Livre da febre aftosa, expectativa é dobrar abate de suínos no Ceará

O Ceará foi reconhecido ontem como livre da febre aftosa sem vacinação, após 21 anos de campanhas para imunizar o rebanho de bovinos, o que favorece todas as outras criações em competitividade.

Com isso, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) prospecta dobrar a produção de suínos no Estado, que hoje se encontra em 46.503 abatimentos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do quarto trimestre de 2023. Já o rebanho é de aproximadamente 1.236.390 (ano base 2022).

A publicação do reconhecimento foi realizada no Diário Oficial da União (DOU), em portaria que traz mais 21 estados brasileiros nesta condição.

Em comemoração, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que o selo é uma grande conquista para os produtores cearenses.

"É resultado de um grande trabalho em conjunto com os municípios, secretarias e entidades. A participação de todos contribuiu para uma mudança histórica em nossa pecuária."

Com isso, a última campanha de vacinação contra febre aftosa no Ceará foi realizada até a última terça-feira, 30 de abril. Já o prazo para declarar a quantidade imunizada segue até o próximo dia 15 de maio.

Por isso, o Executivo estadual ainda alerta para a declaração de vacinação de forma virtual por meio do site da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) ou de forma presencial em um dos 40 escritórios locais da Agência ou dos órgãos parceiros.

"Será a última vez que vacinaremos o nosso rebanho contra a febre aftosa. Agradeço a todos os servidores da Adagri e demais órgãos do Governo do Estado pelo empenho nessa luta", complementou o governador.

Hoje o rebanho de bovinos no Ceará é de 2.783.130 cabeças e Elmo Aguiar, presidente da Adagri, informou que foram mais de 3 milhões de vacinas adquiridas. Quanto às regiões de destaque nesta questão da vacinação, o presidente da Adagri cita o município de Itaitinga, que foi o primeiro a atingir 100%.

Já Amílcar Silveira, presidente da Faec, detalhou os impactos de o Estado ter alcançado a meta de 90% de imunização.

Somente de produtores rurais no Ceará que aumentam a competitividade de seus rebanhos, incluindo além dos bovinos, são cerca de 80 mil, de acordo com a Faec. "(A febre aftosa) é um impeditivo de origem comercial. Ninguém poderia fazer frigorífico aqui e mandar para fora do País."

"Impacta diretamente na atração maior de investimentos e para o futuro o Brasil poderia exportar menos commodities e mais proteína, que tem maior valor agregado", complementou.

Um dos mercados a serem atraídos pela Faec em parceria com o Governo do Estado seria justamente o de grandes frigoríficos. O que está mais avançado em negociações é um de abate de suínos.

"Esse frigorífico vindo para cá dobra a capacidade de abate de suíno do Ceará, mas isso é uma tratativa. A nossa expectativa é que com a (ferrovia) Transnordestina e o Porto Pecém a gente pode ter grandes frigoríficos aqui que não temos hoje. E temos grãos à disposição para o consumo animal."

Dentre os importantes destinos vistos por Amílcar para a exportação de carne suína, Europa e Ásia se destacam.

Outro desafio que o presidente da Faec espera superar no Ceará é o reconhecimento estadual como zona livre da mosca da fruta. "Nós estamos falando aí de mais de US$ 100 milhões de exportação por causa de uma área livre de uma zoonose."

Dentre os impactos futuros, Aguiar acrescentou que, primeiro, não haverá mais gasto com vacinas.

Segundo é a valorização do rebanho. Assim, ele pode ser comercializado em qualquer estado do País e até internacionalmente.

Mas uma das superações a cumprir no Ceará se refere à criação de barreiras nas entradas e saídas do Estado.

"Então, precisamos ter todas as divisas com barreiras 24 horas e isso já está sendo contratado", detalhou. O investimento previsto nestes equipamentos é de R$ 20 milhões em 11 unidades.

Dentre outros obstáculos a vencer, Aguiar frisou que há necessidade de crescer "muito mais" na agropecuária.

Outro ponto é que o Ministério da Agricultura exigiu alguns compromissos por parte do Governo do Ceará para melhorar a qualidade de atendimento da Adagri, que é um órgão fiscalizador, mas que cuida da sanidade animal.

"Esse é um grande trabalho que estamos tentando também conduzir, porque o órgão é para fiscalizar quem cuida dos alimentos, do transporte dos alimentos, da qualidade dos alimentos."

Também cita que é preciso melhorar as estruturas de transporte. "Nossas estruturas físicas também estão muito ruins no Interior".

Todo esse aspecto está em processo de atualização ainda mais porque o Governo do Estado já anunciou concurso para a Adagri para o preenchimento de 120 vagas.

Veja o que o Ceará exportou de suíno e o valor no ano passado (valor FoB)

Outras carnes de suíno , congeladas - US$ 1.047.109.604



, congeladas - US$ 1.047.109.604 Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas - US$ 91.667.054



Pernas, pás e pedaços não desossados de suíno, congelados - US$ 29.119.787



Outras carnes de suíno, frescas ou refrigeradas - US$ 6.329.537



Carcaças e meias-carcaças de suíno , congeladas - US$ 5.614.932



, congeladas - US$ 5.614.932 Fígados de suíno, congelados - US$ 10.008.326



Outros suínos vivos, de peso igual ou superior a 50kg - US$ 2.078



Suínos reprodutores de raça pura - US$ 941



Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas - US$ 135.369



Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados, de suíno, frescos ou refrigerados - US$ 28.363



Miudezas comestíveis de suíno, frescas ou refrigeradas - US$ 16.573



Outros suínos vivos, de peso inferior a 50 kg - US$ 65



