Tecnologias como WhatsApp borram fronteira entre trabalho e descanso, diz ministro

As fronteiras entre as horas de trabalho e o tempo de descanso têm se tornado mais tênues com o avanço de tecnologias como o WhatsApp, que impacta tanto os serviços presenciais quanto, de forma mais acentuada, os regimes de trabalho remoto. Essa é a avaliação do ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, que concedeu uma entrevista exclusiva ao O POVO, abordando diversos tópicos sobre o mercado de trabalho.

“Se por um lado o avanço da tecnologia facilitou a comunicação e o acesso aos meios de trabalho, permitindo que os trabalhadores possam laborar em diferentes locais, por outro, aumentou sobremaneira o controle do empregador sobre esses trabalhadores, alcançando cada vez mais seu tempo livre”, detalhou Marinho, que participa de evento do programa “Momento do Trabalhador” na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará hoje, 27.

O ministro destacou, ainda, que o tempo constante que os trabalhadores ficam à disposição dos empregadores pode, eventualmente, configurar uma infração à legislação, chegando a impedir direitos fundamentais previstos pela Constituição, a qual estabelece, via de regra, que a duração do trabalho não exceda oito horas diárias. Segundo Luiz, “o tempo de descanso e de desconexão do trabalho é essencial para que se garanta a dignidade de todo ser humano.”

Nos últimos anos, um dos principais grupos que têm trazido à tona discussões sobre o funcionamento e as problemáticas do mercado de trabalho é a Geração Z, composta por jovens nascidos no fim dos anos 1990 até 2010. Questionado sobre tais mudanças de comportamentos geracionais e sobre as preocupações dos jovens relacionadas à entrada e permanência nesse ambiente corporativo, o ministro destacou que os jovens buscam direitos.

“A juventude tem convivido com o mercado de trabalho, onde ela não sabe se é empregada, se é MEI (microempreendedor individual), se ela está com carteira assinada, se ela não está, se ela tem que empreender, se ela tem que viver do trabalho. O que tem que acontecer é ela ter uma clareza de quem está empreendendo, de quem está trabalhando, porque a juventude quer direitos”, afirmou.

“Se você perguntar a essa mesma juventude, que você fala que essa ‘Juventude Z’, ela vai dizer que quer ter direito a férias, 13º (salário). Ela quer ter direito à aposentadoria. Então, é essa a questão que nós temos que discutir com essas pessoas, é justamente a questão dos direitos que o trabalho formal traz”, acrescentou o ministro.

Tal formalização de empregos, de modo geral, tem enfrentado um desafio no Brasil relacionado ao fenômeno da “pejotização”, onde algumas empresas buscam contratar serviços de pessoas jurídicas (PJ), em vez de optarem pelo regime de Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Algo que, na visão de Luiz, “não fortalece o sistema contributivo para pagamento de auxílios e benefícios no presente, e inviabiliza o futuro.”

“Com a ‘pejotização’, vemos trabalhadores com qualificação técnica e superior prestando serviços, sem que eles e as empresas contratantes contribuam para o sistema de seguridade social de forma plena. O custo disso para o conjunto da sociedade é enorme. (...) Dos quase 16 milhões de MEIs, veja que apenas pouco mais da metade está em dia com o Simples (Nacional), e a contribuição previdenciária que ele inclui”, pontuou.

De acordo com o ministro, assim como a terceirização de serviços, casos de trabalho infantil entre adolescentes na informalidade e trabalhos análogos à escravidão, também têm tido atenção. “Nunca o Ministério do Trabalho e Emprego atuou de forma tão incisiva no combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil como em 2023. O número de resgatados, 3.190 pessoas (cerca de 40 no Ceará), é o maior dos últimos 14 anos, desde 2009.”

Outro foco do MTE tem sido a Lei da Igualdade Salarial Nº 14.611/2023, em que as companhias com mais de 100 funcionários precisam divulgar informações de diferenças salariais entre homens e mulheres. O intuito é atenuar a desigualdade de gênero que foi naturalizada pela “percepção de que as mulheres podem ganhar menos que os homens, mesmo quando possuem mais escolaridade”, segundo o ministro.



