Prejuízo de bares e restaurantes avança no Ceará

No Ceará, metade das empresas do setor de bares e restaurantes registrou prejuízo em fevereiro, um prejuízo de 30 pontos percentuais em relação a janeiro. Além disso, 22% das empresas operaram em estabilidade e 28% fizeram lucro.

Os dados são do levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Os principais fatores que marcaram o baixo desempenho foram as quedas nas vendas do mês, com 75%, a redução no número de clientes, de 73% e a dívidas com impostos, taxas e encargos, com 45%.

Também foi registrado que 40% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, 51% não realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 9% reajustaram acima da inflação.

O impacto foi ainda mais significativo por conta do cenário de chuvas e instabilidade no fornecimento de energia pela Enel, afirma Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.

"Isso aprofunda as dificuldades e torna ainda mais importante um olhar para os estabelecimentos, que lutam para pagar as dívidas, em um cenário de queda do movimento", analisa.

De acordo com o levantamento, 22% dos empreendedores do Ceará pretendem contratar mão de obra no 1º semestre de 2024. Já 46% esperam manter o atual quadro de funcionários e outros 27% pensam em demitir.

Segundo Righetto, o otimismo que havia na recuperação está abalado. Em relação ao fator endividamento, 54% das empresas têm dívidas em atraso, 1% de aumento em relação à pesquisa anterior.

Destas, 75% devem impostos federais, 54% devem impostos estaduais, 39% têm empréstimos bancários, 34% devem serviços públicos (água, luz, gás, telefone), 25% taxas municipais, 23% devem fornecedores de insumo.

Já 21% devem encargos trabalhistas/previdenciários, 16% estão com aluguel atrasado, 7% fornecedores de equipamentos e serviços e 5% empregados.

Abrasel: cenário nacional

No cenário nacional, 31% das empresas no Brasil operaram no vermelho em fevereiro. O índice é o pior desde março do ano passado.

Além disso, outros 38% dos bares e restaurantes trabalharam em equilíbrio e 31% tiveram lucro, o que representa uma queda de 4% em relação à pesquisa anterior.

Ainda segundo o levantamento da Abrasel, três dos principais fatores responsáveis pelo desempenho negativo das empresas que operaram em prejuízo foram a queda das vendas no mês (76%), redução do número de clientes (66%) e custo de alimentos e bebidas (42%).

No cenário da inflação do setor, os estabelecimentos no País seguem com dificuldades de ajustar os preços do cardápio acima do índice geral. 19% reajustaram o cardápio da inflação, 35% realizaram o ajuste somente para acompanhar a inflação, 37% não conseguiram reajustar os preços e apenas 9% reajustaram acima do índice.

A porcentagem das empresas operando no vermelho é classificada como preocupante e propõe desafios significativos, analisa Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

"Em janeiro houve queda nas vendas, com ligeira recuperação em fevereiro por causa do Carnaval, mas que não foi percebida com uma retomada pelos estabelecimentos. Além disso, a dificuldade em ajustar os preços do cardápio para recuperar perdas é um desafio adicional, junto com o alto endividamento, já que quase 40% do setor têm dívidas atrasadas".

O presidente da Abrasel revela a construção de um plano para resgate do setor, em função dos problemas crônicos que persistem desde a pandemia.

"Contratamos um estudo da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que vai se aprofundar nas causas das dificuldades que o setor vem enfrentando, já propondo caminhos e medidas que podem ser tomadas para resolvê-las de vez. Esperamos poder apresentar estas propostas o mais breve possível às autoridades e à sociedade. Só com o trabalho em conjunto podemos retomar os trilhos", completa Solmucci.

A pesquisa também indicou que 39% das empresas têm dívidas em atraso. Os impostos federais lideram a lista de pagamentos atrasados, com 72%, seguido de impostos estaduais, de 50%.

Nos empréstimos bancários, o cenário é de 37%, nos encargos trabalhistas/previdenciários e nos de serviços públicos com 29%.

Nos fornecedores de insumos, 24%, acompanhado pelas taxas municipais, de 23%, o aluguel com 18%, os fornecedores de equipamentos e serviços com 11% e empregados com 5%.



