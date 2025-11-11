Linhas de transmissão no Ceará são as mais afetadas pelos cortes de energia

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil ￼A ideia do leilão é trazer maior estabilidade e a segurança ao fornecimento de energia no País

O Ceará continua entre os estados mais afetados pelas interrupções programadas de energia elétrica - prática conhecida internacionalmente como curtailment. Em outubro, três linhas de transmissão que passam no Estado foram impactadas por cortes de confiabilidade, somando 1,07 mil megawatts médios (MWm) de energia.

As informações são da consultoria Volt Robotics, que apresentou os dados na manhã desta quinta-feira, 6, e explicou que o corte por confiabilidade acontece quando o Operador Nacional do Sistema (ONS) substitui a energia gerada por usinas eólicas e fotovoltaicas por fontes que considera mais confiáveis, como hidrelétricas.

Responsáveis por transportar energia gerada por fontes renováveis, as linhas de transmissão (LT) afetadas pelo curtailment em outubro estão localizadas entre Ceará e Rio Grande do Norte e parte entrou em operação em abril do ano passado. Foram elas:

LT 500 quilovolts (kv) Açu 3/Jaguaruana 2: 767.792,52 MWm



LT 500 quilovolts (kv) Açu 3/Quixadá - Açu 3/Milagre 2 - Açu 3/Jaguaruana 2: 151.189,28 MWm



LT 500 quilovolts (kv) Jaguaruana 2/Pacatuba: 151.065,00 MWm

“O ONS pode ter visto algum problema de sobrecarga nessas instalações. Cada usina, dependendo de onde estiver, no momento que ela injeta a energia, sobrecarrega mais algumas instalações. O ONS, então, corta a geração de energia e reduz a operação delas”, explicou Donato da Silva Filho, CEO da Volt.

Neste caso dos cortes por confiabilidade, apenas a subestação Rio Novo, localizada no Espírito Santo, sofreu mais do que as linhas de transmissão localizadas no Ceará. Por lá, o impacto foi de 1.32 mil MWm de um total de 2,83 mil MWm calculados em outubro.

As interrupções, demonstrou Donato, acontecem mais ao longo do dia devido ao pico de geração dos parques fotovoltaicos e eólicos, em um momento no qual o consumo de energia é dos mais baixos no País.

MP 1304 promete atenuar impactos

“Isso acontece praticamente todos os dias com todas as usinas. Essas dimensões tornam o curtailment insuportável. Esse senso de urgência acabou aparecendo na MP (medida provisória)”, comentou Donato.

Ele se refere à MP 1304, considerado um novo marco para o sistema elétrico brasileiro por trazer decisões a respeito do curtailment, tanto para evitar a prática quanto para ressarcir os geradores de energia elétrica com prejuízo.

O texto foi aprovado no último dia 30 de outubro pelo Senado, tal qual como veio da Câmara - que impôs mudanças no texto original discutido pela comissão especial. Mas ainda não foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que não assegura todas as mudanças feitas por risco de o presidente fazer uso de vetos a partes da MP.

No caso das interrupções por confiabilidade, o CEO da Volt considera que a medida traz soluções para os diversos casos. Para o gerador, o texto prevê um ressarcimento pelo tempo parado, sem gerar energia elétrica.

Outra possibilidade levantada pela MP é do uso de baterias no Sistema Interligado Nacional (SIN). O equipamento, pelo que se projeta no setor, deve ser instalado nas usinas, armazenar a energia nos momentos nos quais os cortes seriam aplicados e injetar os megawatts de forma constante e que não gere crise de confiabilidade.

“E, praticamente todos os cortes de confiabilidade vão ser eliminados com as obras que estão em construção”, observou Donato, referindo-se às linhas de transmissão e subestações licitadas neste ano.