Confira a íntegra da entrevista com o ministro:

O POVO: Quais as principais iniciativas do Ministério para promover a geração de empregos e o crescimento econômico não somente nos grandes centros urbanos, mas também no interior?

Ministro Luiz Marinho: Antes de mais nada é preciso ter claro que o Ministério do Trabalho e Emprego não gera empregos. O que gera empregos são os investimentos que os setores privado e público realizam. O papel do Ministério é de apoiar esses setores, criando um ambiente de diálogo entre os empregadores e os trabalhadores, de modo que as condições de trabalho propiciem qualidade do emprego, evitem abusos e que, ao fim, se tornem mais caros para o conjunto da sociedade.

É o caso dos problemas de saúde decorrentes de jornadas de trabalho longas e extenuantes ou situações que geram acidentes de trabalho. Se não há contribuição para o sistema de seguridade social, o trabalhador não consegue atendimento. Recurso à justiça onera o sistema judiciário e a própria empresa que não fez o reconhecimento do vínculo de trabalho e os recolhimentos necessários, uma vez que a situação é denunciada e causa prejuízo à imagem da empresa e multas ainda maiores do que os valores que teriam sido recolhidos. E a aposentadoria especial precoce onera o sistema previdenciário.

Vale lembrar que os ambientes de elevada produtividade são aqueles em que o trabalhador é reconhecido por seu trabalho pela empresa por meio dos salários, das oportunidades de qualificação, da criação de uma perspectiva de manutenção do emprego. No primeiro trimestre de 2024, foram gerados 719 mil novos empregos, 34% mais do que no mesmo período de 2023, porque há perspectiva de novos investimentos e menos endividamento das famílias.

O Ministério atua também para apoiar os desempregados por meio da intermediação de mão-de-obra via sistema Sine, que busca diminuir o tempo de procura por trabalho, com apoio na qualificação profissional. A política de valorização permanente do salário-mínimo é uma ação importante, porque atua na busca de apoio aos trabalhadores informais, que utilizam seus valores para balizar preços de seus serviços, também para o segmento formal, elevando toda a escala salarial de forma que os seus valores gradualmente voltem a permitir que as necessidades básicas das famílias sejam atendidas.

Vale notar que, no Brasil, o salário-mínimo também importa para mais de 39 milhões de aposentados e pensionistas, para os idosos que não conseguiram contribuir para o sistema previdenciário, grupo majoritário no setor rural, e que podem receber o Benefício de Prestação Continuada, evitando a indigência e a pobreza extrema dessas famílias.

Esse valor é também relevante para os que recebem o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial. O financiamento desses benefícios vem das contribuições de trabalhadores e empregadores. É importante compreender que – quando essas contribuições não ocorrem – estamos minando parte importante da renda e, portanto, do consumo das famílias, o que restringe a economia do país. Afinal, o consumo é parte fundamental do crescimento de economias continentais como a brasileira.

Há também um outro aspecto importante na agenda do Ministério do Trabalho e Emprego: o desenvolvimento de ações voltadas à Economia Popular e Solidária, que busca, por meio do associativismo, novas formas para a geração de trabalho e renda para diferentes segmentos da população, em geral de menor qualificação, mas que podem ainda assim almejar uma vida digna, tanto no campo quanto na cidade, somando seus conhecimentos e suas forças. O microcrédito tem, neste sentido, um papel fundamental para apoiar com poucos recursos esses pequenos empreendimentos.

OP: Quais são os principais desafios enfrentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego? E o que já foi resolvido ou mudado desde que o senhor assumiu a Pasta?

Ministro: Destaco o combate ao desemprego, a elevada informalidade no mercado de trabalho, a deficiências na qualificação de mão-de-obra, o que dificulta a empregabilidade, a precarização das relações de trabalho e a garantia de fiscalização adequada das condições de trabalho, especialmente em setores vulneráveis como a agricultura e a construção civil.

