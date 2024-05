Ceará investiu R$ 1,37 bilhão em estradas em cinco anos

Foto: Ascom SOP e Carlos Gibaja/Casa Civil CE-155 liga o Porto do Pecém à BR-222

Em cinco anos, o Ceará teve 1.365,60 km de estradas asfaltadas, contabilizando R$ 1,37 bilhão em investimentos no período.

A perspectiva do Governo do Estado para os próximos meses é de mais R$ 800 milhões a serem aplicados por meio do Ceará de Ponta a Ponta.

Os dados são de balanço da Superintendência de Obras Públicas (SOP), que atua no Estado desde 22 de maio de 2019.

As intervenções contaram com obras de pavimentação, restauração e duplicação.

Com isso, atualmente, o Ceará possui 9.117 km asfaltados de uma extensão total de 12.663 km. Ou seja, 71,9% dos quilômetros computados.

Dentre os destaques, a SOP elenca a CE-155, essencial na logística de transporte entre o Porto do Pecém e a BR-222, conectando o Estado ao País.

O que está em andamento são outros 343,69 km de segmentos rodoviários, incluindo também obras de contornos urbanos, acessos, entroncamentos, pontes e passagens molhadas, com investimentos que se aproximam de R$ 612 milhões.

Outros programas de manutenção de rodovias citados pela SOP incluem o de Recuperação Funcional, e ainda, de contratos de serviços executados anualmente, como Conserva e Manutenção e CBUQ.

Tem ainda a melhoria de trechos urbanos municipais através do Programa Sinalize, em parceria com as Prefeituras.

A exemplo da CE-388, conhecida como “Contorno do Crato” (502,3 km de Fortaleza), que passa por intervenções visando melhorias no trânsito e redução do fluxo de veículos pesados no município.

Todo esse movimento também se dá com uma frente de financiamentos internacionais para as rodovias.

Um dos convênios são aqueles firmados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

É o caso do Programa de Qualificação da Infraestrutura Rodoviária do Estado – o Infra Rodoviária Ceará, cujo objetivo principal é qualificar a malha viária estadual executando intervenções estruturais para o aumento da plataforma estradal e de sua capacidade de tráfego.

Aqui há etapas de contato com a população dos municípios impactados, por meio de audiências públicas.

A partir daí, são gerados relatórios sobre os encontros e encaminhados ao BID para aprovação e liberação dos valores a serem empregados nas futuras obras, que serão licitadas.

Em 2024, até o momento já aconteceram reuniões com os moradores de Quixeré (sobre a CE-377), Abaiara e Brejo Santo (sobre a CE-496), e Altaneira e Nova Olinda (sobre a CE-388).

A previsão é que a SOP promova pelo menos dez encontros em diferentes regiões do estado até 2026.

Obras do Anel Viário de Fortaleza

A partir do balanço de cinco anos da SOP, pode-se verificar também como estão as obras do Anel Viário de Fortaleza, que iniciaram ainda em 2010 e passaram por diversas paralisações, passando para a mão estadual em 2022.

Mas, no fim do ano passado, o Governo Federal e o Governo do Ceará, por meio do Ministério das Cidades e da Superintendência, celebraram convênio para viabilizar a conclusão das intervenções, cuja etapa final entrou em processo de licitação neste mês.

De acordo com o projeto, serão restaurados segmentos da pista antiga e implantados acostamento, faixas de segurança e ciclovias, além da construção das alças de interseção com a CE-060, próximo à Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), e com a CE-065.

A obra ainda engloba a pavimentação dos acessos ao Conjunto Nova Metrópole e a implantação de nove retornos ao longo de todo o trecho, bem como a execução do seu sistema de drenagem e a sinalização definitiva.

O objetivo da ampliação da capacidade do Anel Viário (BR-020) é fortalecer o corredor logístico na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), proporcionando também a ligação entre os portos do Pecém e do Mucuripe.

Outras obras no Ceará

No histórico de intervenções da SOP no Ceará, o balanço do órgão elenca reforma e ampliação da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte; a construção do Complexo Cultural Estação das Artes e Museu da Imagem e do Som, em Fortaleza; o Centro Cultural do Cariri, no Crato; os teleféricos de Juazeiro do Norte, Barbalha e Ubajara.

Além de, mais recentemente, as entregas do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e da estrutura física das três torres do Hospital Universitário do Ceará (Huce), que disponibilizará à rede de saúde estadual mais de 680 leitos.

O Cisp, em Fortaleza, reúne os principais núcleos de comando das Forças de Segurança do Estado. Já o Huce passa por obras de urbanização do entorno.

No período entre 2019 e 2024, a Superintendência ainda concluiu 393 novas Areninhas, em parceria com a Secretaria do Esporte (Sesporte) e com os municípios cearenses. Outras 51 seguem em execução e 112 estão para iniciar nos próximos meses.

Estão previstas ainda 501 arenas de areia, para a prática de beach tennis (tênis de praia), vôlei, futevôlei e demais modalidades.

Outra frente, em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS), por meio do programa Mais Infância Ceará, foi a instalação de 215 brinquedopraças. Mais 21 seguem em andamento.

Houve também o Praças Mais Infâncias, em 38 localidades, além dos quatro primeiros Complexos Sociais Mais Infância: três inaugurados em Fortaleza e um em Barbalha.

Na Educação, no âmbito do Mais Infância, até o momento foram 96 Centros de Educação Infantil (CEIs) e mais 62 estão em construção.

De escolas de Ensino Médio 44 foram entregues e 39 estão em execução.

Já na Segurança Pública, para o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará, foram 32 batalhões, mais três em andamento e sete dentro da programação.

Projeto do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará

A Superintendência vai acompanhar também a primeira unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Nordeste.

A participação se dá na elaboração dos projetos e na supervisão das etapas construtivas do complexo, que será construído utilizando a estrutura existente da Base Aérea Militar de Fortaleza (BAFZ).

O processo licitatório para contratação da empresa que ficará responsável pelos projetos e intervenções da primeira etapa, foi lançado nesta semana com previsão para finalização no mês de outubro.

O valor estimado é de cerca de R$ 89,5 milhões oriundos do Governo Federal, que serão utilizados para contratação dos serviços de elaboração dos projetos básico e executivo, e a construção de um bloco de alojamentos e um bloco com dois módulos de salas de aula.

A ideia é que a unidade seja implantada no decorrer de dez anos, com previsão para formação de turmas e início dos primeiros cursos em 2027.

Aeroportos regionais sob administração da Infraero

Por último, houve a parceria do Governo do Cerá, em agosto do ano passado, com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para administrar dez aeroportos regionais.

Então passou para a empresa os serviços da gestão administrativa e operacional, incluindo manutenção da infraestrutura e segurança operacional e aeroportuária, dos aeroportos de Aracati, Jericoacoara, Sobral, São Benedito, Iguatu, Crateús, Campos Sales, Camocim, Quixadá e Tauá.

O que é a Superintendência de Obras Públicas

A SOP foi criada em 2019, por meio da Lei Nº 16.880 e é o órgão resultado da fusão entre o Departamento Estadual de Rodovias (DER) e o Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE).

Ela executa e fiscaliza obras em todas as regiões do Ceará, monitoramento feito por meio 11 Distritos Operacionais da Superintendência.

