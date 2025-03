Finep: Ceará lidera em financiamentos para inovação no NE

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Em novembro de 2024, a Finep participou de reunião do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado

O montante de recursos liberados para o financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no Ceará chegou a R$ 463,6 milhões desde 2023. A quantia foi liberada pela Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep), vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Somente entre janeiro e março de 2025, já foram liberados R$ 38,6 milhões. No ano passado, a quantidade de recursos financiada foi de R$ 212,9 milhões, um pouco acima do montante liberado em 2023, de R$ 212,1 milhões.

Segundo a Finep, esse desempenho faz com que o Ceará seja o estado nordestino com a maior quantidade de recursos liberados para projetos de inovação.

Entre as iniciativas financiadas pela Finep no Estado estão a expansão do 5G, promovido pela Brisanet, somando R$ 180 milhões. Há também o de reúso de água, redução de combustíveis fósseis e processo de rejeitos industriais, da Cimento Apodi, por R$ 168,7 milhões.

Outro cearense que conta com financiamento da Finep é o de conservação do material genético para desenvolvimento de camarão, da Aquafort, que recebeu R$ 5,1 milhões.

No que se refere ao ano de 2025, as empresas que receberam aporte até esse mês de março foram M. Dias Branco (R$ 4,9 milhões); da J. Sleiman (R$ 7,6 milhões); e o da Hope do Nordeste (R$ 4,9 milhões).

Márcio Stefanni, diretor Financeiro, de Crédito e Captação da Finep, destaca que a instituição tem ampliado sua atuação nacional, o que permitiu multiplicar a quantidade de recursos liberados para projetos entre 2022 e 2024.

“Estamos operando com força total. No ano passado, atingimos a maior carteira de crédito da nossa história: R$ 22 bilhões, enquanto em 2022 eram apenas R$ 9 bilhões. A liberação de recursos reembolsáveis também foi recorde: R$ 10,7 bilhões para todo o país e, no Nordeste, o Ceará tem se destacado nessa modalidade de operação”, afirma.

Ponto considerado fundamental para que esse processo de crescimento do financiamento ocorresse foi a aprovação da Lei 14.554/2023, que tornou a TR como indexadora das operações, destaca Márcio.

Isso fez com que tomar dinheiro emprestado para realizar PD&I se tornasse mais fácil e barato.

“Hoje temos recursos para emprestar a um custo adequado e fazemos isso de forma muito responsável. O faturamento da Finep em 2024 foi recorde, de R$ 2 bilhões, e registramos o maior lucro líquido da história, R$ 815 milhões, com apenas 0,11% de taxa de inadimplência, a menor de todos os tempos”, comemora Stefanni.

Segundo ele, mais de 80% dos contratos celebrados pela Finep beneficiam micro, pequenas e médias empresas de 24 das 27 unidades da federação.

No Ceará, por exemplo, a liberação de recursos na modalidade não reembolsável beneficiou projetos da Universidade Federal do Ceará (UFC) com R$ 51,5 milhões, enquanto a Fundação Universidade Estadual do Ceará recebeu R$ 11,3 milhões destinados ao fomento da infraestrutura de pesquisa e inovação.

Para 2025, a expectativa é a de que sejam disponibilizados R$ 20 bilhões em todo o país, recursos da Finep e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), para empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs), considerando financiamento, subvenção econômica, convênio de CT&I e aporte em fundos de investimento.

“Isso se traduz em mais competitividade, soberania tecnológica e desenvolvimento social para o Brasil e em mais qualidade de vida para os brasileiros”, finaliza Stefanni.

Confira o volume de recursos liberados em financiamento para PD&I no Ceará

MODALIDADE 2023 2024 2025 TOTAL Não reembolsável R$ 25.230.707,39 R$ 45.788.652,28 R$ 17.688.185,14 R$ 88.707.544,81 Subvenção R$ 1.147.535,27 R$ 8.356.007,02 R$ 2.559.698,01 R$ 12.063.240,30 Crédito R$ 212.142.745,74 R$ 212.903.636,51 R$ 38.608.501,08 R$ 463.654.883,33 TOTAL R$ 238.520.988,40 R$ 267.048.295,81 R$ 58.856.384,23 R$ 564.425.668,44