No quesito mudanças, desde que o Ministério foi recriado na atual gestão, investimos na reestruturação interna para garantir uma gestão mais eficiente e focada nas prioridades do mercado de trabalho, na reinstalação dos espaços de diálogo através da atualização e recriação dos colegiados. Claro, a Política de Valorização do Salário-Mínimo é destaque. O retorno da política de Economia Popular e Solidária é outro foco importante. Já são 59 instrumentos e 1.532 iniciativas que beneficia diretamente 21.850 empreendedores.

Destaco também o Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional, que destina recursos para as ações de qualificação social e profissional. São mais de R$ 118 milhões que possibilitaram cerca de 85 mil vagas em 2023. O programa Caminho Digital/Escola do Trabalhador 4.0 já possibilitou 3,7 milhões de vagas, numa parceria com a Microsoft, alcançando um total de 489.741 alunos em 2023. Outra política importante foi a assinatura dos pactos pela adoção de boas práticas trabalhistas e garantia de trabalho decente na cafeicultura e na vinicultura; e, recentemente, a Lei de Igualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre mulheres e homens.

Em março deste ano, o MTE divulgou o primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios, mostrando que as mulheres ganham 19,4% a menos do que os homens no Brasil. De forma inédita, o mesmo Relatório traz informações que indicam se as empresas têm políticas efetivas de incentivo à contratação de mulheres, como flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade, entre outros critérios vistos como de incentivo à entrada, permanência e ascensão profissional das mulheres.

Fora isso temos ainda as políticas patrocinadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, que registrou receitas no montante de R$ 98,4 bilhões e empenhos de despesas na importância de R$ 95,5 bilhões e o FGTS, que teve um orçamento aprovado para o exercício de 2023 de R$ 108,95 bilhões, um aumento de 55,6% em relação ao ano anterior.

Temos ainda as mudanças na Carteira de Trabalho Digital, serviço mais acessado do Governo Federal com mais de 1,8 milhão de acessos dia e uma média de 66 milhões de documentos habilitados. Investimos ainda na reestruturação da Rede Sine para aumentar a capilaridade de atendimento ao trabalhador. Foram R$ 120 milhões aos entes credenciados no ano passado. Ou seja, estamos trabalhando em prol do trabalhador.

OP: Há preocupações em relação à política monetária, que envolve a taxa Selic e à inflação, no que tange o mercado de trabalho e o crescimento de empregos?

Ministro: Nosso País tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo, o que traz prejuízo para a economia, aumentando o endividamento das famílias e impactando negativamente na geração de empregos. No ano passado, deixamos de gerar entre 400 mil e 500 mil empregos. Toda a sociedade, com exceção dos rentistas, é prejudicada com os juros nesse patamar. Não estou criticando o Banco Central. Estou alertando que eles têm que olhar melhor, estudar mais. Está faltando estudar um pouco, fundamentos da economia. Uma forma é restringir, é aumento de juros, é corte de crédito. Isso aqui você controla a inflação, sim, mas é a forma burra de fazer. É mais inteligente aumentar a oferta de produtos e serviços.

OP: Como o Ministério está abordando a questão da informalidade e da "pejotização" no mercado de trabalho, em detrimento da CLT, e quais são os planos para regularizar essa situação?

Ministro: O Ministério do Trabalho e Emprego, ao ser reconstituído de forma plena no início de 2023, deparou-se com a quase impossibilidade de alterar aspectos muito questionáveis da reforma trabalhista de 2017, notadamente a “pejotização” de vínculos em que há clara dependência do trabalhador da empresa que contrata seus serviços.

Este processo desvirtuou o papel do Microempreendedor Individual – o MEI –, que buscava formalizar o segmento menos qualificado dos trabalhadores informais, dando-lhes a possibilidade de obter sua formalização e, a partir disso, ampliar seus empreendimentos, livres dos achaques a que ficam submetidos os trabalhadores informais que não tinham seus negócios formalizados.

