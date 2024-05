Ceará foi o estado que mais recebeu turistas internacionais no NE

Foto: AURÉLIO ALVES FLUXO de turistas estrangeiros é maior no Ceará ante outros estados do Nordeste

O Ceará foi o estado do Nordeste que teve o maior número de turistas internacionais registrados em abril. Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, com 30.223 mil passageiros movimentados, superou os terminais localizados na Bahia (24.624) e em Pernambuco (19.934).

Os turistas ao Ceará vieram principalmente de países como Portugal, Itália, França, Argentina e Estados Unidos, por ordem de maior movimentação. Em seguida vêm Alemanha, Holanda, Espanha e Suíça.

Já no acumulado do primeiro quadrimestre (janeiro a abril) foram registrados 120 mil turistas internacionais, mas nesta base de comparação Bahia teve mais fluxo de estrangeiros.

Atualmente, para fora do País, o Aeroporto de Fortaleza possui nove frequências semanais para Lisboa, além de voos da AirFrance, que opera três frequências semanais para Paris; da Latam com três para Miami e da Gol com dois para Buenos Aires e um para Miami.

E, a partir de 27 de junho, o Estado volta a ter voo direto para Orlando pela Gol, às quintas-feiras, na aeronave Boeing 737 MAX com capacidade para 176 passageiros. As vendas já estão disponíveis.

Para Miami, a partir de 21 de junho, a empresa aumentará outro voo, fazendo com que a Capital alcance cinco voos semanais para os Estados Unidos, considerando os três em operação pela Latam.

Também virá mais dois voos para Paris, a partir de outubro, pela Air France, às quintas-feiras e aos sábados, somando com as três frequências que já operam às terças-feiras, sextas-feiras e domingos, totalizando cinco frequências semanais.

E em questão de tratativas, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em 14 de maio deste ano, esteve com a holandesa KLM para retomada das operações da empresa no Ceará.

Brasil

O Brasil registrou em abril a movimentação de 1,8 milhão de passageiros internacionais. Alta de 14,9% ante abril de 2023