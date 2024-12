Ceará terá a 2ª maior fatia do FNE em 2025, define Conselho da Sudene

Foto: Ana Luiza Serrão Banco do Nordeste tem a exclusividade na operacionalização do FNE

O Ceará vai contar com R$ 6,31 bilhões do total de R$ 47,3 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2025.

O montante é o segundo maior entre os estados contemplados com os recursos e foi definido em reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Com orçamento 18,6% maior no próximo ano, o FNE teve a Bahia com a maior participação, de R$ 9,98 bilhões. Confira a lista completa:

Bahia: R$ 9,98 bilhões



Ceará (R$ 6,31 bilhões)



Pernambuco (R$ 5,64 bilhões)



Maranhão (R$ 5,01 bilhões)



Piauí (R$ 4,61 bilhões)



Rio Grande do Norte (R$ 3,33 bilhões)



Paraíba (R$ 3,28 bilhões)



Minas Gerais (2,87 bilhões)



Alagoas (R$ 2,54 bilhões)



Sergipe (R$ 2,48 bilhões)



Espírito Santo (R$ 1,19 bilhão)



“O crescimento de 18,5% do orçamento deste fundo mostra que o Brasil está no caminho certo, com o crescimento da economia”, comentou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. O BNB tem exclusividade na operacionalização dos recursos.

Indústria beneficiada

Entre os setores produtivos, a indústria foi a principal beneficiada. Do orçamento de R$ 47,3 bilhões, o Conselho da Sudene definiu que 12% será aplicado exclusivamente no setor. O percentual representa um montante de R$ 5,67 bilhões.

A decisão teve justificativa no entendimento de que a indústria é um dos setores considerados prioritários para a economia da Região.

“Esse direcionamento está alinhado com as diretrizes que estabelecemos para este importante fundo regional, que priorizará empreendimentos que dialoguem com a nova política industrial do País, a Nova Indústria Brasil (NIB), e o Plano de Transformação Tecnológica”, destacou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, em nota.

Em nota, a Sudene detalha ainda que “serão repassados recursos também para comércio e serviços (R$ 9,9 bilhões), infraestrutura (R$ 9,5 bilhões), pecuária (R$ 11,5 bilhões), agricultura (R$ 9 bilhões), turismo (R$ 1,3 bilhão) e pessoa física (R$ 229 milhões).”

“O desenvolvimento regional é prioridade do presidente Lula, com foco no combate às desigualdades socioeconômicas”, disse o ministro Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), na mesma nota.

Prioridades do FNE

Na reunião, o Conselho da Sudene ainda reforçou, como prioridades do FNE, “os empreendimentos localizados em municípios-polo de uma região geográfica intermediária; região do semiárido; microrregião classificada como baixa renda ou média renda; Bacias dos Rios Parnaíba e São Francisco; área de influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF); inseridos em Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE); além de cidades selecionadas para os programas vinculados aos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).”

Para esses objetivos, o BNB terá que reservar R$ 33,1 bilhões em recursos do FNE. O Fundo ainda tem previsão orçamentária para o semiárido de R$ 24,1 bilhões, enquanto as rides contam com uma projeção de R$ 1,14 bilhão.

FNDE terá recursos do Brics

Já o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para 2025 contará com um orçamento de R$ 1,9 bilhão, incluindo a captação de recursos que está sendo feita com o NDB, conhecido como o Banco dos Brics.

Segundo a Sudene, foram consideradas como diretrizes específicas para aplicação dos recursos do Fundo os eixos estratégicos do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que incluem desenvolvimento produtivo, inovação, infraestrutura econômica e urbana, meio ambiente, desenvolvimento social e educação.



