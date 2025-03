Enel diz que trabalha para melhorar qualidade do serviço

O POVO questionou à Enel Ceará se a empresa pretende concorrer à renovação da concessão no Estado com esses novos termos.

Em nota, a empresa não respondeu diretamente sobre isso, mas destacou que está comprometida com seus clientes e investe em toda área de concessão "para uma melhoria do fornecimento de energia e para acompanhar o crescimento do Estado".

Segundo a companhia, entre 2025 e 2027, serão investidos R$ 7,4 bilhões, montante mais de 54% superior ao plano de investimentos anterior.

São destacadas ações como o reforço de equipes em campo, novos veículos, intensificação de manutenção, podas e inspeções da rede, além da construção de 13 novas subestações e 600 km de rede de alta tensão.

"O foco do investimento está, principalmente, em reforço, resiliência, digitalização e expansão da rede de distribuição, com soluções que contribuam para agilizar o restabelecimento da energia em caso de interrupção", elenca a Enel Ceará.

O POVO também questionou à Aneel quantas multas foram aplicadas à Enel no Estado e o cumprimento delas, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.