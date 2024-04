Governo propõe salário mínimo de R$ 1.502 em 2025

Foto: José Cruz/Agência Brasil ATÉ 2028, a projeção é de que salário mínimo chegue a R$ 1.772

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 estima que o salário mínimo será de R$ 1.502 em 2025. Aumento de pouco mais de 6% em relação ao patamar atual, de R$ 1.412.

De acordo com o PLDO 2025, a previsão é de que o salário mínimo seja de R$ 1.582 em 2026, chegando a R$ 1 676 em 2027. Para 2028, a projeção é de R$ 1.772. As cifras devem atender à nova política de valorização do mínimo, que retomou as correções acima da inflação.

A fórmula para se chegar ao montante prevê o reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período de 12 meses até novembro mais o crescimento do PIB de dois anos antes.

A grade de parâmetros macroeconômicos do PLDO ainda prevê uma alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 em 2,80%. O documento inclui a previsão de alta do PIB de 2,58% em 2026, de 2,62% em 2027 e de 2,51% em 2028.

A estimativa está acima das projeções de economistas segundo o Boletim Focus, coletado pelo Banco Central e divulgado na última semana, que aponta alta de 1,90% na atividade econômica no ano que vem. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,9% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março.

O projeto estima uma inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,10% em 2025 e de 3,00% em 2026, 2027 e 2028. Já o INPC deve variar apresentar alta de 3,00% em cada um dos quatro anos do curto prazo.

A projeção Selic (taxa over) ficou em 8,05% no próximo ano, 7,22% em 2026 e 7,02% em 2027 e 6,77% em 2028. O PLDO de 2025 projeta um câmbio médio a R$ 4,98 no próximo ano; R$ 5,03 em 2026; R$ 5,07 em 2027 e R$ 5,10 em 2028.

O projeto estima ainda um crescimento da massa salarial nominal de 7,51% em 2025, 7,37% em 2026, 6,60% em 2027 e 6,92% em 2028.

Metas fiscais

Ainda enfrentando desafios para equilibrar as contas públicas neste ano, o governo oficializou a revisão da meta fiscal para 2025 para um resultado de 0,0% do PIB. Os números de 2026 e 2027 - 0,25% e 0,50%, respectivamente, também foram revisados. Para 2028, a meta é de superávit de 1,00%.

O novo arcabouço fiscal, aprovado no ano passado, fixou metas arrojadas para o resultado primário do governo: a partir de um resultado neutro (0% do PIB) em 2024, a intenção era obter superávits e mirar a estabilização da dívida.

Inicialmente, as metas fixadas pelo governo, ainda em 2023, eram de superávit de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% do PIB em 2026, números que foram revistos hoje. Pelas regras do arcabouço, há banda de tolerância de 0,25 ponto porcentual para o resultado.

Ontem, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, fez uma defesa da preservação do marco fiscal. Ele rebateu críticas de que o arcabouço está sofrendo alterações e perdendo credibilidade. "A essência do marco fiscal está preservada, e ele leva a resultado fiscal melhor ao longo do tempo." (Agência Estado)



Carf

A PLDO de 2025 considera que o governo terá um ganho de arrecadação de cerca de R$ 28 bilhões no próximo ano com o retorno do voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf)