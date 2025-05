Varejo cearense ampliado teve o 4º melhor desempenho do Brasil no trimestre

Foto: Lorena Louise, em 14/1/2025 Varejo ampliado e varejo comum tiveram crescimento no volume de vendas no Ceará

O índice do volume de vendas cearense do comércio varejista ampliado foi o quarto maior do País no 1º trimestre de 2025, com um crescimento de 5,8% em relação à 2024, empatando com a Paraíba.

Esta categoria, além do varejo normal, inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Confira abaixo o ranking do comércio varejista ampliado das Unidades Federativas (UFs) no período:

Amapá: 12%

Rio Grande do Sul: 6,8%

Santa Catarina: 6,4%

Ceará: 5,8%

Paraíba: 5,8%

Espírito Santo: 5,7%

Amazonas: 5,3%

Distrito Federal: 5,2%

Piauí: 4,6%

Tocantins: 4,2%

Paraná: 3,9%

Mato Grosso: 2,3%

Pará: 2%

Acre: 1,9%

Rondônia: 1,7%

Rio Grande do Norte: 1,7%

Minas Gerais: 1,3%

Pernambuco: 0,7%

Alagoas: 0,5%

Mato Grosso do Sul: - 0,3%

Goiás: - 0,9%

São Paulo: - 1,7%

Rio de Janeiro: - 2%

Sergipe: - 2,2%

Bahia: - 2,5%

Roraima: - 2,8%

Maranhão: - 4,6%

Com essa alta, o desempenho do Estado ficou 4,7 pontos percentuais (p.p.) acima do nacional (1,1%).

Os dados foram compilados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta quinta-feira, 15.

No período, apenas uma das onze atividades de divulgação analisadas apresentou recuo: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com - 1,1%.

Nas altas, destacaram-se: material de construção (19,3%), livros, jornais, revistas e papelaria (18,3%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (10,1%).

Agora, considerando apenas o comércio varejista, o resultado do Estado também obteve bom desempenho no acumulado dos primeiros três meses do ano. No período a alta foi de 3,5%, 2,3 p.p. maior que a do Brasil.

Confira o desempenho do Ceará em cada atividade de divulgação no 1º trimestre de 2025 em relação à 2024:

Comércio Varejista (3,5%)



Combustíveis e lubrificantes: 8,6%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,1%



Tecidos, vestuário e calçados: 8,3%



Móveis e eletrodomésticos: 3,1%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 10,1%



Livros, jornais, revistas e papelaria: 18,3%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: - 1,1%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 6,2%



Comércio Varejista Ampliado (5,8%)



Veículos, motocicletas, partes e peças: 4,9%



Material de construção: 19,3%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 8,2%

Entretanto, na passagem de fevereiro para março, o volume das vendas do Ceará, considerando também o varejo ampliado, se manteve estável (0%). Com um desempenho abaixo do nacional (1,9%).

Já no comparativo com março de 2024, a alta foi de 3,8%. Movimento acompanhado por oito das onze atividades de divulgação.

Cenário nacional

Na passagem de fevereiro para março, as vendas no comércio varejista no país cresceram 0,8% e atingiram o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2000, superando o nível recorde anterior, alcançado em fevereiro de 2025.

É terceira taxa positiva seguida, levando o índice de média móvel trimestral a 0,6%, após avanço de 0,3% no trimestre encerrado em fevereiro.

Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o que chamou mais atenção nos resultados de março foi “o perfil distribuído do crescimento intersetorial”.

Seis das oito atividades investigadas na pesquisa avançaram no período. Dentre elas, o destaque foi o setor de Livros, jornais, revistas e papelaria (28,2%).

Cristiano explica que essa alta no comércio de livros costuma ocorrer em fevereiro devido aos materiais didáticos. Entretanto, neste ano esse desempenho se deslocou para março, “por conta de variações no calendário escolar e variações nos momentos de fechamento de contratos novos”.

Os demais resultados positivos em março vieram de outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,5%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,2%), tecidos, vestuário e calçados (1,2%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,4%).

Por outro lado, dois dos oito grupamentos pesquisados tiveram resultados negativos: móveis e eletrodomésticos (-0,4%) e combustíveis e lubrificantes (-2,1%).

Já o comércio varejista ampliado avançou 1,9% frente ao mês imediatamente anterior, após variação de - 0,2% em fevereiro de 2025.

Confira o desempenho do Brasil em cada atividade de divulgação em março de 2025 em relação a fevereiro:

Comércio Varejista (0,8%)

Combustíveis e lubrificantes: - 2,1%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,4%



Tecidos, vestuário e calçados: 1,2%



Móveis e eletrodomésticos: - 0,4%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 1,2%



Livros, jornais, revistas e papelaria: 28,2%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: 3%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 1,5%



Comércio Varejista Ampliado (1,9%)

Veículos, motocicletas, partes e peças: 1,7%



Material de construção: 0,6%



Entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) | O POVO News

Mais notícias de Economia

Brasil

O primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 1,2% para o comércio varejista

no País