Preço Comparado atualiza lista de produtos e estabelecimentos; confira

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO AO todo, o Procon Fortaleza pesquisa, mensalmente, os preços de 100 produtos em 36 supermercados da Capital

O projeto Preço Comparado, parceria entre O POVO e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) que divulga mensalmente uma pesquisa de preços entre as principais redes da Capital, vai ser atualizado a partir desta edição, com objetivo de ajudar o leitor a fazer a melhor escolha antes de sair às compras.

O número de estabelecimentos incluídos no recorte temático feito pelo O POVO segue o mesmo, 13

no total. Porém, em razão do fechamento da unidade Jangurussu do Carnaúba e sua consequente exclusão

da pesquisa geral feita pelo Procon, o projeto vai incluir agora a unidade do Super Portugal Supermercados, localizada no bairro Cidade

dos Funcionários.

Também foram feitas sete substituições de itens pesquisados. A lista completa abrange, mensalmente, os preços de 100 produtos.

Dos sete itens substituídos, três deixaram de considerar a marca para apontar ao consumidor o produto de menor valor.

Esse foi o caso dos lenços umedecidos (pacote com 48 unidades); dos fios dentais (100 m); além dos talcos para bebê (200g). Já a goiabada Tambaú mudou da embalagem de 300 g para 250 g. Em outras três situações, foram substituídos os produtos pesquisados.

Em outras três situações, foram alterados os tipos de produtos pesquisados: papinha de frutas da Nestlé (120g) que foi mudado para farinha láctea Nestlé (160g); já o tapete higiênico para cães megaseco (pacote com 30 unidades) foi substituído pela areia sanitária para gatos (4 kg); e o shampoo neutro para cães (700 ml) foi substituído pelo biscoito para cães adultos e raças pequenas (500 g).

O Procon também fez a substituição de cinco dos 36 supermercados contemplados na pesquisa. No lugar do Hipermarket Supermercado, entra Ofertasso Supermercados, ambos no bairro Vila União.

De forma semelhante, o Ismael Supermercados foi substituído pelo Super Israel Supermercados, ambos no Jangurussu, assim como o Super TeleFrango foi substituído pelo Supermercado Pinheiro e Carneiro, os dois no bairro João XXIII.

Por outro lado, o Supermercado Pinheiro da Messejana foi substituído pelo Supermercado Max Rede do bairro Jardim das Oliveiras. Já o Carnaúba Supermercados do Jangurussu, citado anteriormente, foi substituído na pesquisa do Procon Fortaleza pelo Novo Cordeiro Supermercados do bairro Santa Maria.

Mudanças no mercado

Conforme a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, a pesquisa passa por constantes avaliações e readequações com o objetivo de acompanhar as mudanças no mercado e as necessidades da população.

“Como nosso objetivo é informar ao consumidor sobre a prática dos preços nos supermercados, estimulando uma cultura de pesquisa e comparação de dados, fazemos anualmente uma análise de itens e de locais onde os preços são coletados”, disse Eneylândia

A presidente do Procon Fortaleza detalhou que alguns dos produtos substituídos na pesquisa atual deixaram de ser vendidos ou foram substituídos por embalagens com peso diferente do comercializado anteriormente. No caso dos supermercados, a substituição ocorre em caso de fechamento de unidades ou falta constante de produtos

“Alimentação é algo que não dá para adiar a compra. É uma necessidade. Então, estamos tratando da segurança alimentar e da saúde dos consumidores quando apresentamos cenários diversos e possíveis do poder de compra da população”, acrescenta Eneylândia.

Nova publicação

O Preço Comparado, que é publicado mensalmente na versão impressa do O POVO, completou um ano no último dia 24. A iniciativa é uma extensão do projeto pioneiro Preço Comparado da rádio O POVO

CBN, que tem como foco o preços dos combustíveis.

Na próxima quinta-feira, 30, será publicada a pesquisa de janeiro com foco em 20 produtos consumidos no café da manhã, nas edições impressa e online do jornal O POVO.

Os assinantes do O POVO+, por sua vez, terão acesso ao conteúdo de forma antecipada e exclusiva já nesta quarta-feira, 29.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia