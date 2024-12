Empresas apresentam ações de inovação e sustentabilidade no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 11.12.2024: Beatriz Cavalcante, editora de economia. Evento ESG no O POVO. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

As empresas participantes da segunda edição do Café da Manhã ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa), realizado nesta quarta-feira, 11, pelo O POVO, apresentaram ações inovadoras e sustentáveis dentro do próprio negócio.

O evento realizado no Espaço de Cultura & Arte do O POVO teve como ideia conectar pessoas, empresas e projetos, fomentando a sigla que impacta mercados e consumidores.

A ocasião faz parte do lançamento da terceira Cartilha ESG, que compila cases de empresas que estão aplicando essas práticas tanto nas suas políticas internas como externas. Ao todo, cinco foram contempladas no material e na apresentação do Café ESG:

ArcelorMittal

Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados (Ceneged)

Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi)

Federação dos Transportes (Fetrans)

Sobre a próxima edição do café ESG, a previsão, segundo a coordenadora do projeto e editora-executiva do O POVO Lab, Paula Lima, é de que seja realizada no primeiro semestre de 2025.

No primeiro evento da Cartilha ESG, que ocorreu em maio deste ano, a Marquise, a Solar Coca-Cola, a Cobap e o Iguatemi Bosque foram contemplados.

Cases da terceira Cartilha ESG

No caso da Alece, Yuri Passos, coordenador da célula de sustentabilidade e gestão ambiental, afirma que o projeto começou para prestar serviço para a população cearense, com práticas sociais.

"Nosso principal direcionamento é o planejamento estratégico para a Assembleia de Sustentabilidade, que, inclusive, envolve bastante a participação de todos os órgãos da casa. Até 2030, temos a missão de alcançar um excelente valor agregado. Nossa missão principal é fiscalizar com qualidade, mas também promover o desenvolvimento do sistema financeiro."

Além disso, há uma ação com os resíduos, no pátio de compostagem. Neste ano, por exemplo, desde abril, cerca de 900 quilos de materiais que iriam para o lixo produziram mais de 100 quilos de composto orgânico.

Já a ArcelorMittal tem uma meta global de redução de 25% das emissões específicas de dióxido de carbono (CO2) até 2030, assim como neutralizar a pegada de carbono até 2050. Além disso, estão em um processo para receber até 2025 uma certificação voltada para sustentabilidade e responsabilidade no setor do aço.

De acordo com Emanuela França, gerente de comunicação e relações institucionais da ArcelorMittal Pecém, os projetos contemplados pela companhia falam de histórias, transformação social e mudanças que envolvem a adoção de novas tecnologias.

"Tudo isso é feito com base em quatro valores principais: propósito, sustentabilidade, qualidade e liderança. Nosso propósito é produzir soluções inteligentes para as pessoas e para o planeta, sempre respeitando esses valores."

Por outro lado, na Ceneged, que possui sede em Itaitinga, foi adotada uma prática chamada "Frota Mais Sustentável", que incentiva a substituição do uso de gasolina comum por etanol nos veículos administrativos. Assim, calcula que já evitou a emissão de cerca de 400 toneladas de CO2 na natureza.

De acordo com Túlio Duarte, coordenador de qualidade e meio ambiente da Ceneged, há um destaque para a gestão de resíduos com o objetivo "aterro zero". Todo o resíduo gerado na nossa nova sede é processado, eliminando o envio para aterros. Temos também o uso de energia fotovoltaica com placas instaladas em nossa matriz e outras bases espalhadas pelo Estado."

Quanto à Fetrans, Fernanda Lima, coordenadora do núcleo socioambiental da federação, o programa Despoluir foi criado para introduzir práticas sustentáveis no setor de transporte, incluindo o monitoramento das frotas. Porém, ao longo dos anos, tornou-se um programa robusto.

"Também se destaca na produção de cartilhas e materiais educativos sobre temas como manutenção preventiva e práticas sustentáveis no transporte, disponíveis no site oficial. Em 2023, foi lançado o catálogo "Práticas Sustentáveis", ampliando a divulgação e acessibilidade de informações para empresas e profissionais do setor."

Em relação ao Sicredi, há o programa "Crescer", que atua no fortalecimento do cooperativismo no Ceará, além de promover palestras de educação financeira. Apenas em 2024, por exemplo, 13 mil pessoas já foram alcançadas com essas iniciativas.

"Nossa abordagem é diferente, porque promovemos um impacto direto na sociedade, especialmente para pessoas sem acesso a crédito", destacou Daniel Zarza, gerente geral do Sicredi Ceará.

Por fim, uma startup sobre resíduos foi apresentada para o público: a Yby Soluções Sustentáveis. Especialista em economia circular, as iniciativas contribuem para apoiar as indústrias a cumprirem com as metas nacionais de logística reversa.

"Nosso trabalho inclui o estudo de mercado para identificar como esses resíduos podem ser reaproveitados, além de ações de educação ambiental. Sem educação, não há mudança. Realizamos animação territorial, promovemos estruturas de apoio e contratamos cooperativas e associações de catadores, capacitando-os e melhorando as condições de trabalho", ressalta Rebeca Wermont, sócia head da startup.

