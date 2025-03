EUA: taxação de 25% sobre aço e alumínio entra em vigor hoje 

Foto: FCO FONTENELE MAIS de 70% das placas de aço produzidas no Pecém, em 2024, foram exportadas para os EUA

A Casa Branca afirmou que as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio entram em vigor a partir de hoje, 12. A medida será imposta a todos os parceiros comerciais, sem exceções ou isenções, incluindo o Brasil, segundo maior fornecedor do produto. O que traz reflexos também para as exportações cearenses.

Na tarde de ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou da ameaça de impor tarifas de 50% sobre os metais canadenses. Mas, ao fim do dia, as medidas anteriores foram confirmadas.

"De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março", disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, em um comunicado.

Impacto no Complexo do Pecém

As placas de aço produzidas no Complexo do Pecém, na região de São Gonçalo do Amarante, são hoje o principal item da pauta de exportação do Ceará. E os EUA o destino mais recorrente delas.

De acordo com dados do Observatório da Indústria, em 2024, o Ceará exportou para os EUA mais de US$ 441,2 milhões em ferro fundido, ferro e aço. O valor representa 79,01% do total exportado pelo setor no Estado.

Vale ressaltar que esse é um produto que já vem sofrendo um grande baque nas transações comerciais cearenses. Para se ter uma ideia, no ano passado, houve uma queda de 48,3% no volume dessas exportações em relação aos números de 2023. E parte disso reflete a redução de 40,2% nas compras norte-americanas do produto.

Mas o Estado não é o único a ser impactado. Além da ArcelorMittal, que opera em solo cearense, empresas como a Ternium, CSN e Usiminas também movimentam grande volume de produtos derivados do aço e alumínio para os EUA.

Até ontem, fabricantes de produtos siderúrgicos e do metal não ferroso estavam na expectativa de que houvesse, ao menos, a prorrogação das medidas em 30 dias. Esse tempo daria fôlego para aprofundar negociações com as equipes de comércio exterior do governo dos EUA.

Setores em alerta

Na avaliação do economista Ricardo Coimbra, conselheiro da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Brasil), a elevação das tarifas em 25% é preocupante para ambos os lados. "Essa possibilidade de tributação pode gerar impacto significativo nas exportações da ArcelorMittal e a empresa vai ter de buscar mecanismos para acelerar a negociação por uma tributação diferenciada com o governo americano".

Ele explica que o fato da companhia ter sócios norte-americanos pode ajudar neste processo. Além da própria incapacidade das siderúrgicas locais de absorver no curto prazo a produção que antes vinha de outros países. "E se não houver recuos, isso pode gerar reflexos no custo da produção de importantes indústrias americanas, como a da construção civil e no setor automotivo".

(com Agência Estado)





