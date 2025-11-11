Tomate, feijão e banana fazem cesta básica de Fortaleza ficar mais cara

A cesta básica em Fortaleza ficou 1,38% mais cara em outubro e chegou a R$ 686,78, após sete dos 12 itens que compõem a lista subirem de preço no mês, segundo informou o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Tomate (11,02%), feijão (3,52%) e banana (1,75%) foram os principais responsáveis por puxar a alta dos preços no período, fazendo com que os consumidores desembolsassem mais dinheiro no supermercado.
Sequer as quedas nos preços de arroz (-3,80%), café (-2,71%) e farinha (-1,65%) foram capazes de segurar o aumento calculado pelo Dieese e lamentado pelas famílias a cada vez que precisavam fazer a feira.
Mês a mês, o balanço feito pelo órgão atesta o movimento de alta da cesta básica da capital cearense, que acumula uma elevação de 7,09% nos últimos 12 meses e uma baixa de 8% nos últimos seis. Veja a variação por produto no mês passado:
O Dieese apontou que o tempo necessário de trabalho para adquirir uma cesta básica de R$ 686,78 é de 99 horas e 32 minutos de uma jornada de trabalho mensal, "tomando como base o salário mínimo vigente no País de R$ 1.518,00 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas)".
Já o gasto calculado para a alimentação de uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, chega a R$ 2.060,34, em Fortaleza.
"Comparando o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), verifica-se que o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em outubro de 2025, 48,91% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta", acrescenta o estudo.
O valor dos 12 itens calculados mensalmente pelo Dieese ainda indicaram que Fortaleza possui a cesta básica mais cara do Nordeste, entre as nove capitais pesquisadas na Região.
Em um ranking liderado por São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, a capital cearense é a 13ª mais cara do País. Entre as nordestinas, a próxima na lista é Teresina, na 17ª colocação.
Entre setembro e outubro de 2025, o preço da cesta básica aumentou em 16 das 27 capitais brasileiras, segundo o estudo divulgado na manhã desta segunda-feira, 10.
As elevações mais importantes, indica o Dieese, ocorreram em São Luís (3,11%), Palmas (2,59%), Florianópolis (1,66%), Rio Branco (1,62%), Porto Alegre (1,49%), Goiânia (1,41%) e Fortaleza (1,38%). Veja a lista completa:
A partir dos dados da maior cesta do País, a de São Paulo, o levantamento do Dieese calcula também o salário mínimo ideal para que uma família de dois adultos e duas crianças possam suprir despesas de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.
Em outubro, esse cálculo chegou a R$ 7.116,83 "ou 4,69 vezes o mínimo de R$ 1.518,00". "Em setembro, o valor necessário era de R$ 7.075,83 e correspondeu a 4,66 vezes o piso mínimo. Em outubro de 2024, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.769,87 ou 4,79 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.412,00", comparou.