M. Dias Branco demite 850 funcionários em esforço para corte de despesas

Foto: Samuel Setubal M. Dias Branco é conhecida também pela Fábrica Fortaleza.

A M. Dias Branco, indústria cearense de produtos alimentícios, demitiu 850 funcionários próprios e terceirizados em todo o Brasil, em meio a esforços para reduzir despesas e com queda de 51,9% no lucro líquido do terceiro trimestre, cujo analistas viram como um período "para esquecer".

Em nota ao O POVO, a empresa informou que o movimento de contratações e desligamentos faz parte da dinâmica do mercado.

"A companhia está sempre buscando formas de melhorar sua eficiência operacional e logística para aproveitar ao máximo sua capacidade produtiva. Os desligamentos ocorreram ao longo dos últimos meses e foram distribuídos em unidades de todo o País", detalhou.

A M. Dias Branco delimitou estratégias para recuperar os resultados e adequar sua estrutura à realidade do mercado, com uma revisão na política de preços, otimização da estrutura organizacional, fortalecimento das exportações e a própria redução de despesas.

Além disso, a consolidação do time comercial em uma única diretoria nacional foi citada, bem como a criação de um time focado integralmente em "food service" (serviços de comida, na tradução do inglês) e ajustes na malha logística, de produção e de distribuição.

O lucro líquido da companhia, conforme o O POVO publicou no último dia 8, foi de R$ 259 milhões no terceiro trimestre de 2023 para R$ 124,7 milhões em igual período de 2024. Em conversa com investidores, os diretores da companhia citam "resultados aquém do potencial." (Ana Luiza Serrão)