Lubnor suspende fornecimento de asfalto por falta de energia

Foto: FCO FONTENELE A Lubinor está instalada no Mucuripe, em Fortaleza

A Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) - a minirrefinaria da Petrobras em Fortaleza - cancelou o carregamento de asfalto ontem, 26. Informou ter havido durante a madrugada uma interrupção no fornecimento de energia elétrica pela Enel. Sem energia, parou as caldeiras responsáveis pelo aquecimento dos tanques.

O tanque de entrega estava com previsão de atingir a temperatura mínima de 140 graus centígrados apenas no final da tarde. Por este motivo, decidiu cancelar a entrega.

A Lubnor tem capacidade de processamento autorizada de 8,2 mil barris por dia. É uma das líderes nacionais em produção de asfalto, e a única unidade de refino no Brasil a produzir lubrificantes naftênicos.

Mais do que produzir, a usina também é responsável pela distribuição dos produtos entre os consumidores do Norte e do Nordeste brasileiros, segundo destaca a Petrobras no site no qual apresenta a Lubnor.

Expectativa de normalização

O POVO apurou que haveria carga no sábado, 25, e ontem, 26. As empreiteiras que compram asfalto têm esperança de tudo se ajeitar nesta segunda-feira, 27. Um dia sem entrega do chamado Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) implica mais do que um dia de trabalho.

Há um efeito cascata. Um dos efeitos pode ser o trabalho da chamada Operação Asfalto, ação da Prefeitura de Fortaleza de tapa-buracos e de outras obras estratégicas para a logística de transporte do Ceará e de outros estados do País, vide o tamanho da participação da Lubnor no negócio.

Dados da Petrobras indicam que 10% de todo o asfalto utilizado no Brasil é produzido na unidade instalada no Mucuripe, em Fortaleza. Uma queda como essa afeta não só a produção local como outros setores produtivos pelo País.

Em novembro de 2023, a Petrobras anunciou a rescisão do contrato para a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) e de seus ativos logísticos associados. Alegou o descumprimento de condições precedentes estabelecidas no contrato com a Grepar até o prazo final de 25 de novembro de 2023.

Enel admite falha no serviço

Em nota, a Enel admitiu a falha que gerou "uma oscilação na rede que alimenta a Lubnor, com duração de apenas 57 segundos na noite de sábado 25/5."

"Logo após, a energia foi restabelecida para a Lubnor e todos os clientes alimentados por essa rede de distribuição. A companhia acrescenta que se colocará à disposição da Lubnor para quaisquer ações conjuntas que possam mitigar impactos à produção da Lubnor, em caso de ocorrências na rede elétrica", completa a nota.

Histórico e CPI

A interrupção no fornecimento de energia da refinaria se soma a outros casos que vem sendo alvo da insatisfação dos clientes cearenses com a Enel há mais de um ano.

O grande número de falhas identificado pelos órgãos de defesa do consumidor e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) motivaram a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa de Fortaleza.

Concluída no mês passado, a CPI gerou um relatório no qual recomenda o fim do contrato de concessão no Ceará. Além disso, a empresa se comprometeu a emitir relatórios mensais de investimento local, a pedido dos deputados.

Enviado ao Ministério de Minas e Energia, o qual recebeu colaborações de todo o País para estabelecer novas regras para a renovação dos contratos com as concessionárias de energia, o documento ainda não se desdobrou em resoluções que melhorem o serviço no Estado ou ponham fim às falhas. (Colaborou Armando de Oliveira Lima)

Mais notícias de Economia

ficha técnica

A Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste é uma das líderes na produção de asfalto no Brasil, sendo responsável por cerca de 10% da produção de asfalto no pais. Produz ainda lubrificantes naftênicos, um produto próprio para usos nobres, tais como, isolante térmico para transformadores de alta voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos.

Área Total

0,4 km²

Estrutura

A refinaria utiliza duas estruturas portuárias: o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, e o Terminal de Pecém, em São Gonçalo

do Amarante.

Produção

235 mil toneladas/ano de asfaltos e 73 mil metros cúbicos por ano de lubrificantes naftênicos.

Além de produtora, é também distribuidora de asfalto para nove estados das regiões Norte e Nordeste.

Capacidade instalada

8 mil barris por dia

Fonte: Petrobras