a loja de “Don Juan Amolados”, que também foi para a minha pastelaria.

O POVO - Após toda a movimentação, como está a Pastelaria Don Juan?

Juan Jose - Olha, tá muito bom, viu? Agora estou fazendo uma compra de máquinas para aumentar a produção, sem tirar a coisa boa qualidade do nosso pastel e da nossa pizza. Também estou buscando um novo pizzaiolo e mais entregadores aqui para a pastelaria Don Juan.

Para o futuro, um outro ponto poderia existir, mas com um estudo bem feito do mercado para tudo dar certo.

O POVO - O senhor mudou de país e teve várias profissões. Qual o maior aprendizado que o senhor tira dessas aventuras?

Juan Jose - Eu tenho um conselho para todo mundo: hoje o mundo é bastante globalizado e eu sou pequeno. Então sempre que eu tive um tempinho e fui para a Espanha, já morei no Panamá, gosto bastante.

Eu sou muito aventureiro e vejo muito o mundo de portas abertas para quem tem uma profissão e quer progredir na vida. Tenho um filho morando nos Estados Unidos com a esposa, que é cearense, e com o filho, então minha família toda tá espalhada aí pelo mundo.