Com a “pejotização”, vemos trabalhadores com qualificação técnica e superior prestando serviços, sem que eles e as empresas contratantes contribuam para o sistema de seguridade social de forma plena. O custo disso para o conjunto da sociedade é enorme, pois não fortalece o sistema contributivo para pagamento de auxílios e benefícios no presente e inviabiliza o futuro. Ainda assim, dos quase 16 milhões de MEIs, veja que apenas pouco mais da metade está em dia com o Simples e a contribuição previdenciária que ele inclui.

Como a terceirização de serviços finalísticos, voltou a crescer os casos de trabalho infantil entre adolescentes que estão na informalidade e o trabalho análogo à escravidão, que passou a ser encontrado não apenas nos rincões perdidos, mas em empresas que estão envolvidas em exportações.

Ao desvelar essas situações por meio das ações de fiscalização, o Ministério vem mostrando à sociedade que este processo de “pejotização” e de informalidade traz prejuízos individuais inegáveis, mas também econômicos para empresas em todos os setores de atividade e em todo o território. No mundo globalizado de hoje, o que acontece em nosso País, em nossa economia, aparece nas manchetes de jornais e na internet em poucas horas e isso causa prejuízos enormes.

O Ministério quer apoiar as mudanças, eliminando situações de informalidade e de trabalho análogo à escravidão e infantil, por meio da formalização do emprego. Temos atuado por meio dos Pactos Setoriais, em áreas como o café, a uva e outras frutas, mas também em outras atividades urbanas. Nas mesas dos pactos setoriais, representações de empregadores e de trabalhadores vem buscando formas de eliminar situações inaceitáveis, afastando maus gestores e recompondo as possibilidades de contratações formais.

OP: Há uma preocupação dos jovens em relação à entrada e permanência no mercado de trabalho, que exige muita qualificação a uma remuneração, muitas vezes, inadequada às exigências. Há, inclusive, "memes" relacionados ao comportamento da Geração Z no ambiente de trabalho não só no Brasil, mas no mundo. Os jovens acabam não aceitando algumas condições profissionais que eram naturalizadas até então, como o trabalho 100% presencial e as horas extras, por exemplo. Como o senhor avalia essas mudanças no mercado na atual geração? O Ministério tem se atentado para isso? Conversado com empresas e jovens?

Ministro: O que nós temos que ter para a juventude são direitos. A reforma trabalhista, por exemplo, retirou direitos dos trabalhadores. A juventude tem convivido com o mercado de trabalho, onde ela não sabe se é empregada, se é MEI, se ela está com carteira assinada, se ela não está, se ela tem que empreender, se ela tem que viver do trabalho.

O que tem que acontecer é ela ter uma clareza de quem está empreendendo, de quem está trabalhando, porque a juventude quer direitos. Se você perguntar a essa mesma juventude, que você fala que essa "Juventude Z", ela vai dizer que quer ter direito a férias, 13º. Ela quer ter direito à aposentadoria. Então, é essa a questão que nós temos que discutir com essas pessoas, é justamente a questão dos direitos que o trabalho formal traz.

O grande caminho para a juventude é o trabalho decente, que começa, por exemplo, no nosso programa de aprendizagem. Aprendiz é trabalho decente. Ele trabalha, ele adquire um conhecimento, ele estuda e tem com o trabalho relação sadia, porque, se não for assim, nós vamos construir uma geração que não terá direitos no futuro, e não vamos ter Previdência, não vamos ter nenhum tipo de coisa que salvaguarde essas pessoas na sua velhice.

O Ministério do Trabalho tem feito um trabalho diuturno para essa juventude. Veja, nós quando chegamos, tinham 500 mil jovens aprendizes. Hoje nós estamos com 600 mil jovens aprendizes. É o recorde da história da aprendizagem. Lembro que a aprendizagem só começou a ser levada a sério no primeiro governo do presidente Lula.

