Número de usuários de planos de saúde passa de 2,7 milhões no Ceará

O setor de planos de saúde no Ceará está com mais de 2,7 milhões de beneficiários, distribuídos entre planos de assistência médica e os exclusivamente odontológicos. Com isso, a taxa de cobertura ficou em 30,9%.

Os dados são do levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual divulgou os números de fevereiro.

Na comparação com igual mês do ano anterior, o número de usuários cresceu, sendo que a segmentação de planos exclusivamente odontológicos foi a mais notória, pois aumentou cerca de 160 mil adeptos. Já o de assistência médica ampliou em torno de 49 mil beneficiários.

Contudo, levando em consideração janeiro de 2024, o número de indivíduos com planos exclusivamente odontológicos recuou aproximadamente 7 mil. Por outro lado, os planos médico-hospitalares tiveram uma alta de 8 mil.

Cenário nacional



Já no cenário nacional, o setor totalizou mais de 83 milhões de usuários. Destes, 50,9 milhões eram de planos de assistência médica. Quanto aos planos exclusivamente odontológicos, foram registrados 32,8 milhões de beneficiários.

Nos planos médico-hospitalares, houve crescimento de 944.070 beneficiários em relação a fevereiro de 2023. Quando comparado a janeiro de 2024, houve um aumento de 159.286 usuários.

Além disso, no caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.499.808 beneficiários em um ano; e 231.300 na comparação de fevereiro deste ano com o mês anterior.

Em relação aos estados, no comparativo com fevereiro de 2023, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 26 unidades federativas, sendo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos.

Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos.



