Governo do Ceará oferta 3.141 vagas de trabalho, sendo 70% para o Interior

O Governo do Ceará oferta 3.141 vagas para celebrar o Maio do Trabalhador. Destas, 933 são em Fortaleza e cerca de 70% para o Interior.

Além disso, há uma série de serviços gratuitos para a população nos dias 2 e 3 de maio. A ação acontece na Praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza, das 8h às 17h. Segundo o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, a estimativa é que cerca de 5 mil pessoas sejam atendidas.

Uma das atividades ofertadas é o cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho, além da emissão da nova carteira de identidade, por meio do Caminhão Cidadão. Esta, por sua vez, tem quantidade de fichas limitadas.

O evento é coordenado pela Secretaria do Trabalho (SET), com a participação do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Detran, Cagece, e secretarias da Saúde, Cultura, Proteção Social e Segurança Pública e Defesa Social, entre outras instituições.

“O nosso intuito é trazer os equipamentos para perto dos trabalhadores e trabalhadoras, ampliando o acesso deles aos serviços que são oferecidos pelos órgãos do Estado. Como agentes públicos, temos a missão de promover oportunidades, gerar trabalho, renda, saúde, segurança, cultura, lazer", explica Vladyson Viana.

Além disso, o titular da pasta destaca que os serviços ofertados já são referências e estão consolidados, porém é sempre importante aproximar da população.

"Quando levamos para locais como este, fazendo uma ação itinerante, aproximamos do cidadão, principalmente aqui no Centro, que ainda é o coração pulsante da circulação de trabalhadoras e trabalhadores do Ceará."

Já o presidente do IDT, Raimundo Ângelo, ressalta que mais de 3 mil vagas para diversos setores estão disponíveis e, além dos atendimentos na Praça José de Alencar, o cearense pode acessar o portal ou qualquer outra unidade do instituto.

Outro ponto comentado pelo presidente do IDT foi a economia do Estado. "Aqui no Ceará, estamos vivendo um momento importante em relação à questão do emprego, com a economia melhorando. Portanto, você, trabalhador, precisa se organizar para buscar uma vaga de emprego."

Um dos que aproveitaram o momento para arranjar algum trabalho foi o aposentado Osvaldo Teodoro, de 70 anos. "Eu tenho quatro profissões mesmo: confeiteiro, padeiro, pizzaiolo e salgadeiro. Mas aqui eles me indicaram para lavar louça. E eu quero. Para mim, todo trabalho é honesto"

Ele explica que, atualmente, trabalha vendendo água e, por isso, sua renda é variável. Mas quer trabalhar em outra profissão com um dinheiro mais estável. Por isso, foi indicado para ir ao Vapt Vup da Messejana para fazer testes.

"Tem dia que a gente ganha 20, 10 ou 50. Eu sou aposentado, mas ainda tenho, graças ao Senhor Jesus Cristo, força e coragem para trabalhar. Então tenho que aproveitar."

Já no setor de serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), estava José Maria, que está há mais de um ano esperando a aposentadoria por causa de um acidente sofrido em 2023.

Ele e sua família, a esposa e a filha de 12 anos, estão morando na rua porque José Maria não consegue mais trabalhar devido aos resquícios do acidente e não conseguiram nenhum outro auxílio do INSS.

No atendimento, inclusive, a servidora do instituto percebeu que ele não tinha documento de identificação e, portanto, não poderia seguir o procedimento. Porém, quando tentou emitir a nova carteira de identidade no Caminhão do Cidadão, não havia mais fichas.



