Orla da Praia de Iracema fica praticamente vazia

Para quem achava que ia curtir as praias de Fortaleza com sol na manhã de ontem, feriado de Corpus Christi, o plano não deu certo. Desde quarta-feira, 29/5, a capital cearense vem sendo banhada pelas precipitações.

O POVO circulou pela Praia de Iracema e pelo calçadão da Beira-Mar e não deu outra: praias quase vazias. As turistas de São Félix do Xingu, no Pará, Nathaly Castro e Deilis Lima chegaram à Capital na última terça-feira, 28/5, e estão hospedadas em um hotel próximo à orla.

Achavam que iriam aproveitar o sol e o mar nesses dias de descanso em um dos pontos mais estratégicos da Cidade. "Hoje está assim", desolou Nathaly. As duas contaram que se sentiram ilhadas durante ao longo da manhã.

A comerciante Larissa Alencar, que atua na Praia de Iracema, estava com expectativas para as vendas no feriado, no entanto, a chuva atrapalhou os planos. "Estava esperando que hoje (ontem) fosse um dia de sol para compensar as poucas vendas durante a semana", lamentou.

Fortaleza deve ter chuvas, raios e rajadas de vento no último dia da quadra chuvosa. Conforme a Funceme, a faixa litorânea do Ceará deve ter céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva hoje.

A previsão aponta que os maiores acumulados de chuva devem ocorrer sobre a região litorânea do Ceará, onde a intensidade das chuvas deve variar de fraca a forte e vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Além da Capital, o norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns também devem ter o mesmo cenário.

No centro-sul do Estado, a Funceme prevê céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas e passageiras para hoje. Amanhã, 1º de junho, é esperado céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

De acordo com o órgão, as chuvas podem ocorrer em virtude das áreas de instabilidade presentes no Oceano Atlântico, como também devido aos efeitos da brisa marítima e terrestre, bem como à convecção local, que resulta da combinação de temperatura, umidade, vento e relevo. (Com Emanuel Furtado)