Quando fui ministro nesse período, eram 50 mil jovens e chegamos a 500 mil. Agora, nós iniciamos novamente com os mesmos 500 e já elevamos para 600 mil. Sim, o Ministério se preocupa com a juventude. Temos iniciativas, como o Pacto pela Inclusão Produtiva das Juventudes, que busca a retomada do diálogo com as entidades formadoras, com os empresários.

OP: Com o avanço tecnológico e o incremento do WhatsApp como ferramenta de trabalho, às vezes há uma tendência de que o profissional deva estar 100% disponível, mesmo fora do seu horário de trabalho. Como o senhor avalia esse cenário atual? Isso tem sido analisado pelo Ministério?

Ministro: Se por um lado o avanço da tecnologia facilitou a comunicação e o acesso aos meios de trabalho, permitindo que os trabalhadores possam laborar em diferentes locais, por outro aumentou sobremaneira o controle do empregador sobre estes trabalhadores, alcançando cada vez mais seu tempo livre.

Essa prática atinge tanto os trabalhadores que prestam seu serviço de forma presencial e, de maneira mais expressiva, os trabalhadores do teletrabalho, borrando as fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso.

Tratando-se de casos específicos, de tempo à disposição em situações extraordinárias, cabe observar que esse tempo pode ser considerado como sobreaviso, cabendo o pagamento de 1/3 do valor da hora, na forma prevista pela Súmula 428 do TST (Tribunal Superior do Trabalho).

A Súmula 428 do TST estabelece que a mera utilização de instrumentos telemáticos ou informatizados não caracteriza o sobreaviso. No entanto, o mesmo texto dispõe que, se o empregado que permanecer em regime de plantão ou equivalente e aguardando o chamado para o serviço durante seu período de descanso, submetido ao controle do empregador por meios telemáticos ou informatizados, estará caracterizado o sobreaviso.

No entanto, o tempo de descanso e de desconexão do trabalho é essencial para que se garanta a dignidade de todo ser humano, em respeito ao direito à saúde e à segurança no trabalho e fora dele, à convivência familiar, comunitária e social, ao lazer, à educação, entre tantos outros direitos fundamentais da pessoa humana.

Nesse sentido, a Constituição da República, seguindo a tradição de tratados internacionais de direitos humanos e de direitos do trabalho, consagra o descanso como um direito fundamental do trabalhador, estabelecendo duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, bem como a garantia do repouso semanal remunerado e de gozo de férias anuais (art. 7º, XIII, XV e XVII, da Constituição), de forma que esse tempo constante à disposição do empregador configura uma infração à legislação, além de impedir o usufruto dos demais direitos fundamentais acima citados.

Ressalto a importância de estimular que as negociações coletivas abordem essa questão, bem como que o assunto possa ser tratado nos fóruns tripartites trabalhistas, visando dar plena efetividade ao texto constitucional e garantindo a implementação de tão importantes direitos fundamentais.

OP: Qual é a perspectiva do Ministério em relação ao futuro do mercado de trabalho no Brasil e quais são as metas a longo prazo, também em relação ao seguro-desemprego?

Ministro: Em relação aos aspectos estruturais do mercado de trabalho futuro, o Seguro-Desemprego será desafiado a promover mudanças atendendo aos segmentos existentes do mercado formal de trabalho, a sua adequação a profissões e categorias em declínio, com novas profissões e modalidades de ocupação e vínculos distintos decorrentes das constantes mudanças tecnológicas em curso e da inteligência artificial, da qual sequer temos capacidade de avaliar a extensão de seus impactos no mercado de trabalho e na vida das pessoas.

Em relação a dinâmica recente do mercado de trabalho celetista e demais modalidades do Seguro-Desemprego, estima-se uma tendência crescente em torno de 1,8% ao ano, em função do aumento do estoque de emprego formal, entre os anos de 2024 e 2028, com atendimento médio anual de 7,0 milhões de trabalhadores e custos estimados que apontam para R$ 52,8 bilhões em 2024 e R$ 71,4 bilhões em 2028.

