Casa Azul expande operações para a região Norte do País

Foto: Fabiola Tuma/ Divulgação Portí PATRICK Ferreira, CEO da Portí, fintech que oferece soluções para a jornada médica

A aceleradora Casa Azul Ventures inicia a sua primeira parceria com startups da região Norte do País. A Portí, uma fintech voltada para soluções integradas na jornada médica, quer ser a mais relevante do Norte e Nordeste até 2030.

Originada em 2023 dentro da Health & Care, um hub reconhecido pelas soluções para médicos e instituições de saúde, a Portí se destaca no mercado com a proposta de simplificar a vida dos profissionais da saúde, desde recém-formados até médicos gestores.

No seu primeiro ano, por exemplo, a startup conseguiu um faturamento de R$ 3,2 milhões e mais de 100 produções médicas ativas, além de 74 clientes.

"Nossa primeira startup do Norte vem de Belém e é muito significativa, pois, só no primeiro ano, a Portí atingiu o número de faturamento pouco visto em outras startups do Brasil", afirmou Rafael Silveira, Chief Operating Officer (COO) da Casa Azul Ventures.

Ele explica que acredita que a startup vai ter um espaço muito mais amplo para crescer fora de onde eles estão e atingindo outros mercados com a parceria implementada.

"A Portí, com sua tese inovadora e seu modelo de negócio robusto, é perfeita para ser a nossa primeira aposta em uma startup originária do Norte. Ela não apenas alinha-se perfeitamente com nossos critérios de investimento em tecnologia, mas também marca nosso primeiro e significativo passo em direção ao mercado do Norte."

Soluções para jornada médica

Patrick Ferreira, CEO da Portí, explica que a fintech nasceu com a proposta de entregar soluções específicas para a jornada médica. "Buscamos atender os médicos com soluções tecnológicas básicas para resolver suas dores no dia a dia, especialmente nos processos administrativos, burocráticos e financeiros."

Ao todo, são oferecidas quatro soluções: o Concierge, a Assessoria Contábil, o BPO Financeiro e o Antecipaí.

O Concierge, conforme Patrick Ferreira explica, é uma assistente pessoal do médico, o qual faz todo o processo de relacionamento. "Ele organiza toda a parte burocrática e administrativa, tudo relacionado à produção do médico, e entrega isso em um aplicativo para que possa acompanhar."

Já a assessoria contábil serve tanto para os que não possuem um CNPJ quanto os que tem. Isso porque, para o médico que não tem CNPJ ou não quer abrir uma empresa, é oferecido um modelo de contrato em que ele pode usar o CNPJ da própria Portí.

"Emitimos a nota fiscal por ele e ele paga apenas uma taxa de 3%, sem precisar se preocupar com impostos adicionais, e recebendo sua produção médica na pessoa física tranquilamente. Se já tiver um CNPJ ou precisar de um, temos também uma solução de contabilidade digital que cuida de todo esse processo, com inteligência tributária, para que ele pague menos impostos", afirma o CEO da Portí.

Além disso, existe o "Atencipaí", uma solução de antecipação de recebíveis que transforma

produção médica em fluxo de caixa imediato.

"Sabemos que os médicos enfrentam problemas de fluxo de caixa devido ao tempo que demoram para receber de unidades de saúde. Criamos uma solução que antecipa esses pagamentos, cobrando uma taxa, para que o médico possa manter sua saúde financeira sem precisar recorrer a cheque especial", ressalta Patrick Ferreira.

Por fim, a outra solução é voltada para terceirização eficiente das rotinas operacionais, chamada de BPO Financeiro. "Para os médicos coordenadores, que precisam montar escalas e gerenciar a rotina operacional e financeira de suas equipes, oferecemos um serviço que cuida de toda essa parte, permitindo que o médico se concentre apenas na parte técnica e clínica."

Expectativas para 2024

Para 2024, o CEO da Portí salienta que o foco é consolidar a marca e expandir a atuação da startup. "Queremos dobrar nosso faturamento e triplicar nossa base de clientes. Vamos focar na região metropolitana de Belém, no restante do Norte e também no Nordeste"

Pensando na expansão para o Nordeste, ele destaca o papel da Casal Azul Ventures e está confiante que, com a devida orientação, a fintech terá acesso a novos mercados sem muitos impeditivos.

"Isso nos dá uma grande vantagem, pois a Casa Azul nos ajuda na consolidação da nossa máquina de vendas, produtos e rodadas de investimento. Eles serão parceiros fundamentais para nossa expansão no Nordeste, devido à sua forte presença e consolidação na região."

Sobre o diferencial da Fintech, o CEO da Portí, Patrick Ferreira, afirma que eles não entregam apenas soluções, mas mas também a possibilidade de uma relação personalizada com cada médico, entendendo e atendendo suas necessidades específicas no dia a dia. "Acreditamos que isso é um grande diferencial para o sucesso da nossa marca ao longo do ano."

Além disso, há o Clube de Benefícios Portí, que oferece descontos exclusivos e cashback com mais de 80 parceiros disponíveis no aplicativo da startup. Vale ressaltar que todos os clientes têm acesso a esses benefícios.

Casa Azul, o lugar de crescimento das startups

