Contratações do Agroamigo chegaram a R$ 4,3 bilhões no Ceará

O programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, o Agroamigo, já aplicou mais de R$ 4,3 bilhões apenas no Ceará.

Os números foram divulgados na comemoração de 19 anos de atuação do programa na quinta-feira, 23.

Nesse período, o programa já investiu na região Nordeste e parte dos estados do Espírito Santos e de Minas Gerais, mais de R$ 35 milhões, por meio de cerca de 7,6 milhões de operações.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destaca a importância do Agroamigo e da sua atuação para a instituição.

"O programa tem ajudado a transformar a realidade da agricultura familiar na nossa região, promovendo desenvolvimento econômico, inclusão social e financeira. A trajetória do Agroamigo reflete o compromisso do BNB com a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores e a sustentabilidade do meio rural", realça o presidente.

Por exemplo, em 2023, os valores contratados pelo Agroamigo superaram R$ 5,67 bilhões, além de ter sido o primeiro ano em que o número de empréstimos para mulheres superaram os financiamentos realizados por homens.

Em 2023, em comemoração aos 18 do Agroamigo, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a sede do Banco do Nordeste e celebrou os resultados históricos do programa.



