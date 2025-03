Juros elevados dificultam crescimento de microempreendedores

Foto: FCO FONTENELE ELY Saraiva e Wesley Alexandre relatam dificuldades para contratar crédito

Captar recursos para a ampliação e modernização do negócio não foi uma tarefa simples para a microempreendedora individual (MEI), Ely Saraiva. A empresária detém um estúdio de design de sobrancelhas e barbearia junto com Wesley Alexandre, em Fortaleza. Os dois tiveram dificuldades para conseguir empréstimo para a empresa por causa dos juros altos.

Os desafios foram desde o custo elevado até a escassez de propostas. “Tanto no MEI dele quanto no meu, tentamos obter crédito para verificar se haveria mais opções, mas o resultado foi o mesmo. Apenas uma empresa concedeu crédito, porém com juros extremamente altos”, disse Ely, que realizou mudanças no endereço e na infraestrutura do estúdio.

Os profissionais acreditam que, se tivessem acesso a linhas de crédito de forma mais facilitada e com juros mais baixos, poderiam investir em detalhes que não foram possíveis ainda no negócio. “Isso ajudaria a atrair mais clientes da região, transmitindo mais credibilidade e oferecendo maior conforto”, acrescenta Wesley.

A situação do casal é compartilhada por inúmeros outros microempreendedores individuais não só do Ceará, mas do Brasil. Segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base em dados do Banco Central em 2024, a taxa de juros para MEIs estava na média de 51% ao ano no Nordeste.

O valor é muito superior ao índice da taxa básica de juros brasileira, Selic – atualmente em 14,25% ao ano –, conforme a entidade. Algo que é analisado com preocupação, pois os juros impactam diretamente nos custos dos empréstimos e financiamentos dos MEIs, levando a necessidade de revisão e análise dos planos de negócios.

O gestor de crédito e finanças do Sebrae-CE, Felipe Cidrão, faz um alerta para que a tomada de crédito nesse contexto de alta de juros seja feita de modo consciente, pois a depender da situação pode “comprometer a capacidade de investimento e de expansão desses negócios.” Além dos juros, o especialista cita a inflação elevada como ponto de atenção.

Tanto os juros quanto a inflação têm gerado impactos nos negócios. O presidente da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, avalia que, no ano passado, houve um número significativo de MEIs associados fechando as portas pelo País, e a expectativa é de uma continuidade neste ano.

Dados detalhados sobre o assunto não foram compartilhados pela entidade, mas Taiene explica que o contexto afeta, principalmente, os negócios menores, com poucos funcionários e onde a mão de obra é familiar. Além disso, a Abrasel indica um endividamento de cerca de 60% do setor, em sua maioria pela falta de pagamento de impostos.

“Somos impactados não apenas pela inflação dos alimentos, mas também porque os juros elevados reduzem o poder de compra da população e encarecem o crédito para manter o capital de giro desses pequenos empresários, dos MEIs. O impacto é bastante pesado para o nosso setor”, detalha o presidente da entidade.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também vem criticando o patamar de juros brasileiro, definido de maneira independente pelo Banco Central. O Governo Federal tem apostado na ampliação do crédito consignado para trabalhadores do regime CLT e MEI como vetor de barateamento do crédito e troca de dívidas mais caras por mais baratas.

A nova proposta, que desconta as parcelas dos empréstimos diretamente na folha de pagamentos e usa parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia, tem sido vista com otimismo

pelos especialistas, ao mesmo tempo, o cenário dos juros no Brasil ainda causa sensações de cautela e de incerteza. Daí, a necessidade de cautela na hora da contratação.



Entre as 6h da manhã da sexta-feira, dia 21, e 18h do último domingo, dia 23, o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) registrou 40.180.384 simulações de empréstimo, resultando em 4.501.280 propostas solicitadas e 11.032 contratos formalizados, conforme dados do Dataprev. O volume

de acessos à CTPS Digital está 12 vezes acima da média semanal dos últimos três meses.

Taiene destaca que todo o tipo de medida para facilitar a obtenção de crédito é vista com bons olhos pela Abrasel, citando eventual alívio inicial para os bares e restaurantes, mas gerando dúvidas no médio e longo prazo sobre endividamento dos trabalhadores.

Já Felipe, do Sebrae-CE, vê a modalidade como uma possibilidade de acesso ao crédito com

condições mais vantajosas.



Governo lança linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada do setor privado

Diante do alto número de consultas à CTPS Digital, o ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, orientou os trabalhadores a não se precipitarem na hora de contratar o crédito. Ele recomenda que as pessoas interessadas esperem o prazo de 24 horas para que todas as instituições financeiras habilitadas enviem suas propostas, garantindo assim melhores condições de juros