Crédito imobiliário do SBPE no Ceará chega a R$ 1,83 bi, em julho

Foto: FCO FONTENELE Dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip)

Os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram no Ceará, de janeiro a julho deste ano, R$ 1.831.727.666.

O montante representou uma alta de 3,86% em relação ao acumulado do mesmo período do ano passado, que captou R$ 1.763.523.18.

Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Até o registrado, foram financiados 5.753 imóveis no Estado, enquanto em 2023, o número chegou a 6.014, uma diminuição de 4,33%.

Por outro lado, apenas em julho, o volume financiado foi de R$ 292.671.070. Já no mesmo período do ano passado, o capital foi R$ 200.866.624, um crescimento de 45,68%.

A alta também o número de imóveis financiados. No mês passado, o valor registrado foi de 1.079. Em julho de 2023, foram 738.

Brasil

Em âmbito nacional, os financiamentos imobiliários somaram R$ 17,97 bilhões em julho, alta de 5,9% em relação a junho deste ano e 63,4% comparada a julho do ano passado.

Segundo a entidade, nos primeiros sete meses de 2024, o volume financiado foi de R$ 100,1 bilhões, com crescimento de 14,1% ante igual período de 2023.

Nos 12 meses até julho de 2024, o volume financeiro somou R$ 165,1 bilhões, ligeira alta de 1% comparado ao período imediatamente anterior.

Ainda, entre janeiro e julho de 2024 foram financiados 302,2 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, resultado 2,3% superior ao mesmo intervalo de 2023.

Por outro lado, no período de 12 meses encerrado em julho de 2024, foram financiados 506,0 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, número 12,9% inferior ao do período precedente. *Com Agência Estado