Cabe, neste sentido, destacar que o Brasil tem apresentado uma tendência forte de elevação do estoque de assalariamento formal, o que com a manutenção das taxas de rotatividade do mercado de trabalho implica nesse aumento dos gastos com Seguro-Desemprego. Um importante desafio nesse sentido é desenvolver políticas que promovam a qualidade do emprego e o aumento do tempo de permanência dos trabalhadores.

Das modalidades de Seguro-Desemprego, cabe ressalvar que a bolsa de qualificação profissional apresenta tendência de decréscimo, em torno de 10% a.a. Por outro lado, verifica-se que o Seguro-Desemprego do trabalhador resgatado indica tendência de aumento anual de 7,24%, passando de 2.981 trabalhadores em 2024, para 3.943 trabalhadores resgatados em 2028.

OP: Como estão as negociações sobre as regras do FGTS para quem opta pelo saque-aniversário e sobre o eventual fim da modalidade de saque-aniversário?

Ministro: O MTE está concluindo proposta em conjunto com as demais áreas diretamente envolvidas no Governo para submeter posteriormente ao Congresso Nacional.

OP: A situação de enchentes que ocorreu no Rio Grande do Sul pode impactar o seguro-desemprego? Como o senhor vê esse cenário?

Ministro: A situação de calamidade pública já impactou no benefício do Seguro-Desemprego. O Codefat implementou medidas com o impacto de R$ 1, 29 bilhão nos recursos do FAT, que são a liberação de duas parcelas adicionais do Seguro-Desemprego para os desempregados que já estavam recebendo o benefício na data em que o Governo Federal reconheceu o estado de calamidade pública em todo o estado do RS. Inicialmente esta medida atenderá os 336 municípios com estado de calamidade pública reconhecida pelo MIDR. Tem ainda as parcelas adicionais pagas aos trabalhadores no dia 21/05/2024, de R$ 9 bilhões, contemplando mais de 5 mil trabalhadores.

OP: Há denúncias no Sul de abusos de poder por parte de empregadores, como ameaças de demissão e convocação para trabalhos em áreas de risco. Como o Ministério tem olhado para essas situações e quais medidas têm sido tomadas?

Ministro: As denúncias que chegam ao conhecimento do Ministério são normalmente por contato telefônico e estão sendo tratadas e atendidas na medida do possível, tendo em vista a situação caótica que o Estado enfrenta, o que é de conhecimento de todos.

Diante dessa situação atípica, julgamos importante aprofundar o diálogo social com empregadores e trabalhadores, sem descuidar das situações que podem gerar grave e iminente risco ao trabalhador. Nosso papel também é levar informação aos trabalhadores e empregados a respeito das ações que estão sendo articuladas para minimizar as consequências advindas desses eventos catastróficos.

OP: Como o Ministério tem atuado para incluir os entregadores do iFood nas regras propostas aos motoristas de aplicativo? Isso está sendo olhado? Como estão as negociações?

Ministro: É preciso garantir proteção mínima aos trabalhadores de aplicativos. Nossa proposta, fechada com os motoristas numa mesa tripartite, está no Congresso. Foi um projeto negociado no GT, com a participação de representantes dos trabalhadores e das empresas. Não é um projeto pensado só pelo governo. Assim que finalizarmos com o grupo de motoristas, vamos conversar com os entregadores buscando chegar a um consenso.

OP: O senhor pode comentar sobre os impactos do programa de igualdade salarial? Quantas empresas já aderiram?

Ministro: A igualdade salarial entre mulheres e homens está prevista na Constituição para todos os trabalhadores e trabalhadoras. De fato, a CLT já incluía esta situação desde 1943. No entanto, o que se verifica, observando a realidade, é que esta situação nem sempre é respeitada.

Naturalizou-se a percepção de que as mulheres podem ganhar menos que os homens, mesmo quando possuem mais escolaridade. As diferenças em torno de 20% não têm diminuído na última década. A situação ficou ainda mais clara na crise sanitária da Covid, em que as mulheres permaneceram mais tempo desempregadas e, ao buscar inserção, voltam a receber salários menores.

