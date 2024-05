Turismo no Ceará tem o 2º pior resultado no País

Foto: AURÉLIO ALVES O kitesurf é um dos motivos para o crescimento exponencial na região Oeste do Ceará

O Ceará apresentou o segundo pior resultado do Brasil no índice de atividades turísticas na passagem de fevereiro para março de 2024, com queda de 3,7%. Assim, o Estado ficou atrás apenas do Distrito Federal (-6,2%).

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com março de 2023, o Estado também teve uma retração (-8,5%), enquanto o Brasil avançou 0,5%. Nos últimos 12 meses, a queda foi de 7,7%, sendo o índice mais baixo do País.

Levando em consideração o acumulado no ano, ou seja, o primeiro trimestre de 2024, o setor de turismo caiu 6% em comparação ao igual período do ano anterior.

Quanto ao indicador de receita nominal de atividades turísticas, o mês de março caiu 0,5% em relação a fevereiro. Contudo, no acumulado do ano, houve um aumento de 7,1%.

Nesse sentido, Régis Medeiros, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), explicou que, neste ano, os níveis de ocupação do setor de hotelaria estão mais baixos do que no ano passado porque o Estado está entrando em uma certa normalidade após a pandemia.

"Naquele momento pós-pandemia, houve uma demanda retraída muito grande, que as pessoas estavam usando seus créditos ou querendo viajar pelo tempo que não viajaram."

Além disso, ele afirmou que tanto a questão da chuva quanto a situação econômica do País contribuem para esse cenário. Porém, o maior gargalo é o setor aéreo, que está sendo trabalhado.

"Hoje os voos são caríssimos, muita conexão, tem menos ofertas e, consequentemente, preços mais altos. A gente tem que ter mais companhias aéreas, tem que ter mais aviões. Isso é fundamental para o crescimento do turismo no Brasil."

Sobre as regiões que mais se destacam, o diretor da ABIH-CE afirmou que a Região Oeste está crescendo de uma maneira bem exponencial pela instalação de grandes redes, como o Carmel em Icaraí de Amontada, assim como pelas atividades de kitesurf.

No mês de abril, a ocupação do setor de hotelaria foi melhor do que o ano passado. Isso porque a taxa saiu de 59,03% para 63,22%. Segundo Régis Medeiros, esse aumento é por causa dos eventos realizados durante o mês em Fortaleza.

"Então acho que a gente tem tudo para crescer. Mas não vou dizer que eu sou 100% otimista no momento porque nós ainda temos muitas interrogações econômicas."



Cenário Nacional

No Brasil, o índice de atividades turísticas obteve uma variação de 0,2% em março, na comparação com fevereiro, após ter recuado por dois meses seguidos, quando acumulou perda de 1,9%.

Em março, o segmento estava 2,3% acima do patamar de pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 5,3% abaixo do ponto mais alto da série (fevereiro de 2014).

Frente a fevereiro, cinco dos 12 locais pesquisados registraram expansão, sendo a mais relevante na Bahia (9,8%), seguida por Santa Catarina (4,5%) e Paraná (2,6%).

Em sentido oposto, São Paulo (-1,6%), seguido por Distrito Federal (-6,2%) e Rio de Janeiro (-0,8%) tiveram os principais recuos.

No primeiro trimestre de 2024, o agregado especial de atividades turísticas apresenta alta de 0,4% frente a igual período do ano passado.

Saiba como planejar viagens com economia no Dei Valor

Mais notícias de Economia