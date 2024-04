Ceará será beneficiado

A grande maioria desses empreendimentos estão no Nordeste. E temos muitos empreendimentos no Ceará, com certeza. A gente vai ser beneficiado com essa medida porque tiveram muitos projetos travados ou atrasados por conta da falta de leilão e da situação econômica.

Vai de fato destravar essa quantidade enorme de investimento porque a maioria dos projetos já gastou uma certa quantidade de dinheiro. É difícil jogar fora um ativo que já foi desenvolvido. Isso dá uma esperança para esse investimento e resulta em muitos megawatts.

Esse prazo a mais dá mais fôlego para tornar realidade ou para vender para quem quer implantar. E a cobrança de garantia também está correta.

Além disso, está alinhado ao leilão de transmissão recente, que vai permitir transferência do excedente dessa energia gerada pelos empreendimentos do Nordeste para o Sudeste.

Sobre a tarifa, estamos falando de energias renováveis. Geração renovável é mais barata do que a própria hidrelétrica e tem impacto natural na redução da tarifa.