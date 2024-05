Zanin suspende liminar por 60 dias e restaura desoneração

Foto: © Carlos Moura/SCO/STF Empresas criticam suspensão da desoneração da folha em concessão do ministro Zanin

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a pedido do governo e do Congresso e suspendeu ontem, por 60 dias, a liminar que havia derrubado a desoneração da folha de salários de 17 setores da economia e dos municípios.

O objetivo da medida é que, dentro desse prazo, seja aprovado projeto de lei que contempla o acordo firmado entre Executivo e Legislativo sobre o tema, que mantém a desoneração neste ano e começa a reonerar a folha de pagamento gradativamente a partir de 2025 até 2028.

"Transcorrido o prazo de 60 dias sem solução, a liminar deferida retomará sua eficácia plena", afirmou o ministro, em seu despacho.

A decisão de Zanin tem efeitos imediatos, mas será submetida ainda ao plenário para referendo dos demais ministros. O julgamento foi marcado para a sessão virtual que começa no dia 24 e vai até 31 de maio.

Zanin ressaltou em seu despacho que cabe ao STF avaliar a constitucionalidade da lei que prorrogou a desoneração. Mas ponderou que, atualmente, a jurisdição permite uma maior participação das partes em busca de uma solução negociada.

Ele acrescentou que a "solução dialogada favorece a realização do princípio democrático" e que "o esforço conjunto entre os Poderes da República contribui para assegurar a sustentabilidade das contas públicas, na esteira das valorosas iniciativas do Congresso Nacional ao aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal".

A desoneração é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Ela resulta em redução da carga tributária da contribuição previdenciária devida por milhares de empresas que empregam mais de 9 milhões de pessoas.

Entenda o impasse

O desgaste entre Executivo e Legislativo em torno do tema se intensificou no fim de 2023, depois que o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração até 2027. A medida foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministério da Fazenda editou medida provisória para a reoneração gradual das atividades a partir de abril deste ano. A decisão abriu uma crise com o Congresso, que entendeu que o Executivo não levou em conta as decisões soberanas da Câmara e do Senado.

As negociações, então, recomeçaram com a proposta de um novo projeto de lei. Parlamentares avaliaram que, se quisesse votos, o governo teria de ceder e se aproximar mais da proposta do Congresso. O projeto não avançou e o governo passou por cima da decisão do Congresso e recorreu ao STF.

Em abril, Zanin atendeu a um pedido do governo federal e suspendeu a política de desoneração da folha de pagamentos. O argumento da Advocacia-Geral da União (AGU), acolhido pelo ministro, era de que o Congresso não apresentou os impactos fiscais da medida ao prorrogá-la. Na prática, com a decisão, a cobrança do imposto voltaria a ser sentida pelas empresas a partir desta segunda-feira, dia 20, próxima data para recolhimento da contribuição.

Na semana passada, porém, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciaram um acordo para manter a desoneração neste ano e aplicar a reoneração gradualmente a partir de 2025.

Um novo projeto de lei baseado nos termos do acordo foi protocolado na quarta-feira no Senado. Ontem, Haddad disse que a equipe econômica anunciará na próxima semana as estimativas de impacto e as medidas compensatórias referentes à manutenção da desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios neste ano.

"Vai ser anunciado semana que vem (a compensação) quando a medida for devidamente processada na Casa Civil. Estamos fazendo análise de impacto neste momento", disse Haddad.

Na quinta-feira, o presidente do Senado anunciou que foi acertado com Haddad a manutenção da desoneração da folha de salários dos municípios este ano, e que, a partir de 2025, haverá uma reintegração gradual da alíquota do imposto. O impacto da medida às contas em 2024 foi estimado em R$ 7,2 bilhões, segundo Pacheco.(Agência Estado)



relator

O relator do projeto de lei que trata da reoneração gradual das empresas é o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA). Ele terá de incluir no texto os critérios para retomada da cobrança dos municípios