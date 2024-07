Preço Comparado:Itens do lanche têm variação de até 84,5%

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo O Preço Comparado de julho compara os preços da cesta que compõe o lanche das crianças

Com o período de férias e a casa movimentada, a tarefa diária de preparar lanches para as crianças se intensifica. Percorrer os supermercados e buscar itens básicos como frutas, pães e biscoitos desafiam os pais a encontrar o equilíbrio entre a qualidade e economia para compor as compras.



Por isso, o projeto Preço Comparado, em parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), analisa os produtos mais tradicionais que compõem os lanches das crianças.

Navegue pelo mapa e veja a lista de produtos por supermercados

Mapa dos 36 estabelecimentos analisados pelo Procon, com a respectiva tabela de preços dos 100 produtos

No levantamento deste mês, o morango de 250 gramas (g) apresentou a maior elevação de preços no recorte avaliado, com 84,8%.

O item foi encontrado mais caro, a R$ 23,99, no Guará Supermercado (Praia de Iracema) e o mais barato, a R$ 12,98, no Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários), uma diferença de R$ 11,01.

Vale frisar que a pesquisa completa do Procon traz 100 produtos em cada um de 36 estabelecimentos na Cidade.

O POVO comparou as variações de preços para um mesmo item no levantamento realizado entre 1º e 15 julho, mas com o recorte dos 13 principais supermercados da Capital e 20 mercadorias. Neste mês, o tema foi a famosa "merenda".

A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, afirma que a pesquisa de preços ainda é a melhor ferramenta para pais economizarem com o lanche das crianças.

"Se possível, além de consultar os valores de produtos, os pais podem optar por lanches caseiros a partir de ingredientes e itens constantes na pesquisa. Produtos industrializados tendem a possuir preços maiores, além da necessidade de avaliar riscos à saúde das crianças".

Veja destaque, por produto, para os supermercados mais caros e mais baratos

O gráfico apresenta o preço dos produtos (um produto por vez) nos supermercados mais caros e mais baratos, respectivamente. O gráfico possibilita localizar e comparar os valores mais caros e mais baratos de cada produto em julho e observar o quão significativa é a diferença desses valores

Compondo a lista, o quilo da maçã nacional sofreu uma variação de 81,9%. O valor mais alto da fruta foi registrado também no Guará Supermercado (Praia de Iracema), a R$ 19,99, enquanto o mais baixo pode ser encontrado no Super Lagoa (Centro), a R$ 10,99.

No mesmo cenário, está a bolacha salgada cream craker, da marca Fortaleza, com 74,6% na diferença entre os preços. No Nidobox Supermercado, do Passaré, o produto custa R$ 4,29 e no Guará Supermercado, da Praia de Iracema, R$ 9,29, uma diferença de R$ 9.

Evolução dos preços por produto (mínimo, médio e máximo), entre janeiro e julho

O gráfico apresenta a evolução dos preços em 2024, por produto, evidenciando a variação temporal e a distância entre o menor e maior valor ofertado a cada mês









Preço Comparado: Produtos que sofreram as menores variações em julho

Foto: FERNANDA BARROS Maçã é um dos produtos que estão com valores em elevação, em julho

Por outro lado, o produto que sofreu a menor variação, entre os 20 analisados no mês de julho, foi o refrigerante sabor Fanta Laranja, de 2 litros (L), com 6,3% de diferença entre o maior e o menor preço encontrado.

O valor mais elevado foi encontrado a R$ 8,49, no Frangolândia Supermercados (Varjota). Já o litro mais barato, de R$ 7,99, foi visto em 12 supermercados.

São eles: Carnaúba Supermercados (Jangurussu), Centerbox Supermercados (Jangurussu), Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários), GBarbosa (Edson Queiroz), Guará Supermercado (Praia de Iracema), Mercado Extra (Fátima), Nidobox Supermercado (Passaré), Pão de Açúcar (Aldeota), Super do Povo Supermercados (Henrique Jorge), Super Lagoa (Centro), Super Mercadinhos São Luiz (Aldeota), Supermercado Pinheiro (Messejana).

