O resgate do lúdico no Dia das Crianças

Mesmo com o setor de brinquedos projetando crescimento de até 5% em 2025 e faturamento de R$ 11 bilhões, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ), um movimento paralelo começa a se destacar entre pais e educadores: o interesse por brinquedos sustentáveis e educativos, muitas vezes feitos de madeira, tecido ou materiais recicláveis.



A tendência reflete mudanças no comportamento de consumo das famílias e reacende o debate sobre o papel do brincar como experiência de aprendizado e vínculo.



No Ceará, empreendedores e especialistas observam um avanço gradual desse nicho, impulsionado por um público que associa a escolha dos brinquedos aos próprios valores familiares.



“Há uma transição de comprar por comprar para comprar com propósito”, explica Darla Lopes, economista, ex-conselheira do Conselho Regional de Economia (Corecon) e integrante da diretoria do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-CE). “Os pais estão buscando brinquedos que ofereçam mais do que entretenimento momentâneo, que estimulem criatividade, conexão e uma relação mais consciente com o consumo.”

Mudança de hábitos e valor simbólico



De acordo com a ABRINQ, o mercado brasileiro mantém mais de 400 fábricas ativas e emprega cerca de 44 mil pessoas, direta e indiretamente. A cada ano, são lançados entre 1,3 mil e 1,7 mil novos brinquedos, em diferentes faixas de preço. Cerca de 60% das vendas ocorrem no segundo semestre, com o Dia das Crianças e o Natal como principais datas de faturamento.



Embora 55% dos brinquedos vendidos no País custem até R$ 50, os produtos de maior valor agregado — como os educativos e sustentáveis — vêm encontrando espaço entre consumidores que priorizam qualidade e durabilidade.



Para Darla Lopes, os brinquedos de madeira podem ser compreendidos também como um investimento simbólico e afetivo.



“Mesmo que custem mais inicialmente, eles têm vida útil maior e podem ser passados de geração em geração. Isso rompe o ciclo do descarte rápido e ensina sobre o valor do que é bem feito e artesanal”, analisa.



Ela observa, no entanto, que o mercado de brinquedos sustentáveis no Ceará ainda é um nicho, marcado por instabilidade de renda e baixa escala produtiva, mas com crescimento constante. “São produtos consumidos por famílias que já priorizam sustentabilidade e educação mais consciente dos filhos. A produção local é fundamental para fortalecer a economia criativa e regional.”

Consumo e educação financeira infantil



A economista também relaciona o ato de presentear ao aprendizado sobre educação financeira infantil. Segundo ela, a forma como os pais escolhem e explicam o presente pode ajudar as crianças a compreender valor, espera e limite.



“Os pais podem usar essa escolha para ensinar priorização e paciência. Explicar por que um brinquedo de madeira é mais caro é uma oportunidade de falar sobre durabilidade, qualidade e ancestralidade. Essa abordagem transforma a compra em uma lição de consumo consciente”, afirma Darla.



Ela reforça que o Dia das Crianças representa uma data de peso no orçamento familiar e requer planejamento para evitar endividamento por impulso emocional.



“A publicidade e o apelo comercial são muito fortes. Sem um orçamento definido, há risco de gastos acima da capacidade. As crianças aprendem pelo exemplo, percebem quando os pais perdem o controle financeiro.”



Infância e desigualdade



O consumo infantil no País se insere num contexto social marcado por contrastes. Segundo o relatório “Cenário da Infância e Adolescência 2025”, da Fundação Abrinq, 46,5% das crianças de até seis anos vivem em situação de pobreza, e 16,7% estão em pobreza extrema. O dado ajuda a dimensionar a disparidade entre o crescimento do setor e o acesso real das famílias ao consumo.



Enquanto isso, o relatório da ABRINQ indica que cada criança brasileira recebe, em média, 11 brinquedos por ano, com o consumo concentrado nas classes B e C.



Para especialistas, esse contraste evidencia diferentes realidades de infância — entre a abundância de produtos e a escassez de oportunidades lúdicas.



Sustentabilidade e futuro



A discussão sobre brinquedos sustentáveis também se conecta à educação ambiental e cidadã.



“Ensinar sustentabilidade desde cedo é formar consumidores conscientes para o futuro”, avalia Darla Lopes. “Não se trata apenas de comprar produtos verdes, mas de entender o ciclo de vida dos objetos e o impacto de cada escolha.”



Mesmo em períodos de economia instável, ela aponta que o nicho de brinquedos com propósito tem se mantido em expansão.



“A instabilidade, paradoxalmente, reforça essa tendência, porque as pessoas passam a buscar compras mais inteligentes e duradouras.”



Para a economista, o equilíbrio entre presente e aprendizado é o caminho possível:



“É importante definir limites, priorizar qualidade sobre quantidade e valorizar experiências em família. O essencial é ensinar que o valor de um brinquedo não está no preço, mas nas memórias e nos vínculos que ele pode criar.”



Entre bilas e botões: o retorno do brincar artesanal em Fortaleza

Desde 2017, o empresário Felipe Ponce de Leon, 47, administra o espaço com uma mistura de entusiasmo e bom humor. “Aqui, a dúvida do cliente é escolher qual brinquedo mais gostou. Nas lojas comerciais, a dúvida é qual é o menos ruim”, brinca.



