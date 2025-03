Governo do Ceará afirma que vai contestar renovação do contrato da Enel no Estado

Foto: Samuel Setubal Secretário de Infraestrutura Hélio Winston Leitão

O secretário de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão, nega que a renovação do contrato de concessão da Enel no Ceará já esteja pactuada e diz que o Estado se articula em busca de alternativas junto ao Governo Federal.

Ele destaca que todos os contratos de concessão do serviço de distribuição de energia dão prioridade à renovação, desde que as empresas atendam às diretrizes propostas.

Hélio avalia que, com base no histórico da Enel Ceará, com mais de R$ 50 milhões em multas aplicadas desde o início de 2024, é possível reverter o entendimento em relação à renovação no Estado.

Adão Linhares, no entanto, entende que a renovação é o caminho mais provável neste processo. Tanto é que a matriz do Grupo Enel desistiu de se desfazer de suas concessões estaduais para além de Goiás, não firmando acordo com a empresa interessada na aquisição da operação cearense, em 2022.

"A Enel teve uma mudança de estratégia. Inicialmente, ela estava vendendo ativos, como fez em Goiás e no Peru. O Ceará também estava nessa lista. Mas, com a perspectiva da renovação, a empresa percebeu que poderia obter mais retorno mantendo a concessão."

Sobre as queixas do Governo do Estado, Adão entende que Aneel é muito centralizada em Brasília. "Regulamentar serviços locais a partir de Brasília cria dificuldades, pois cada estado tem suas especificidades".