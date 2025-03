Intervalo de tempo sem energia caiu 80% no Carnaval, aponta Enel

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO ENEL Ceará anuncia queda de 80% na incidência de falhas de energia no Carnaval

A Enel Ceará fez um balanço positivo da operação da companhia no Carnaval e anunciou que reduziu em

80% o intervalo de tempo sem energia no Estado, em relação à festividade do ano anterior.

Glauco Valério, gerente de Operação da Enel Ceará, explica que a melhoria dos indicadores operacionais foi possível a partir da implementação do plano de reforço da rede entre janeiro

e fevereiro.



No período, foram identificados pontos em que manutenções eram necessárias. O mapeamento contou com o apoio de helicópteros. A companhia, inclusive, já prepara os planos de atuação para os próximos feriados, da Semana Santa e São João.



No Carnaval em si, cerca de 1,8 mil profissionais ficaram de plantão, três subestações móveis foram implantadas em pontos críticos e reforço de geradores foram disponibilizados para casos pontuais

que exigissem infraestrutura complementar.

Eventos climáticos foram apontados como principais motivos para falha no atendimento pela Enel Crédito: Equipe Enel/Divulgação

"Ano passado, reforçamos as equipes ao longo do ano todo, realizamos mais de 350 mil inspeções em todo o estado do Ceará, ampliamos a parte de manutenção. Para este ano, fizemos um plano de reforço, começando com inspeções, tanto com helicópteros quanto terrestres, utilizando termografia para identificar pontos de manutenção na rede de forma preventiva", explica.

Glauco diz que o desafio do período foram os "eventos climáticos agressivos", mas avalia que a rede suportou de forma resiliente. Ainda segundo o diretor da Enel, as falhas no fornecimento foram pontuais.

Leia mais Enel poderá ter contrato renovado por 30 anos, após decisão da Aneel

Sobre o assunto Enel poderá ter contrato renovado por 30 anos, após decisão da Aneel

Ele pontua ainda que sistemas elétricos aéreos, como no Ceará, são mais afetados por chuvas e raios - que estão em alta incidência neste período chuvoso de 2025. De acordo com a Enel Distribuição, em 2025 foram 75 mil raios no Estado desde o início do ano, sendo 9 mil deles apenas entre os dias 27/2 e 28/2.

"Disponibilizamos três novas subestações em pontos específicos para eventuais faltas mais massivas, o que não ocorreu. Fazendo um balanço comparativo com 2024, vemos um saldo positivo. Apesar dos eventos climáticos intensos, semelhantes ao ano passado, a rede se mostrou mais resiliente e confiável, proporcionando um Carnaval mais tranquilo para nossos clientes", continua.

Enel Ceará aplicou mais de R$ 1,6 bilhão na rede de distribuição em 2024 e projeta aplicar R$ 7,6 bilhões até 2027 Crédito: FCO FONTENELE

Leia mais Enel lança novos títulos vinculados à sustentabilidade

Sobre o assunto Enel lança novos títulos vinculados à sustentabilidade





Mais notícias de Economia

Quadro de funcionários de plantão foi ampliado em 74% no Estado

O quadro de funcionários de plantão durante o Carnaval foi ampliado em 74% para atendimento dos casos de falta de energia no Estado. Na avaliação do gerente de Operação da Enel Ceará, Glauco Valério, este reforço no contingente fez a diferença nos casos de falhas pontuais de energia, permitindo que o restabelecimento do serviço ocorresse com mais rapidez este ano.

Questionado sobre a maior incidência de problemas na rede elétrica das regiões litorâneas, ele aponta dois dificultadores principais: os efeitos da maresia sobre os equipamentos e os furtos de cabos de cobre.

Sobre o último ponto, a empresa reforça que a Polícia Militar do Estado já está informada e atua na questão, que ocorre principalmente nos dias próximos aos fins de semana, impactando os municípios justamente quando recebem mais visitantes.

Glauco ainda destaca que a relação mais próxima com os clientes, principalmente os comerciais e industriais, tem contribuído para a melhoria do cenário.

A concessionária lançou um novo plano de investimentos para o triênio 2025-2027, de 7,4 bilhões. O anúncio foi feito em janeiro pelo CEO global da Enel, Flavio Cattaneo, e os presidentes da Enel Brasil, Antonio Scala, e da Enel Ceará, José Nunes de Almeida.

Na época, Nunes disse ao O POVO que somente em 2024 a companhia investiu R$ 1,635 bilhão na rede cearense. Em quatro anos, o montante aplicado supera R$ 9 bilhões, principalmente na Grande Fortaleza, Litoral Oeste e Cariri.

Entre os investimentos já anunciados, estão previstas as construções de 13 novas subestações e a ampliação de capacidade de carga de outras 85 unidades, o que beneficiará cerca de 3 milhões de clientes. Há previsão ainda de construir mais de 600 km de rede de alta tensão, instalar 13,5 mil transformadores e 126 mil novos postes.