O negócio nasceu de uma observação simples. Enquanto esperava o atendimento do filho no pediatra, Felipe viu o menino entretido com brinquedos de encaixe e pensou em presentear, mas não encontrou nada semelhante à venda em Fortaleza.

“Se eu não estou achando, outros pais também devem procurar e não encontram. Foi aí que percebi a oportunidade”, conta. Um ano de pesquisa sobre materiais e fornecedores resultou na abertura da loja, especializada em brinquedos educativos e sustentáveis.



A madeira como símbolo do brincar



Felipe costuma destacar as marcas naturais das peças. “A madeira, com suas imperfeições, torna cada brinquedo único”, explica. Segundo ele, os produtos mais procurados são os destinados a crianças de zero a três anos, voltados ao desenvolvimento de coordenação motora, percepção de formas e texturas.



O empresário também identifica um público que busca afastar os filhos das telas, especialmente depois da pandemia. “Os pais perceberam a importância de participar mais da educação das crianças. Eu sempre digo: brinquedos são feitos para brincar em família.”



Afeto, memória e humor



Boa parte do encanto da loja está nas histórias que nascem ali. Felipe recorda, rindo, de um pai que entrou afirmando que “não compraria nada”, até encontrar um saquinho de bilas.



“Quando ele viu, disse: ‘Filho, vem cá, o papai disse que não ia comprar nada hoje, mas isso aqui nós vamos levar pra brincar com o vovô’. Ele puxou na memória o pai dele brincando, e agora queria reviver aquilo com o próprio filho. Essa cena me marcou muito.”



Em outra ocasião, um cliente mais velho se emocionou ao ver um jogo de futebol de botão.



“Ele começou a lembrar dos campeonatos que fazia na rua, dos amigos e até dos apelidos. A nostalgia é ponto-chave aqui. É uma volta à infância por meio das lembranças”, comenta Felipe, entre risadas que soam mais como confissões do que como discurso de venda.



Desafios de um nicho artesanal



Apesar do crescimento do interesse por brinquedos educativos, o lojista reconhece as limitações do setor. A produção local ainda é pequena, com fornecedores concentrados no Sul e Sudeste, e o baixo incentivo regional é um entrave.



Outro desafio vem do comércio digital. Para ele, concorrer com marketplaces é difícil. Sua estratégia é trazer o cliente pra dentro da loja, orientar, mostrar o uso e o valor de cada brinquedo.



Os preços, segundo Felipe, muitas vezes surpreendem positivamente. “Um caminhão de madeira com animais custa em torno de R$ 230. O equivalente em plástico licenciado, com personagem da moda, não sai por menos de R$ 400. A diferença é que aqui o brinquedo dura, e não depende de bateria.”



No calendário do setor, o Dia das Crianças é a segunda data mais importante, com faturamento mensal que chega a dobrar. Mas Felipe diz que a motivação das compras é mais afetiva do que comercial.



“As pessoas escolhem com carinho. Querem dar algo que crie vínculo. Vejo clientes saindo daqui felizes, não por ter comprado, mas por imaginar o tempo que vão passar brincando juntos.”



O brincar como aprendizado e vínculo

Entre elas estão Themisa Pimentel e Clara Dourado, mães que associam o ato de presentear a um exercício de afeto e consciência — um gesto que busca equilibrar o desejo dos filhos com o valor simbólico do brincar.



Sustentabilidade e ancestralidade como herança



Para Themisa Pimentel, os brinquedos feitos de madeira ou materiais recicláveis carregam uma função que vai além do entretenimento.



“Brinquedo de madeira é o que mais resiste ao tempo. E é versátil: uma peça pode ser faca, mesa, ponte, porta. Estimula a criatividade e permite que a criança invente o que quiser.”



Ela conta que, desde cedo, optou por brinquedos educativos, duráveis e abertos à imaginação, buscando reduzir o tempo de tela do filho e incentivar o contato com o mundo físico.



“Quero que ele aprenda a brincar com o que tem à volta, a cuidar das coisas. Os brinquedos de madeira ensinam isso.”



A família também participa de feiras de troca de brinquedos e de iniciativas escolares voltadas ao consumo colaborativo. Para ela, mais importante do que acumular é compartilhar experiências e histórias.



A artista e educadora Clara Dourado enxerga nos brinquedos sustentáveis uma extensão dos valores que tenta transmitir em casa.



“Quero que meu filho entenda que o valor das coisas está nas experiências e nas histórias que elas carregam, não no preço.”



Clara costuma priorizar brinquedos feitos por artesãos locais ou de materiais naturais, e associa o ato de brincar a uma expressão cultural e afetiva.



“Há uma ancestralidade no brincar. O brinquedo de madeira tem textura, peso, som — convida à presença. Ele ensina a criança a lidar com o tempo das coisas, com o silêncio e com a observação.”



A escolha, segundo ela, é também uma forma de educar pelo exemplo. “Não quero ensinar meu filho a desejar tudo o tempo todo. Prefiro mostrar que ele pode criar, transformar e valorizar o que já tem.”



