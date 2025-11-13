Sebrae certifica 142 empresas de comércio e serviços com Selo Sebrae

A excelência de pequenos negócios cearenses foi celebrada durante a cerimônia de entrega do Selo Sebrae Ceará de Qualidade Empresarial, realizada nesta quinta-feira, 13, no Buffet La Maison, em Fortaleza.
Ao todo, 142 empresas dos setores de comércio e serviços receberam a certificação, que destaca a atuação de empreendedores comprometidos com boas práticas de gestão, atendimento e inovação.
Elas se somam às empresas certificadas em 2025, fazendo com que o Ceará chegue em 2026 a um feito inédito, tendo, ao mesmo tempo, 517 empresas cearenses com o Selo de Qualidade Empresarial válido.
Criado há mais de 30 anos, o Selo Sebrae de Qualidade Empresarial é uma iniciativa que estimula a melhoria contínua dos pequenos negócios cearenses.
Para Cattleya Rodrigues, analista da Unidade de Competitividade dos Negócios do Sebrae/CE e gestora do programa, o número representa um marco relevante na qualificação e melhoria da competitividade das empresas no Estado.
“Ao conquistarmos a marca de 517 empresas certificadas, nós reforçamos o papel do Sebrae/CE na promoção da excelência, da sustentabilidade e da interiorização das boas práticas de gestão entre os empreendedores cearenses”, destaca.
Entre as empresas agraciadas, 52 receberam o Selo Diamante; 49, o Selo Ouro; e 41, o Selo Prata. Além disso, 11 empresas que haviam conquistado o Selo Prata ou Ouro na edição anterior alcançaram agora novas categorias, depois de passar por novo processo de certificação.
Durante um ano, as empresas inscritas passam por um processo de avaliação em diversos critérios de desempenho. O reconhecimento é concedido em quatro níveis: bronze, prata, ouro e diamante, de acordo com a pontuação obtida.
Inicialmente voltado ao setor do turismo, o programa foi ampliado ao longo dos anos e hoje contempla também áreas como saúde, beleza e comércio varejista, refletindo a diversidade econômica e o espírito empreendedor do Ceará.
Entre os avaliadores, está Fátima Queiroz, presidente da Associação dos Empresários das Barracas da Praia do Futuro — reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil — e integrante do Comitê Gestor do Selo. Ela acompanhou a criação da certificação e destaca seu papel transformador.
“O selo é uma ferramenta que integra, inova e prepara as pessoas para a rotina dos seus negócios. Seja dentro de uma cozinha, de um hotel ou de qualquer outro serviço, é muito importante ter o selo de qualidade”, afirmou Fátima.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Ceará) também faz parte do comitê de avaliação. O setor gastronômico foi destaque na solenidade, com 46 negócios premiados.
Segundo o presidente da entidade, Taiene Righetto, a alimentação tem papel fundamental no turismo e no fortalecimento do comércio local. “A alimentação é a cara do turismo e todo ano temos uma adesão maior”, afirmou.
O dirigente também ressaltou os efeitos positivos do programa na longevidade das empresas.
“No Brasil, um bar ou restaurante costuma durar cerca de 3,9 anos. Já os que passam por esse processo de qualificação têm se mantido por 5 ou 6 anos, pelo menos. Isso mostra uma melhoria não só no atendimento, mas na gestão e na sustentabilidade dos negócios.”
Entre os reconhecidos está o Grupo Gepos, com 35 anos de atuação e presença em todas as edições do Selo. A empresa iniciou com o nível prata e hoje ostenta o Selo Diamante.
“Os clientes aderem mais aos restaurantes do grupo por causa do selo. Ele é um diferencial de qualidade e excelência que os estabelecimentos buscam”, destacou a direção do grupo.
O varejo foi o segundo setor com maior número de premiados. A empresária Railda Soares, da FrutiMais, participou pela primeira vez e recebeu o Selo Diamante.
Sua história começou de forma simples, vendendo frutas de porta em porta no interior do Cariri e se transformou em uma distribuidora regional.
“Participar do Selo nos traz uma visão mais ampla. Hoje, já não somos só uma frutaria: também distribuímos para a nossa cidade e região”, conta.
Com a chancela do Sebrae, o Selo de Qualidade Empresarial consolida-se como um instrumento de valorização e crescimento dos pequenos negócios cearenses, fortalecendo o empreendedorismo local com mais profissionalismo, credibilidade e excelência.
