No último dia do prazo, 897 mil cearenses já fizeram a declaração do IR 2024

Foto: Juca Varella/Agência Brasil SÃO esperadas 980.538 declarações apenas no Ceará

As declarações de Imposto de Renda 2024 devem ser enviadas à Receita Federal sem nenhuma penalidade até essa sexta-feira, 31. No Ceará, até as 21 horas de ontem, 30, mais de 897 mil declarações já haviam sido recebidas pelo órgão federal. Do total, 441 mil eram originárias de Fortaleza.

Conforme as previsões da Receita, são esperadas 980.538 declarações apenas no Ceará. Assim, portanto, mais de 83 mil cearenses ainda não declararam. Ainda conforme os dados dessa quinta-feira, 51,7% dos contribuintes realizaram a declaração Simplificada.

O meio preferido para realizar a declaração pelos cearenses tem sido o programa de declaração (80,4%), disponível para download na internet e que fica salvo no dispositivo, enquanto 12,3% realizaram o processo online e outros 7,3% utilizaram o app de declaração do IR 2024.

Ainda segundo os dados da Receita Federal, o montante de declarações já realizadas ainda fica aquém do número de declarantes do ano passado. Por isso, ainda existe a expectativa de que mais declarações possam ser entregues neste último dia de prazo.

Até o momento, o número de declarantes deste ano corresponde a 95% do número de declarações do IR 2023.

Dos mais de 897 mil documentos já enviados, 65,5% possuem imposto a restituir, enquanto outros 17,7% não serão cobrados.

Os que têm imposto a restituir seguem para a fila de restituições conforme as prioridades. O primeiro lote de restituições será pago a partir desta sexta-feira, 31.

Ao todo, mais de 5,5 milhões de contribuintes serão contemplados, num crédito de R$ 9,5 bilhões, o maior já pago pelo Fisco em um único lote.

Além dos contribuintes com prioridade (como os idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave, cuja maior renda seja o magistério e os contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a Declaração Pré-preenchida ou por optar receber restituição via Pix), os afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul também farão parte deste primeiro lote.

Receita Federal receberá declarações e distribui restituições Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prazo final para entrega da declaração do IR 2024 ocorre em meio a um feriadão nacional. Por isso, os contribuintes que deixaram para realizar a declaração de última hora precisam estar atentos aos documentos necessários para a declaração.

O professor de Contabilidade da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), Tiago Slavov, destaca que os contribuintes com rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023 são obrigados a fazer a restituição.

Dentre os documentos necessários para o processo estão a última declaração do IR caso tenha feito no ano passado, informes de rendimentos (de salários, honorários, aposentadoria etc), rendimentos recebidos de pessoas físicas (pensões, aluguéis, livro-caixa etc), dados de dependentes e alimentandos, informações sobre bens e direitos, despesas (médicas e com instrução), doações, pensões pagas.

Também serão necessárias informações de outros rendimentos como bolsas de estudos, ganho de capital, heranças, acordos judiciais. Pagamentos para profissionais, como advogados, engenheiros e profissionais liberais, além de aluguéis pagos, também devem constar na declaração.

O contador destaca que a declaração pré-preenchida é uma boa opção para os contribuintes, pois no ato do preenchimento a Receita importa para a declaração informações de rendimentos pagos por empresas e outras pessoas, por exemplo, facilitando o trabalho de preenchimento.

"Quem usa a funcionalidade na declaração pré-preenchida têm menor chance de errar o preenchimento e cair na malha, favorecendo a possibilidade de receber a restituição mais rapidamente", afirma.

Em 2023, 24% das declarações foram entregues utilizando a declaração pré-preenchida. Segundo a Receita Federal, cerca de 75% dos contribuintes já possuem a certificação prata ou ouro do e-Gov, que permite a utilização do recurso, o que deve contribuir para que a parcela de declarantes que utilizam a modalidade aumente em 2024.

ANOS ANTERIORES

Em 2023, um total de 939 mil contribuintes entregaram suas declarações no prazo, um recorde. Em 2022, haviam sido 816,8 mil, e em 2021, foram pouco mais de 771 mil.

DOAÇÃO PARA ENTIDADES

Caso o contribuinte faça a declaração e ocorra a necessidade de pagar IR, o imposto devido pode ser destinado para alguma instituição filantrópica. Quem declara no modelo Completo, pode escolher o destino de 6% do imposto devido, direcionando aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa. A escolha pode ser feita na própria declaração em "Doações Diretamente na Declaração".

DICAS PARA DECLARAR

ONDE DECLARAR?

A entrega ocorre pelo programa do IRPF 2024, que pode ser baixado do site da Receita Federal ou pelo aplicativo "Meu IRPF" no celular (conta prata ou ouro do e-Gov), utilizando a declaração pré-preenchida.

OS GASTOS QUE PODEM SER ABATIDOS NO IR

Deduções sem limites (tudo o que se gasta reduz a base de cálculo)

Importâncias pagas a título de pensão alimentícia

Contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios

Despesas médicas, inclusive plano de saúde

Dedução com limites (a legislação prevê limites para dedução): dependentes (dedução de R$ 2.275,08 por ano por dependente), instrução (dedução de R$ 3.561,50 por ano com instrução própria ou de dependentes), previdência Privada (12% do Rendimento Tributável).

O MEI É OBRIGADO A DECLARAR IR?

Sim, se auferir rendimentos tributáveis em 2023 superior a R$ 30.639,90. Se o MEI mantém escrituração contábil regular, 100% do lucro é isento, portanto não seria obrigado à entrega da declaração. Mas se não mantém escrituração contábil, aplicará o conceito da "presunção" do imposto de renda para determinar a parcela do lucro isenta e o restante, é tributável.

Por exemplo, se teve rendimentos de R$ 80.000 em 2023 com vendas de mercadorias e despesas de R$ 20.000. Neste caso, 8% (alíquota de presunção definida na legislação do Imposto de Renda) é considerado rendimento isento, ou seja, R$ 6.400. O restante, R$ 53.600 (R$ 80.000 - R$ 20.000 - R$ 6.400), é considerado rendimento tributável.

SE NÃO DECLARAR, QUAIS AS PUNIÇÕES?

Omitir (deixar de apresentar) a declaração do Imposto de Renda torna o CPF "irregular". Portanto, atos fiscais e administrativos das pessoas físicas podem ser impedidos, como o comércio exterior, emissão e renovação de passaporte, e movimentações bancárias, entre outros. Quando o contribuinte está obrigado à entrega da declaração, deve regularizá-la o quanto antes.

NÃO DECLAREI IR NO ANO PASSADO. O QUE DEVO FAZER?

Com o uso da conta Gov.br padrão Prata ou Ouro, é possível acessar o app Meu IRPF. Ao acessar o aplicativo, o sistema exibirá a situação do IRPF e, se for o caso, o contribuinte já poderá fazer a declaração com os dados da declaração pré-preenchida. Observando que a multa pela entrega em atraso é de 1% ao mês sobre imposto devido, limitado a 20% do imposto devido. E inexistindo imposto devido, a multa é de R$ 165,74.

Fonte: Receita Federal, com informações de Tiago Slavov, professor de Contabilidade

da Fecap