As duas mães concordam que o consumo para o Dia das Crianças pode ser uma oportunidade de reflexão, tanto para adultos quanto para os pequenos.



“Conheçam seus filhos. Observem como eles brincam, o que chama a atenção deles, e participem da brincadeira. Ofereçam brinquedos sustentáveis, bonitos, duráveis e que despertem a imaginação. Ter filhos é sobre apresentar o mundo para um novo ser humano — e se divertir junto nesse processo”, diz Themisa.



“Mais do que presentes, as crianças precisam de tempo, escuta, liberdade para brincar e ser quem são. O brinquedo é só um meio — o que fica é a conexão. Escolher com consciência é também educar com amor”, complementa Clara.



Nas escolhas de Themisa e Clara, o que se destaca não é o valor monetário do brinquedo, mas a intenção por trás da compra. Elas representam um perfil crescente de pais e mães que buscam consumo consciente, movido por afeto e responsabilidade.



O gesto de presentear, antes visto apenas como satisfação imediata, passa a ser entendido como ato educativo, um momento de aprendizado mútuo entre pais e filhos.



Psicólogas destacam o valor do brincar livre e a presença afetiva na infância

Para as psicólogas Beatrice Moreno e Vitória Valentim, o retorno aos brinquedos simples — de madeira, tecido ou feitos à mão — traduz um movimento que vai além do consumo: expressa o desejo de resgatar o brincar como espaço de vínculo, imaginação e presença.



A psicóloga Beatrice Moreno ressalta que o brincar é uma forma de comunicação afetiva entre pais e filhos. Ela observa que, em um contexto de excesso de estímulos digitais, as interações diretas e o tempo de qualidade se tornaram cada vez mais raros.



“Mais do que presentes, o seu filho necessita de presença. O brincar é o que sustenta o vínculo afetivo. Quando o adulto se permite participar, escutar e estar junto, a criança se sente vista e acolhida.”



Beatrice enfatiza que o tipo de brinquedo é menos importante que a experiência que ele proporciona. Para ela, brinquedos feitos de materiais naturais — como madeira e tecido — favorecem o desenvolvimento da coordenação, da paciência e da escuta.



“São objetos que não substituem o adulto, mas convidam à convivência. Quando o pai ou a mãe se senta no chão, partilha o gesto, ensina e aprende, o brincar se transforma em encontro.”



A imaginação como antídoto à pressa



A psicóloga Vitória Valentim parte de um diagnóstico semelhante, mas com foco no impacto da tecnologia e da velocidade na formação simbólica das crianças.



“As crianças estão perdendo a capacidade de imaginar porque está tudo pronto por elas. O excesso de estímulos visuais, sons e luzes faz com que elas não precisem mais criar mentalmente o que estão vendo.”



Vitória defende que o brincar livre, desestruturado, é essencial para que a criança aprenda a lidar com o tédio, a espera e a frustração, habilidades fundamentais para a vida adulta.



“O brinquedo simples convida à invenção. Ele não dita regras, não entrega respostas. Isso ensina autonomia emocional, porque a criança aprende a encontrar prazer e sentido no processo, não só no resultado.”



De acordo com ela, o resgate de brinquedos analógicos também ajuda os pais a redefinirem sua própria relação com o tempo.



“Quando um adulto propõe um jogo sem tela, está ensinando mais do que uma brincadeira. Está mostrando que o tempo pode ser compartilhado, e não apenas consumido.”



O brincar como aprendizado emocional e coletivo



Embora com ênfases diferentes, Beatrice e Vitória convergem na ideia de que o brincar é instrumento de desenvolvimento e expressão emocional. Ambas enfatizam que, em tempos de pressa e excesso de estímulos, brinquedos que exigem imaginação, paciência e contato têm papel formativo.



“Brincar é aprender a sentir e a se relacionar”, resume Beatrice.



“Quando o brinquedo convida à criação, ele também ensina sobre cuidado, limites e convivência”, complementa Vitória.



Para as duas profissionais, o movimento de retorno aos brinquedos simples é mais do que uma tendência: é uma forma de reeducar o olhar sobre a infância. Um convite para que pais e filhos desacelerem — e descubram, juntos, que a ludicidade também é uma maneira de construir afeto.



R$ 11 bilhões

É o faturamento previsto da indústria brasileira de brinquedos em 2025, segundo a Abrinq. Alta estimada entre 3,5% e 5% no ano

Produção nacional

400 fábricas e 44 mil emprego

O setor mantém mais de 400 indústrias ativas no País, responsáveis por cerca de 44 mil empregos diretos e indiretos.

Consumo infantil

11 brinquedos por criança ao ano

Cada criança brasileira recebe, em média, 11 brinquedos por ano. A maioria das vendas (55%) é de itens de até R$ 50, com o consumo concentrado nas classes B e C.

Novas tendências

Cresce a busca por brinquedos sustentáveis

Brinquedos educativos e ecológicos, feitos de madeira, tecido ou materiais recicláveis, vêm ganhando espaço entre famílias que buscam consumo consciente e durabilidade.