A lei 14.611 criou uma forma de dar mais transparência para as situações de desigualdade de salários e de oportunidades de promoção para mulheres, pois as empresas precisam divulgar, em suas redes sociais, para todos os estabelecimentos com mais de 100 empregados, as informações sobre a diferença de salários de contratação e remunerações pagas a mulheres e homens. O relatório é produzido a partir dos dados enviados pelo eSocial.

A maioria das empresas, mesmo receosas em relação às diferenças encontradas, publicaram seus relatórios, algumas vezes informando que, nesta primeira versão, há dados que poderiam espelhar melhor suas realidades, e, esperamos, estão buscando formas de melhorar as situações internas em todos os seus estabelecimentos, que é o principal objetivo dessa legislação.

Há um grupo pequeno, cerca de 350 empresas, que recorreram à justiça para impedir a divulgação de seus relatórios. Acredito que esta é uma situação que espelha mais a incompreensão da legislação e de como a transparência das informações vai fortalecer a contratação de mulheres em todo tipo de ocupação, inclusive naquelas de direção e alta gerência, bem como vai permitir um debate mais intenso dos salários pagos para aqueles que fazem trabalhos de igual valor, mas são remunerados de formas diferentes, sem que haja uma explicação clara. A Advocacia Geral da União está contra-argumentando cada uma dessas decisões judiciais e tem ganho parte relevante delas, uma vez que há desinformação por parte das empresas.

OP: Como está a situação de trabalho escravo no Brasil e no Ceará? Como o Ministério tem atuado para mitigar o problema?

Ministro: Nunca o Ministério do Trabalho e Emprego atuou de forma tão incisiva no combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil como em 2023. O número de resgatados, 3190 pessoas, é o maior dos últimos 14 anos, desde 2009. Ademais, o total de ações fiscais específicas representa o maior número de ações já registrado na história para um mesmo ano. São ações que possuem absoluta prioridade.



Desde que a ação foi criada, em 1995, já são mais de 63 mil flagrados em condição de escravidão contemporânea no país, sendo 719 no estado do Ceará. No ano passado, realizamos mais de 600 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão, sendo 24 delas no Estado do Ceará. Dos mais de 3 mil resgatados, 40 deles foram no Estado do Ceará.

OP: O Ministério tem buscado dialogar com sindicatos e empresas? Como tem sido essa relação na atual gestão?

Ministro: Retomar o mais amplo diálogo social é uma premissa fundamental do presidente Lula. Temos que levar em conta que, desde o golpe contra a presidente Dilma, o diálogo social no âmbito das relações de trabalho só se deteriorou.

A Reforma Trabalhista, que nasceu de uma proposta do então Ministro do Trabalho do Temer, foi enfiada goela abaixo dos trabalhadores. Não houve consulta às centrais sindicais, não houve mesa de negociação tripartite. O processo parlamentar foi hermético, acelerado, representou exclusivamente os interesses de setores políticos e empresariais que sempre desdenharam dos direitos dos trabalhadores e do povo mais pobre.

Temos nos pautado em recuperar o diálogo com os trabalhadores e com os empregadores. Para isso, recompusemos o Conselho Nacional do Trabalho, promovemos pactos pelo trabalho decente em vários setores, criando Grupos de Trabalho Interministeriais. Compusemos mesas de negociação, sempre de composição tripartite, convocando empresários, trabalhadores e governo, visando, democraticamente, construir um novo ambiente nas relações de trabalho.

Tenho recebido diariamente representações empresariais e de trabalhadores. Foram centenas de audiências nesses 17 meses no MTE para tratar destes e de outros assuntos relativos às políticas públicas do Ministério do Trabalho e Emprego. Fazemos isso pelo nosso compromisso histórico com a pauta do diálogo social e por compreender que a construção de um novo patamar democrático das relações de trabalho no Brasil passa por essa negociação ampla e permanente com todos estes segmentos.

