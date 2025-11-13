Sebrae certifica 142 empresas de comércio e serviços com Selo Sebrae

Foto: Fabio Lima / O POVO ￼SEBRAE certifica empresas cearenses com selo de excelência e qualidade

A excelência de pequenos negócios cearenses foi celebrada durante a cerimônia de entrega do Selo Sebrae Ceará de Qualidade Empresarial, realizada nesta quinta-feira, 13, no Buffet La Maison, em Fortaleza.

Ao todo, 142 empresas dos setores de comércio e serviços receberam a certificação, que destaca a atuação de empreendedores comprometidos com boas práticas de gestão, atendimento e inovação.

Elas se somam às empresas certificadas em 2025, fazendo com que o Ceará chegue em 2026 a um feito inédito, tendo, ao mesmo tempo, 517 empresas cearenses com o Selo de Qualidade Empresarial válido.

Criado há mais de 30 anos, o Selo Sebrae de Qualidade Empresarial é uma iniciativa que estimula a melhoria contínua dos pequenos negócios cearenses.

Para Cattleya Rodrigues, analista da Unidade de Competitividade dos Negócios do Sebrae/CE e gestora do programa, o número representa um marco relevante na qualificação e melhoria da competitividade das empresas no Estado.

“Ao conquistarmos a marca de 517 empresas certificadas, nós reforçamos o papel do Sebrae/CE na promoção da excelência, da sustentabilidade e da interiorização das boas práticas de gestão entre os empreendedores cearenses”, destaca.

Entre as empresas agraciadas, 52 receberam o Selo Diamante; 49, o Selo Ouro; e 41, o Selo Prata. Além disso, 11 empresas que haviam conquistado o Selo Prata ou Ouro na edição anterior alcançaram agora novas categorias, depois de passar por novo processo de certificação.

Sebrae agracia empresas do Ceará com selos de excelência

Durante um ano, as empresas inscritas passam por um processo de avaliação em diversos critérios de desempenho. O reconhecimento é concedido em quatro níveis: bronze, prata, ouro e diamante, de acordo com a pontuação obtida.

Inicialmente voltado ao setor do turismo, o programa foi ampliado ao longo dos anos e hoje contempla também áreas como saúde, beleza e comércio varejista, refletindo a diversidade econômica e o espírito empreendedor do Ceará.

Entre os avaliadores, está Fátima Queiroz, presidente da Associação dos Empresários das Barracas da Praia do Futuro — reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil — e integrante do Comitê Gestor do Selo. Ela acompanhou a criação da certificação e destaca seu papel transformador.

“O selo é uma ferramenta que integra, inova e prepara as pessoas para a rotina dos seus negócios. Seja dentro de uma cozinha, de um hotel ou de qualquer outro serviço, é muito importante ter o selo de qualidade”, afirmou Fátima.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Ceará) também faz parte do comitê de avaliação. O setor gastronômico foi destaque na solenidade, com 46 negócios premiados.

Segundo o presidente da entidade, Taiene Righetto, a alimentação tem papel fundamental no turismo e no fortalecimento do comércio local. “A alimentação é a cara do turismo e todo ano temos uma adesão maior”, afirmou.

O dirigente também ressaltou os efeitos positivos do programa na longevidade das empresas.

“No Brasil, um bar ou restaurante costuma durar cerca de 3,9 anos. Já os que passam por esse processo de qualificação têm se mantido por 5 ou 6 anos, pelo menos. Isso mostra uma melhoria não só no atendimento, mas na gestão e na sustentabilidade dos negócios.”

Destaques da premiação Selo de Qualidade Sebrae

Entre os reconhecidos está o Grupo Gepos, com 35 anos de atuação e presença em todas as edições do Selo. A empresa iniciou com o nível prata e hoje ostenta o Selo Diamante.

“Os clientes aderem mais aos restaurantes do grupo por causa do selo. Ele é um diferencial de qualidade e excelência que os estabelecimentos buscam”, destacou a direção do grupo.

O varejo foi o segundo setor com maior número de premiados. A empresária Railda Soares, da FrutiMais, participou pela primeira vez e recebeu o Selo Diamante.

Sua história começou de forma simples, vendendo frutas de porta em porta no interior do Cariri e se transformou em uma distribuidora regional.

“Participar do Selo nos traz uma visão mais ampla. Hoje, já não somos só uma frutaria: também distribuímos para a nossa cidade e região”, conta.

Com a chancela do Sebrae, o Selo de Qualidade Empresarial consolida-se como um instrumento de valorização e crescimento dos pequenos negócios cearenses, fortalecendo o empreendedorismo local com mais profissionalismo, credibilidade e excelência.



