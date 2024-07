74,8% dos consumidores de Fortaleza estão endividados em julho; veja

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O cartão de crédito é o instrumento mais utilizado, citado por 79,6% dos consumidores

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza foi de 74,8% no mês de julho, valor representa uma redução de 0,8 ponto percentual (p.p.) em comparação com o mês anterior (75,6%). Porém, é 1,8 p.p. maior do que o apontado em julho de 2023 (73%).

Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 11, são da pesquisa Perfil do Endividamento do Consumidor em Fortaleza, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).



A pesquisa mostrou ainda que 21% da população da Capital está com contas ou dívidas em atraso, quantidade inferior à registrada no mesmo mês do ano passado, quando era 24%, e pouco maior do que a de junho (20,9%).



Além disso, desse montante, 10% são inadimplentes, ou seja, possuem dívidas que venceram a mais de 90 dias.



Segundo a Fecomércio, o perfil do consumidor com contas em atraso mostra predominância do gênero masculino (21,4%), com idade superior aos 35 anos (23,4%) e renda familiar de até cinco salários mínimos, ou R$ 7.060.



As dívidas possuem prazo médio de atraso de 77 dias. As principais causas são:

Desequilíbrio financeiro (60,3%)

Necessidade de destinar recursos para outras finalidades (41,4%)

Contestação da dívida (7,7%)

Negligência (4,7%)



O comprometimento da renda da família fortalezense para o pagamento de contas é de, em média, 45,2%, 1,3 p.p. a mais do que era destinado junho (43,9%) e 4,8 p.p. maior do que o destinado no mesmo mês do ano anterior.



Já, em relação ao valor do endividamento, ele costuma ser de R$ 1.854, com prazo médio de nove meses para quitação. Os gastos que mais contribuíram para essas dívidas foram:



Alimentação: 62,3%



Tratamento de saúde: 28%



Vestuário: 27,4%



Outros: 26,7%



Aluguel residencial: 24,2%



O cartão de crédito é o instrumento mais utilizado pelos consumidores, citado por 79,6% dos entrevistados. O financiamento bancário, como de veículos e imóveis, é apontado por 16,5% dos fortalezenses.



Outro meio usado é o empréstimo pessoal, apresentado por 11% do público participante da pesquisa e os carnês e crediários, representados com 6,5%.



A pesquisa também revela que 77,1% dos consumidores fortalezenses afirmam fazer orçamento mensal e acompanhamento eficaz dos gastos e rendimentos, 12,2% relataram que fazem orçamento dos rendimentos, mas sem controle eficaz dos gastos e 10,7% informaram não possuir orçamento nem controle das finanças.



Confira os principais motivos para o desequilíbrio financeiro

Não fizeram orçamento e controle dos rendimentos e gastos, ou os fizeram de modo ineficaz: 46,5%



Desemprego: 12,8%



Aumento de gastos essenciais ou surgimento de novas necessidades previstos: 12,6%



Compras por impulso, sem necessidade ou além do necessário: 10,6%



Gastos imprevistos: 7,2%



Índice de confiança dos consumidores em julho



O Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC) registrou 120,1 pontos em julho. O crescimento foi de 3,1% em comparação com junho (116,5) e 3,7% em relação a julho de 2023 (115,8).



A melhoria do ICC decorreu das variações dos seus dois componentes: o Índice de Situação Presente (ISP), que apresentou um crescimento de 2,2%, passando de 107,3 pontos em junho para 109,7 pontos em julho, e o Índice de Expectativas Futuras (IEF), que passou de 122,6 pontos para 127,1 pontos, crescimento de 3,7%.



A melhoria da confiança do consumidor, entretanto, não foi acompanhada pelo aumento da intenção de compra mensal. Em julho o índice de compra na Capital foi 41,1%, 0,8 p.p. menor do que o registrado em junho.



Porém, em comparação com o ano anterior, em que o índice foi 40,2%, a quantidade foi maior, com crescimento de 0,9 p.p.



O valor médio das compras é estimado em R$ 635,07, com os itens mais procurados sendo móveis e artigos de decoração (21,2%), televisores (19,6%), artigos de vestuário (16,8%), geladeiras e refrigeradores (15,7%), máquinas de lavar roupa (12,2%), aparelhos de telefonia celular e smartphones (11,0%), calçados (10,6%) e fogões (10,2%).

Expectativa dos consumidores



Em julho, mais da metade dos consumidores (50,2%) avaliou o período como propício para a aquisição de bens duráveis.



O perfil dos entrevistados com maior disposição de ir às compras destaca-se pelo predomínio do grupo masculino, com 51,1% das respostas afirmativas, com idade entre 18 e 24 anos (58,2%) e com renda familiar mensal acima de dez salários mínimos, ou R$14.120 (59%).

O relatório também mostra que 72,4% dos entrevistados consideram que a situação financeira atual está “melhor ou muito melhor” no período de um ano Quanto às expectativas futuras, há otimismo. 86,9% acreditam em uma vida financeira melhor do que a atual.

Sobre a percepção do ambiente econômico nacional, há confiança no cenário nacional. 62,5% acreditam em melhora nos próximos doze meses,influenciados pela recente melhoria do mercado de trabalho e a inflação sob controle.

O segredo para controlar os gastos mensais

Mais notícias de Economia