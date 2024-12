Custo para construir no Ceará atinge patamar de R$ 1.662,95 o metro quadrado

O Ceará registrou um custo médio para a construção civil de R$ 1.662,95 por metro quadrado (m²) em novembro deste ano, superando a média do Nordeste de R$ 1.661,51. O montante é 0,06% maior do que o de outubro, quando o Estado contabilizava R$ 1.661,97.

A diferença é ainda maior se comparada a novembro do último ano, a 5,33%, com R$ 1.578,92. Os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem, 10.

O componente de material custava R$ 1.022,57 em novembro no Estado, acima dos R$ 1.021,59 em outubro e dos R$ 973,52 em novembro de 2023. Já o custo por mão de obra permaneceu estável no mês a mês, a R$ 640,38. Na comparação anual, o montante era de R$ 605,40.

O Nordeste contou com um avanço mensal de 0,22% no custo médio para a construção civil, no total de R$ 1.661,51. O estado com maior aumento na região foi o Maranhão, com um preço médio de R$ 1.731,30; seguido por Paraíba (R$ 1.724,84) e Rio Grande do Norte (R$ 1.685,06). O menor montante foi em Sergipe, a R$ 1.592,84.

No caso do Brasil, o custo médio da construção civil registrou um crescimento de 0,24% entre novembro e outubro deste ano, saindo de R$ 1.782,51 para R$ 1.786,82. Em novembro do ano passado, o valor era ainda menor, a R$ 1.717,71. A variação anual foi de 3,76% e nos últimos 12 meses, 4,03%.

A região Sul foi a que registrou maior preço, a R$ 1.906,57, enquanto o menor custo ficou no Nordeste, com R$ 1.661,51. (Ana Luiza Serrão)

Regiões

O Sudeste ficou com a maior variação em novembro (0,30%). Depois vem: 0,26% (Sul), 0,22% (Nordeste), 0,16% (Norte) e 0,10% (Centro-Oeste)