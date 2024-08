Projeto para compensar desoneração prevê aumento de Imposto

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado EXPECTATIVA é de que a proposta do senador Jaques Wagner seja votada hoje

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou ontem que vai incluir no relatório do projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos dos setores e dos municípios a proposta de elevação da tributação dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 20% como forma de compensar parte da renúncia fiscal.

Como a implementação da medida exige um período de noventena - 90 dias para entrar em vigor -, ela seria votada como "dispositivo de garantia", já que o governo decidiu manter fora do texto um aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A previsão é de que o texto seja votado hoje.

De acordo com Wagner, a sugestão do JCP foi feita pela equipe econômica. Ele reconheceu que a medida, no entanto, deve gerar insatisfação entre os senadores. "Não adianta pedir para a Fazenda ser voluntariosa. Nunca é. É sempre conservadora. Qualquer Fazenda de qualquer lugar, Estado, município. Vai ter reclamação e vamos ver como anda", afirmou o relator da matéria.

O líder confirmou ainda que a prorrogação da desoneração este ano terá um impacto em torno R$ 25 bilhões aos cofres da União, conforme cálculos feitos pela Receita Federal, e não de R$ 17 bilhões como havia sido levantado anteriormente pelos senadores. No ano que vem, a perda será menor, já que o projeto de lei vai prever uma "reoneração gradual" aos setores e municípios.

Wagner voltou a repetir que o texto trará outras medidas compensatórias, como a previsão em torno de R$ 10 bilhões de economia advinda do pente-fino de programas sociais e do INSS. O objetivo é conter prejuízos de pagamentos de benefícios decorrentes de fraudes e irregularidades.

A proposta também estabelece regras para adesão e regularização no Benefício de Prestação Continuada (BPC), que registrou um crescimento significativo de concessões neste ano.

Outra frente seria a repatriação de ativos mantidos no exterior. Os interessados no programa de repatriação terão um prazo de adesão de 90 dias a partir da data de publicação da lei da desoneração. "Essa nova janela para pessoas regularizarem no Brasil recursos mantidos no exterior seguirá os moldes do primeiro programa, feito em 2016. A alíquota, conforme as regras de 2016, será de 15% de Imposto de Renda sobre os valores declarados", explicou.

Também estão previstos refis de multas de agências reguladoras, atualização de ativos no Imposto de Renda, uso de depósitos judiciais esquecidos e taxação de importações abaixo de US$ 50.

O senador reiterou ainda que essas medidas resolvem especificamente o buraco fiscal nas contas de 2024, já que muitas dessas propostas são limitadas e não trarão efeitos nos exercícios seguintes.

Em relação ao rombo no Orçamento gerado pela desoneração no ano que vem, o assunto deverá ser discutido no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), disse, que deve ser enviado ao Congresso no dia 31 de agosto.

A desoneração da folha é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.