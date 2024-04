Quase 16 mil trabalhadores morreram em acidentes de trabalho em sete anos

Foto: Paulo Lacerda/CNI  Brasil registrou mais de 656,6 mil acidentes de trabalho em 2022

Dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho mostram que 15,9 mil pessoas morreram no Brasil em acidentes do trabalho de 2016 a 2022, conforme dados do Ministério da Previdência Social.

Segundo o levantamento, houve um aumento de 25,4% nos óbitos no período: saltaram de 2.265, em 2016, para 2.842, em 2022 - o último ano com dados consolidados.

 No Ceará, foram registrados em sete anos 394 mortes ocasionadas em acidentes de trabalho. Em 2022, foram contabilizadas 62 ocorrências. Duas a mais em relação à média obtida no ano de 2016.

O diretor de Conhecimento e Tecnologia da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), Remígio Todeschini, ressalta que os números consideram apenas as mortes de trabalhadores com carteira assinada.

"Esses são os acidentados que têm vínculo de CLT [Consolidação das Leis do Trabalho]. Porque, por exemplo, todo o pessoal de aplicativos está fora daí. E aí quando você fala em geral no Brasil, você tem 12 mil mortos de motocicleta no país por ano. E a grande maioria deles é de trabalhadores que não têm registro", destaca.

Os dados mostram ainda um aumento de 11,7% no número de acidentes trabalhistas típicos que não resultaram em morte, no período de 2016 a 2022: subiram de 354.084 para 418.684.

Os acidentes de trajeto, que são aqueles que ocorrem quando um funcionário da empresa sofre um acidente no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, também registraram elevação, de 16%: aumentaram de 108.150, em 2016, para 125.505, em 2022.

Os casos de acidentes típicos, incapacidade permanente, doenças do trabalho, óbitos, e acidentes de trajeto somaram 656.667 em 2022. Alta de 10,6% sobre o registrado em 2016.

De acordo com o levantamento, em 2022, dos 11.758 acidentes de trabalho registrados no Ceará, 6,3 mil são classificados como típicos e 3,7 mil como acidentes de trajeto.

Todeschini cita como medidas para diminuir esse cenário a vigilância e a cobrança permanente das normas de segurança do trabalho, a implementação de programas de gerenciamento de riscos dentro dos locais de trabalho, e a instalação de processos de participação do trabalhador nas comissões internas de prevenção de acidentes.

"É preciso que haja uma reversão das políticas compensatórias e indenizatórias para políticas de promoção, proteção, prevenção dos acidentes, com essa participação ativa dos envolvidos", destaca. (Com Agência Brasil)





