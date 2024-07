Conta de luz em todo País fica mais cara a partir de hoje

Foto: JÚLIO CAESAR AUMENTO da carga prevista é um dos fatores que influenciam a mudança da bandeira tarifária

Os consumidores de todo País devem ficar atentos ao consumo de energia elétrica neste mês de julho, pois a conta de luz ficará mais cara a partir desta segunda-feira, dia 1º. Isso porque, em razão do acionamento da bandeira amarela, haverá uma cobrança adicional de R$ 1,88 a cada 100 kW/h consumidos.

Esta é a primeira vez desde abril de 2022 que há alteração da bandeira tarifária. Ao longo de 26 meses prevaleceu a bandeira verde que não traz taxa extra sobre o consumo.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a medida é necessária em função da previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano (em cerca de 50%) e pela expectativa de crescimento da carga e do consumo de energia no mesmo período.

"Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao inverno com temperaturas superiores à média histórica do período, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais", informou a agência reguladora.

Entenda como funcionam as bandeiras tarifárias

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica.

O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta, principalmente, o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior, e a verde, o menor.

No caso da bandeira vermelha, patamar 1, o acréscimo é de R$ 4,46 a cada 100 kW/h consumidos. Já na bandeira vermelha, patamar 2, a mais cara, a taxa extra é de R$ 7,87 por 100 kW/h.

Com o acionamento da bandeira amarela, a orientação da Aneel é que os consumidores redobrem a vigilância quanto ao uso responsável da energia elétrica. "A orientação é para utilizar a energia de forma consciente e evitar desperdícios que prejudicam o meio ambiente e afetam a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. A economia de energia é essencial para a preservação dos recursos naturais", informou em nota.

ONS

O Operador Nacional do Sistema (ONS) estima que neste mês a aceleração no Sistema Interligado Nacional (SIN) deve ser de 4,5% (73.514 MWmed). No Nordeste, o percentual estimado é de 5,2% (12.204 MWmed)

Impacto

Esse acionamento, já em julho, pode elevar a conta de luz em torno de 2,6%, com impacto total de 0,10 ponto porcentual no IPCA a ser incorporado quase que integralmente já no próximo mês, conforme projeção da MCM Consultores