Veja todas as empresas condecoradas com o Selo:

Pousada Dos Capuchinhos

Sítio São Luís

Churrascaria Tempero Grill

Restaurante Fogão Rústico

Tear Terapias E Arte

Acaragri

Antiguus Gastrobar

Centro Medico Cory

Restaurante Donacarmo

Audi Som Aparelhos Auditivos

Farmacia Custodio

Otica San Vallentin

Pasargada Hotel & Pousada Ltda

Farmácia Fernandes

Pasto & Pizzas

Monsieur Creme Ltda

Autotrack

Cangaco Bar

Junior Car

Laboratório Labjab

La Spezia

"Glessy Agencia De Viagens

E Turismo"

Oticas Encanto Ltda

Medeiros Gourmet

Plus Empreendimentos

Pousada Brisa Do Rio

Oticas Meneses

"Doce Delicia Cafe

Confeitaria"

Car Point

Mdc Representações

Adriano Prado Marques

Ec Portão

Manoel Rodrigues Brito

Frutaria Frutmais

Bambu Food Garden

"Vital Clinica Servicos De

Saude Ltda"

Farmacia Seiva

Magnum Hotel

Novo Paladars

Casa Do Feijao Verde

Centro De Diabetes Rita Maria Arrais

Sofisticada Móveis E Eletros

Restaurante Manacá

Pousada Coco Babaçu

Labclin

Belformula

Casa De Engenho

Pousada Gruta

Seleto Açai

Maison Trajes Finos

Alfa Laboratorio Clinico

Nossa Parrilla

Farmacia Do Povo

C Sales Artigos Opticos Ltda

Clinica Integrar

M P Servicos Medicos Ltda

Clínica Dra. Samara Bonfim

Boutique Ricarte Ltda

Brilhantao Material De Construcao Ltda

Farmacia Mais Saude Medicamentos Ltda

Grafica Taua

Vestyllus

Antonia Doris Fernandes

Pousada Areias De Flecheiras

Clinica Jeane Batalha - Estetica, Saude & Bem- Estar

Clinica Cemi

Pousada Meu Paraiso Lagoinha

Diagnosis Laboratorio E Servicos De Saude

Pousada Diane

Diagnosis Laboratorio De Analises Clinicas

Lab Sara Viana

Maria Bonita

Beach Eco Stays

Lavanderia Expresso

Citolab

Vale Ótica

Guerra Conceito

Tempero Da Fátima

Padaria Ideal

Zapattus Couro E Acessórios Ltda

Studio Sportista

Jesus Oliveira Soares Ltda

Engenho Complexo Tradicao Ltda

Alison De Sousa Saboia Ltda

Barraca Nossa Praia

Casulo Servicos De Apoio Administrativo Ltda

Cabana Del Primo Jardins

Geppos Italiano

Blue Dreams Viagens

Cabana Del Primo Rio Mar

Suerly Clínica

Pakaraka Promocao E Entretenimento Infantil Ltda

Bobs Burger

Solar Coworking

Menu Brands Parquelandia

Menu Brands Ltda Sul

Zavattieri Folheados Ltda

Stand Show Eventos

77 Ferramentas E Equipamentos Ltda

Coworking Aldeota

Velas Do Cumbuco

Restaurante Mais Ki Rapaiz

Kaktus Eventos

Chale Casa Grande

Sobre Salto

Clínica Dra.Manohelen Melo

Bocca Felice

Sorrir Sobral Odontologia Integrada

Armazém Da Esquina Gastrobar

Fisius - Itc Vertebral

Proativa Eventos

Padaria Pão Mix

Jeri Village Hotel

Hotel Mare Mansa

Clinica Odontologica Dra Lyndanara

Old Cave

Skyler Sobral

Alecrim Bistrô

The Lekker

"Caroline Lavor Harmonização

Orofacial"

Posto Frotas

Pousada Matusa

In-On

Nomad

Orus Odontologia Premium

Buffet Dona Flor

Innovare Saúde & Bem- Estar

Tropikal Tour

Ótica Estação Popular

Jeriunidos4x4

Agropecuaria Ponto 13

Coisas Da Leia Açaí Arte Café

Geane Barreto Estetica E Emagrecimento

Clínica Dra. Michelle Ponte Madeira

Prontomed

Consultório Kalinne Ribeiro

Nori

Bení Óptica

Clini Lab Popular

Artcom

Marias Gourmet

Iame





Empresas que deram um upgrade na categoria do selo

Clinica Tesai

Odonto Medis

Delicie Ubajara Cafeteria

Clínica Dr. Rafael

Jj Pizza Grill - Jhonatan Martins De Oliveira

Centro De Saude Odontologica Dr Magela Jr Ltda

Pousada La Dolce Vita

Clinica São Bernardo

Golden Truck

Guaramiranga Café Colonial

Parque Rodeio