Produtos que ficaram mais caros entre junho e julho

O gráfico apresenta os 15 produtos dentre os 100 pesquisados pelo Procon, que registraram as maiores variações de preço médio no último mês, com destaque para o Manga tommy - 1 Kg e Abacate - 1 Kg, que subiram 30 e 12%, respectivamente. O Manga tommy, que saltou de R$ 6,29 em janeiro para R$ R$ 7,43 em junho, registra agora em Julho um preço médio de R$ 9,62

No mesmo grupo dos itens que sofreram a menor variação em julho entre a maior e menor precificação, o refrigerante de 2 L, da marca Coca-Cola, apresentou uma diferença 10,5%.

A bebida mais cara foi encontrada no Jangurussu, no Carnaúba Supermercados, a R$ 10,59. Enquanto o mais barato, a R$ 9,59, em 11 estabelecimentos.

São eles: Centerbox Supermercados (Jangurussu), Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários), GBarbosa (Edson Queiroz), Guará Supermercado (Praia de Iracema), Mercado Extra (Fátima), Nidobox Supermercado (Passaré), Super do Povo Supermercados (Henrique Jorge), Super Lagoa (Centro), Super Mercadinhos São Luiz (Aldeota), Supermercado Pinheiro (Messejana) e Frangolândia Supermercados (Varjota).



Produtos que ficaram proporcionalmente mais baratos entre junho e julho

O gráfico apresenta os 15 produtos, dentre os 100 pesquisados pelo Procon, que registraram as menores variações no preço médio, entre junho e julho de 2024. Quando a variação é negativa, significa que o preço médio do produto diminuiu, ou seja, ficou mais barato. Entre junho e julho, 50 produtos ficaram mais caros e 42 mais baratos. Outros produtos não registraram variação ou registraram variação nula (o produto não foi encontrado em um dos meses analisados)

Na análise dos supermercados, o Pão de Açúcar (Aldeota) foi o estabelecimento que concentrou o maior número de produtos com o preço mais elevado, da lista das 20 mercadorias que compõem o lanche das crianças.

Já o Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários) foi a empresa que concentrou a maior quantidade de itens no menor preço, em julho, também no recorte que O POVO fez a partir da pesquisa do Procon Fortaleza, para o Preço Comparado.

Escolha um produto e compare os preços de junho e julho em todos os supermercados (ranking dos supermercados mais baratos)

O gráfico apresenta o preço de cada produto entre janeiro e julho, ordenando os supermercados do mais barato para o mais caro (em julho). Esse recurso apresenta uma visão completa dos preços em toda rede de supermercados analisada







A pesquisa também analisa o comportamento da variação de junho a julho considerando os 36 supermercados da pesquisa.

O quilo do queijo mussarela apresentou a maior alta, com 9,3%. No mês passado, o preço médio foi de R$ 42,72 e neste mês, de R$ 46,7.

Já em comparação com janeiro, a diferença entre os dois valores é de 11,4%. No primeiro mês do ano, o valor médio do produto era encontrado a R$ 41,92.

Compare os preços nos supermercados por produto ou categoria

Em relação a menor variação entre junho e julho dentre os 20 produtos e os 36 supermercados, a farinha de milho amarela, da marca Vitamilho, de 500 g, teve a menor diferença, com 3,7%.

Em junho, a iguaria podia ser encontrada nos supermercados a R$ 1,90. Em julho, ela caiu para R$ 1,83.

O cenário também é de queda quando comparado com o início de 2024. Em janeiro, a massa custava, em média, R$ 1,89.

Dos itens analisados, a maior variação constatada de janeiro a julho deste ano foi o quilo da banana prata, com 22,1%.

Em janeiro, a fruta tinha um preço médio de R$ 5,34, enquanto no mês passado, de R$ 6,52.



Escolha um produto e compare a evolução dos preços em até 5 supermercados ao mesmo tempo

O gráfico possibilita uma comparação dos valores ofertados por supermercados específicos, entre janeiro e julho de 2024.